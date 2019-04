ZDF/Tom Erisman Der geheimnisvolle Landstreicher Borgman (Jan Bijvoet) nistet sich bei der Familie van Schendel ein: »Borgman«

Rechte der Tiere

Irgendwann werden wir damit aufhören, Tiere zum Genuss zu töten. Denn Tiere sind zwar keine Menschen, aber eben doch mehr als »Tiere«. Sie treibt mehr an als der bloße Fortpflanzungs- und Überlebenstrieb: Zahlreiche Studien belegen, dass viele Tiere ein Bewusstsein haben, dass sie leiden und Schmerzen spüren können. Die Mehrheit der Bevölkerung ist der Meinung, dass wir sie töten und essen dürfen, solange wir ihnen artgerechtes Leben ohne Leiden ermöglicht haben. Wie lässt sich dies mit den wirtschaftlichen Interessen der Agrarindustrie vereinbaren? Dazu forscht das Leibniz-Institut für Nutztierbiologie in Dummerstorf bei Rostock. Im Anschluss diskutiert Gert Scobel mit Gästen zum Thema.

3sat, 20.15

Tagesthemen

Mit ARD-Deutschlandtrend

Manche Springer-Medien sagen ja, seit Sahra Wagenknechts Rückzug sei die Linke im freien Fall. Kann durchaus sein. Mal sehen, ob es dazu im Deutschlandtrend Datenmaterial gibt.

Das Erste, 22.15

Borgman

Drei Männer gehen im Wald auf die Jagd. Ein Mann schläft in einer selbstgebauten Erdhöhle. Borgman ist gerade aufgewacht, als seine Verfolger einen Speer in den Boden jagen, der ihn nur knapp verfehlt. Borgman flieht und wandert durch die Alleen einer vornehmen Siedlung, klingelt an der Tür einer Villa und bittet darum, ein Bad nehmen zu dürfen, was Richard van Schendel, ein erfolgreicher TV-Produzent, ablehnt. Als Borgman behauptet, Richards Frau Marina von früher zu kennen, diese jedoch erklärt, den Mann noch nie gesehen zu haben, schlägt Richard brutal auf Borgman ein. Marina ist über den Vorfall aufgebracht. Am Abend entdeckt sie den verwundeten Borgman, der sich in einer dunklen Ecke versteckt hält. Erinnert an Pasolinis »Teorema«. NL/B/DK 2013. Regie: Alex van Warmerdam.

3sat, 22.25

Der blutige Pfad Gottes

Die irischen Brüder Connor und Murphy bekommen Ärger mit der russischen Mafia. Sie gehen jedoch als Sieger aus der blutigen Auseinandersetzung hervor und gelten plötzlich als Heilige. Sie beschließen, das organisierte Verbrechen weiterhin zu bekämpfen und bekommen Unterstützung von FBI-Agent Paul Smecker. Harter Tobak. USA/CDN 1999. Mit William Dafoe. Regie: Troy Duffy.

Tele 5, 23.35