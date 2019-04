»Werden uns nicht auf Senat verlassen«

Bjoern Kietzmann Demonstration der »Interkiezionale« in Berlin für den Erhalt bedrohter linker Projekte (2.3.2019)

Obwohl das Kneipenkollektiv »Syndikat« in Berlin-Neukölln schon vor über drei Monaten hätte dichtmachen müssen, halten Sie und Ihre Mitstreiter weiterhin die Stellung. Zuvor war Ihnen nach über 33 Jahren der Mietvertrag vom Eigentümer gekündigt worden (siehe jW vom 11.2.). Wie ist der aktuelle Stand der Dinge?

Die Gegenseite hat am 14. Januar eine Räumungsklage gegen uns eingereicht. Im Moment warten wir auf einen Termin für die Verhandlung. Ansonsten hat das Syndikat wie immer geöffnet, und der Betrieb läuft wie gehabt.

Wann ist mit einem Urteil zu rechnen?

Die Gerichte in Berlin sind chronisch überlastet. Bis es zu einer Verhandlung kommt, könnte es noch mindestens bis Mitte des Jahres dauern.

Was haben Sie juristisch gegen den Eigentümer des Hauses, die in London ansässige »Pears Global Real Estate« bzw. ihr deutsches Tochterunternehmen, in der Hand?

Es gibt kleinere Unregelmäßigkeiten, im großen und ganzen scheint allerdings alles rechtlich sauber zu sein. Aber es ist ja an sich schon ein Skandal, dass ein solches intransparentes Konstrukt – das nur dafür da ist, Steuern zu vermeiden und anonym zu bleiben – im Rahmen geltender Gesetze agiert.

Konnten Sie inzwischen mit dem Eigentümer reden?

Nein. Trotz aller Öffentlichkeit, trotz all unserer Aktionen und monatlichen Kundgebungen vor dem Sitz des deutschen Ablegers der »Pears Global« verweigert sich die Gegenseite immer noch jeglicher Kommunikation – sowohl mit uns, als auch mit Journalisten und Politikern.

Sie haben am Donnerstag bei einer Veranstaltung im Rahmen der »Mietenwahnsinn«-Aktionswoche Ihre bisher gewonnenen Erkenntnisse zur Pears-Gruppe vorgestellt. Was gibt es neues zu berichten?

»Pears Global« ist eines der intransparentesten Immobilienunternehmen Berlins und mit etwa 6.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten gleichzeitig eines der größten. Wir haben bei unserer Veranstaltung gezeigt, wie das System von Briefkastenfirmen in Luxemburg, Zypern und anderswo funktioniert und wie damit der Immobilienbestand in Berlin verwaltet wird. Wir können jetzt eindeutig den Nachweis darüber erbringen, dass unser offizieller Eigentümer – eine Briefkastenfirma in Luxemburg – zu »Pears Global« gehört. Das herauszufinden, war gar nicht so einfach: Die Spur führte nach London über weitere Zwischenstationen in Zypern und auf den Britischen Jungferninseln.

Am Samstag startet das Volksbegehren »Deutsche Wohnen und Co. enteignen«. Bislang hat sich der Senat geweigert, »Pears Global« in die Liste der aus seiner Sicht von der Enteignung betroffenen Unternehmen aufzunehmen (zur Kostenschätzung für Entschädigungen aufgestellt, zehn Unternehmen sind vertreten; jW), weil nicht klar war, welche Rolle das Unternehmen in der Hauptstadt spielt. Das ist jetzt geklärt.

Um herauszufinden, welche Häuser in Berlin sich im Besitz von »Pears Global« befinden, haben Sie eine Suchaktion initiiert. Was ist dabei herausgekommen?

Bis jetzt haben sich Mieter aus 57 Häusern bei uns gemeldet, was bei geschätzten 150 Häusern mit rund 6.000 Wohneinheiten ein guter Schnitt ist. Die Gebäude finden sich im gesamten Stadtgebiet und reichen vom klassischen Altbau über Sozialwohnungen bis hin zu ganzen Häuserblocks und Wohnsiedlungen. Auffällig ist, dass gleich in mehreren Fällen versucht wurde, dem angestammten Gewerbe zu kündigen. Wir wissen zum Beispiel von einem Handwerksladen in Moabit oder einem Blumenladen in Friedrichshain, die beide – wie wir – seit Jahrzehnten dort ansässig sind. »Pears Global« schert sich offensichtlich nicht um gewachsene Nachbarschaften und lokale Kiezkultur.

Haben Sie weiterhin Hoffnung, das Syndikat retten zu können?

Natürlich. Unsere Aktionen zielen auf zwei Dinge: Zum einen blicken wir erwartungsvoll auf das Volksbegehren. Sollte es angenommen werden – wovon wir stark ausgehen –, braucht es gesichertes Wissen über den Wohnungsbestand der Unternehmen, die für eine Enteignung in Frage kommen. Da werden wir uns nicht auf den Senat verlassen. Zum anderen, und das ist der wichtigere Punkt, wollen wir den Mietern in anderen Pears-Häusern Klarheit darüber verschaffen, mit wem sie es eigentlich zu tun haben. Das erst bietet die Möglichkeit, sich auszutauschen, zu vernetzen und sich gemeinsam zu wehren.