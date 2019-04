The Berry Estate/zdf Pionier und Ikone des Rock'n'Roll: »Chuck Berry«

Wohnen, pflegen, bewegen, essen – immer deutlicher wird, dass die Herrschenden und ihre journalistischen Wegbereiter auf diese Grundbedürfnisse der Menschheit keine andere Antworten haben als autoritäre, ja faschistische. Dabei gäbe es sie, guten Willen vorausgesetzt. Aber eben den gibt es hierzulande nicht. Anderswo schon, Beispiel in diesem TV-Beitrag: Südtirol unterbindet schon seit den 1970er Jahren durch das so genannte Raumordnungsgesetz Spekulation mit Grund und Boden. Sobald Acker in Bauland umgewandelt wird, bekommt die Gemeinde automatisch ein Vorkaufsrecht für 60 Prozent der Fläche.

Arte, 19.40 Uhr

Chuck Berry

Der Meister des Entengangs, geboren 1926 und 2017 gestorben, beeinflusste die populäre Musik entscheidend. Der mehrfach ausgezeichnete Filmemacher Jon Brewer produzierte dieses Porträt der Rock-'n'-Roll-Legende. GB 2018.

Arte, 21.45 Uhr

Metro – Im Netz des Todes

Ein paar Längen, liest man in den Kritiken zu dieser deutschen Erstausstrahlung, aber sonst sehr solide, ja spektakuläre Action aus der Elf-Millionen-Metropole Moskau. Eine U-Bahn rast ungebremst in die Fluten der Moskwa. Arzt Garin, Zyniker Konstantinow und andere wollen dem Todeslabyrinth entfliehen. RUS 2013. Regie: Anton Megerditschew.

Tele 5, 22.00 Uhr

Der Teufelshauptmann

Nordamerika zur Zeit der Ausrottung seiner Ureinwohner: Hauptmann Nathan Brittles erhält den Auftrag, zwei Frauen aus einem abgelegenen Fort zu einer Postkutschenstation zu begleiten, um sie vor einem drohenden Indianerüberfall in Sicherheit zu bringen. Es soll Brittles letzter Einsatz werden, denn der erfahrene Soldat steht kurz vor seiner Pensionierung. Der scheinbare Routineauftrag erweist sich als gefährliche Mission . Der zweite Film in John Fords berühmter Kavallerietrilogie, der selbst sagte, ihm sei da ein schöner und trauriger Film gelungen. Stimmt. Und forschen Sie selbst nach, warum so viele US-Kavalleristen hier deutsche Namen tragen! USA 1949.

BR, 22.45 Uhr