Die Hässlichkeit des Krieges

Das ganze Grauen: Françoise Demulders Foto »Das Massaker von Karantina, Beirut, Libanon, 1976«

Jaftal-e-Sofia, nördliches Afghanistan, September 2009: Ein deutscher Soldat hockt während einer Langzeitpatrouille im Morgengrauen bei Kerzenlicht allein in der Landschaft und »feiert« seinen 34. Geburtstag. Die Fotografin dieser tristen Szene, Anja Niedringhaus (geboren 1965), oft als »Embedded journalist« unterwegs, wird im April 2014 auf einem afghanischen Stützpunkt in der Provinz Khost von einem dort eingesetzten Polizisten aus nächster Nähe erschossen. Ein sinnloser Tod in einem sinnlosen Krieg.

Niedringhaus ist eine von acht Frontfotografinnen, deren Aufnahmen derzeit im Düsseldorfer Kunstpalast zu sehen sind. Diese bedienen sich verschiedenster Methoden und Bildsprachen, um auf eindringliche Weise Zeugnis von den Geschehnissen abzulegen.

Mitte der 1930er Jahre schrieb der italienische Futurist Filippo Tommaso Marinetti anlässlich des Kolonialkrieges in Äthiopien: »Der Krieg ist schön, weil er das Gewehrfeuer, die Kanonaden, die Feuerpausen, die Parfüms und Verwesungsgerüche zu einer Symphonie vereinigt. Der Krieg ist schön, weil er neue Architekturen wie die der großen Tanks, der geometrischen Fliegergeschwader, der Rauchspiralen aus brennenden Dörfern und vieles andere schafft.« Seit jener Zeit etwa drangen Fotografinnen in die Männerdomäne Frontfotografie vor, doch nicht, um mit ihren Bildern die Richtigkeit von Marinettis Thesen zu unterstreichen, sondern um deren Gegenteil aufzuzeigen – die Brutalität und Hässlichkeit des Krieges. Ihre Aufmerksamkeit gilt aber auch dem Leben in den Nachkriegstagen hinter der Front, wie etwa bei Lee Miller.

Elizabeth Miller Eloui (1907–1977), als Lee Miller zu Ruhm gelangt, lebte ab 1929 mit dem surrealistischen Maler und Fotografen Man Ray zusammen und gehörte zum Kreis der Pariser Avantgarde um Jean Cocteau. Im Dezember 1942 wurde Miller von der US-Armee als Kor­respondentin akkreditiert und arbeitete eng mit dem Time-Life-Fotografen David E. Scherman zusammen. Der berichtete: »Vogue war ziemlich skeptisch. Sie wollten allenfalls so eine Art Sozialreporterin, sie wollten aber keine Frau als Kriegsfotografin. Dann kam der D-Day, der Tag der Landung, und wir kamen in die Normandie und erwarteten, dass Lee sich im Hintergrund halten würde, aber sie blieb keineswegs hinter der Front.« Miller fotografiert aus unmittelbarer Nähe die US-amerikanischen Landungsfahrzeuge in der Normandie sowie die Bombardierung von Saint-Malo. In Paris richtet sie ihr Objektiv auf Französinnen, denen – der Kollaboration mit den Nazis beschuldigt – die Haare geschoren worden waren. Miller dokumentiert, künstlerisch ambitionierte Fotos waren ihre Sache beim Kriegseinsatz nicht.

Im März 1945 überquert sie bei Aachen die deutsche Grenze, in Köln hält sie distanziert und kühl die Zerstörung des Domes und der Stadt fest, »ein Skelett«, und notiert: »Man sah immer nur wenige Deutsche auf einmal, und die waren in ihrer Unterwürfigkeit, Scheinheiligkeit und Liebenswürdigkeit schlicht ekelerregend.« Richtige Menschen, so heißt es bei ihr an anderer Stelle, seien die Deutschen nicht: »Sie sind der Feind.« Und als solchen fotografiert sie einen toten SS-Wachmann, der in Dachau in einem Kanal treibt. Kalt ist der Blick auf den Leichnam der Tochter des Leipziger Bürgermeisters Kurt Lisso, die sich das Leben nahm, damit sie für ihr Handeln nicht zur Rechenschaft gezogen werden konnte. In Dachau und in Buchenwald macht Miller die ersten Aufnahmen von der Befreiung der Konzentrationslager. Der Schrecken der KZs spiegelt sich in einem Foto von befreiten Gefangenen, die, in sich gekehrt, auf einen Haufen Knochen von im Krematorium verbrannten Leichen blicken.

Der französischen Fotografin Catherine Leroy (1944–2006) bescheinigen die Ausstellungsmacherinnen, sie habe einen Stil entwickelt, der »durch Empathie und Nähe zum Menschen und dem von diesem erlittenen und verübten Leid ist geprägt ist«. Leroy hat vor allem in Vietnam fotografiert, eingebunden in das U. S. Marine Corps. Der Feind wird von ihr im Life-Magazin klar benannt: die nordvietnamesischen Soldaten. Leroy bietet uns Bilder von der Bombardierung Vietnams sowie von der Quälerei gefangener Kämpfer der Befreiungsfront durch US-Soldaten. Neben die Schwarzweißaufnahmen von verwundeten US-Soldaten wird aus Gründen der Empathie das 2005 entstandene Farbporträt eines tätowierten und auf einen mit US-Flaggen verzierten Gehstock gestützten US-Veteranen gehängt.

Von der französischen Fotografin Françoise Demulder (1947–2008) sehen wir Fotos von kambodschanischen Kindersoldaten sowie ein Foto, das einst um die Welt ging: »Das Massaker von Karantina, Beirut, Libanon, 1976«. Darauf ist eine Palästinenserin zu sehen, die sich einem Phalangisten entgegenstellt. Am Morgen des 18. Januar 1976 hatten rechte christliche Milizionäre das Viertel Karantina im Osten Beiruts überfallen, in dem vor allem palästinensische Flüchtlinge lebten. Die Faschisten steckten die Häuser in Brand und töteten Hunderte von Palästinensern.

Die Fotografin Christine Spengler, geboren 1945 im Elsass, sagt von sich: »Ich stehe auf der Seite der Unterdrückten.« Sie reiste 1972 nach Nordirland und fotografierte nach einer Straßenschlacht im Stadtviertel Bogside von Derry eine Horde Kids, die in die Kamera lachen, die Zunge herausstrecken und sich bereits mit weiteren Steinen bewaffnet haben.

Die US-amerikanische Fotografin Susan Meiselas (Jahrgang 1948) war vor allem in Mittelamerika unterwegs. Die Brutalität des Krieges zeigt sie nicht unmittelbar. So etwa auf dem Schwarzweißfoto »Das Blut eines Studenten, der in El Salvador 1979 beim Verteilen von Flugblättern ermordet wurde«: Ein paar junge Leute blicken auf die Blutlache am Boden. Auf einem Farbfoto ist eine rotbraune Tür mit weißen Handabdrücken zu sehen – das Zeichen der Todesschwadronen in El Salvador. Die Amerikanerin Carolyn Coyle (geboren 1961) neigt dagegen zur Ästhetisierung von Gewalt und Schrecken, so etwa, wenn sie 2003 in Liberia leicht mit Sandkörnern bedeckte Leichen in einem Massengrab ins Bild rückt.

»And which side are you on sang the birds«, heißt es in einem Gedicht von Lawrence Ferlinghetti: »Und auf welcher Seite stehst du, sangen die Vögel.« Bei Gerta Pohorylle (1910–1937), Tochter jüdischer Auswanderer aus Ostgalizien, ist klar, auf welcher Seite sie steht. Unter dem Namen Gerda Taro wird sie zur Pionierin der Kriegsfotografie und begleitet mit Robert Capa die spanischen Republikaner im Kampf gegen die Truppen Francos. Sie widmet sich nicht nur den unmittelbaren Kampfhandlungen, sondern zeigt etwa auf einer ikonischen Fotografie Flüchtlinge aus Málaga in Almería. Im Juli 1937 wird Taro an der Brunete-Front tödlich verletzt.