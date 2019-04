Lebensrecht aberkannt

Hani Amara/REUTERS Migranten an der Küste von Tagiura in Libyen – vor dem Transport in eines der Internierungslager am 20.6.2018

Krieg und Verfolgung, Dürren und Armut zwingen Millionen Menschen zur Flucht. Viele landen in libyschen Lagern, wo Folter und Mord Alltag sind. Zehntausende – die wahre Zahl ist unbekannt – sind seit 2014 im Mittelmeer ertrunken. Es dürfte nun schlimmer werden, denn die Seenotrettung liegt brach. Schiffe wurden beschlagnahmt, Retter kriminalisiert und vor Gericht gestellt. Die Europäische Union (EU) hat die Seemission eingestellt und überlässt Betroffene trotz schwerster Menschenrechtsverstöße der libyschen Küstenwache. Die Bundesregierung sieht nicht nur weitgehend tatenlos zu, sondern plant neue Asylrechtsverschärfungen. Das verstoße gegen das Völkerrecht, klagen nun mehr als 250 Sozialverbände und zivile Organisationen in einem Offenen Brief an die Bundesregierung.

»Wir sind erschüttert angesichts der gegenwärtigen europäischen Politik, die immer stärker auf Abschottung und Abschreckung setzt – und dabei tausendfaches Sterben billigend in Kauf nimmt«, heißt es in dem Schreiben, das unter anderem der Paritätische Wohlfahrtsverband, die Arbeiterwohlfahrt, »Ärzte ohne Grenzen«, Amnesty International, der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und die Flüchtlingsräte der Bundesländer unterzeichnet haben. Das Recht auf Leben sei nicht verhandelbar, schreiben sie. Und: »Dass zivile Helfer kriminalisiert werden, die der unterlassenen Hilfeleistung der europäischen Staaten nicht tatenlos zusehen wollten, ist ein Skandal.« Deshalb wende man sich mit der Forderung nach einem Notfallplan an die Bundeskanzlerin, zuständigen Minister und Ausschüsse.

So müsse die Bundesregierung ihre Verhandlungen mit mehreren europäischen Staaten über ein Verteilungs- und Aufnahmeverfahren für gerettete Menschen ausweiten und sich mit ihnen, koordiniert vom Asylunterstützungsbüro EASO, zusammenschließen. Oberste Ziele seien sichere Häfen, eine menschenwürdige Aufnahme und die Verteilung Betroffener nach einem zuvor festgelegten Schlüssel. In Deutschland etwa hätten sich Dutzende Kommunen zum »sicheren Hafen« und dazu bereit erklärt, zusätzlich Geflüchtete aufzunehmen, mahnen die Verbände. Eine Rückführung nach Libyen sei hingegen aus völkerrechtlichen und moralischen Gründen strikt zu verhindern. »Dort sind die Menschen systematischer Folter, Versklavung und Gewalt ausgesetzt, wie Sie aus UN- und Botschaftsberichten wissen«, mahnen die Unterzeichner. Deshalb müsse Deutschland jede Unterstützung der libyschen Küstenwache und der mit dieser zusammenarbeitenden Staaten einstellen.

Zuletzt hatte die EU mit ihrer Entscheidung, für die Mittelmeermission »Sophia« keine Schiffe mehr einzusetzen, die Hilfsorganisationen erschüttert. Rolf Rosenbrock, Vorsitzender des Paritätischen Gesamtverbandes, bezeichnete den Entschluss als »unterlassene Hilfeleistung im wörtlichen Sinne«. Diakonie-Präsident Ulrich Lilie sprach von einem »moralischen Offenbarungseid«.

Der Kapitän des Rettungsschiffes »Lifeline« und Mitunterzeichner des Offenen Briefs, Claus-Peter Reisch, hatte der Bundesregierung vergangene Woche von grausamen Zuständen in Libyen berichtet. Er verlangte, Betroffene dort herauszuholen und aufzunehmen. Reisch steht seit Monaten in Malta vor Gericht, weil er und seine Crew im Mittelmeer Menschen das Leben gerettet hatte. Seit Sommer 2018 verweigerten Länder wie Italien und Malta regelmäßig Schiffen mit Geretteten die Einfahrt. Mitunter wochenlang verharrten sie mit zum Teil schwer kranken Opfern oder Kleinkindern an Bord auf See. Mehrfach wurden Rettungsschiffe von Nichtregierungsorganisationen festgehalten. Im vergangenen Jahr zählten Retter im Mittelmeer etwa 2.300 Ertrunkene, in diesem Jahr waren es gut 300. Die Dunkelziffer dürfte ein Vielfaches davon betragen.

Derweil versucht die Bundesregierung, ihren Entwurf zum »Geordnete-Rückkehr-Gesetz« durchzusetzen, um Abschiebungen und die Inhaftierung von Flüchtlingen, die abgewiesen wurden oder keine Papiere haben, zu erleichtern. Für diese sieht es außerdem eine massive Kürzung existenzsichernder Mittel vor. Helfern, die Abschiebetermine bekannt geben oder Betroffene schützen, drohen drakonische Strafen. Die Initiative Seebrücke hat eine Petition gegen das Gesetz gestartet. Am Donnerstag demonstrierten Flüchtlingshelfer und Linke vor dem Landtag in Magdeburg dagegen. Das Gesetz, so kritisierte der Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt, »soll Menschen dauerhaft und systematisch entrechten«.