Fallstrick für Westminster

Im Jahr 1922 blickte der konservative Politiker Winston Churchill von Großbritannien nach Irland und versank in tiefe Depression. Die gesamte Landkarte des europäischen Kontinents habe sich durch den ersten Weltkrieg verändert, heißt es in einem berühmten Zitat. »Aber wenn die Sintflut nachlässt und die Wasser zurückgehen, sehen wir die trostlosen Kirchturmspitzen von Fermanagh und Tyrone erneut auftauchen. Die Unversehrheit ihres Zerwürfnisses ist eine der wenigen Institutionen die von der Verheerung unverändert blieb, welche die Welt überzog.«

Die Politik des »Teile und herrsche« britischer imperialer Machtansprüche hat auf der irischen Insel einen bis heute ungelösten Konflikt geschaffen. Spätestens mit dem Entschluss einer knappen Mehrheit der britischen Bevölkerung, aus der Europäischen Union (EU) austreten zu wollen, steht die Irland-Frage wieder auf der Tagesordnung. An diesem Donnerstag soll die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) den irischen Premierminister Leo Varadkar treffen. Beide werden sich dann auch über die »trostlosen Kirchturmspitzen« unterhalten müssen.

Denn die Grenze zwischen der Republik Irland und Nordirland würde im Fall des »Brexits« zur EU-Außengrenze werden. Innerhalb der EU gelten bekanntlich die vier neoliberalen Grundfreiheiten der Personen-, Waren-, Dienstleistungs-, und Kapital-Freizügigkeit. Nach außen geriert sich der Staatenverbund als protektionistischer Machtblock und Festung. Absaufende Flüchtlingsboote im Mittelmeer stehen symbolisch für dieses politische Selbstverständnis.

Die irische Insel ist aber in zwei Staaten geteilt. Während sich große Teile der katholischen Bevölkerungsgruppe nach wie vor die Vereinigung beider Teile zu einer Republik wünschen, bestehen vor allem unter der nordirischen protestantischen Bevölkerungsgruppe noch immer starke Bindungen an das Vereinigte Königreich. Die EU-Mitgliedschaft von Großbritannien und der Republik Irland ermöglichte in den vergangenen Jahrzehnten eine Verschleierung, beziehungsweise Zurückdrängung dieses Zwiespalts.

1998 wurde mit dem Karfreitagsabkommen der Nordirlandkonflikt scheinbar beigelegt. In Wahrheit wurde er nur eingefroren. Die Spaltung der nordirischen Gesellschaft in Protestanten und Katholiken wurde institutionalisiert. Bis heute wird dort die Politik von Parteien dominiert, die sich zu einer der beiden Gruppen bekennen. Eine Arbeiterpartei mit Wurzeln in beiden Communities ist nicht vorhanden. Weil die innerirische Grenze eine EU-Binnengrenze wurde, konnten sichtbare Befestigungen wie Grenzzäune und Wachtürme abgebaut werden. Die Reise zwischen beiden Landesteilen ohne Grenzkontrolle wurde möglich.

Der Brexit führt nun wieder drastisch vor Augen, dass im Süden und im Norden immer noch zwei verschiedene staatliche Formationen existieren. Die andauernde Spaltung der Bevölkerung zeigte sich im Abstimmungsergebnis beim Brexit-Referendum. 85 Prozent der Katholiken Nordirlands stimmten gegen den EU-Austritt, während 60 Prozent der Protestanten dafür waren. Auch starke Klassenunterschiede waren beobachtbar. Während fast 80 Prozent der »Professionals« genannten Facharbeiter und Angestellten gegen den Brexit stimmten, war rund die Hälfte der un- und angelernten Arbeiter dafür.

Nun hat die EU ein Problem. Irische, britische und europäische Unternehmerverbände waren vor dem britischen Referendum gegen den Brexit und sind es heute immer noch. Sie wollen, dass auch nach dem Brexit alles möglichst so bleibt wie es die vergangenen Jahrzehnte war. So erklärte etwa Danny McCoy, der CEO des irischen Unternehmerverbandes Ibec in einer Mitteilung vom 12. März: »Eine größtmögliche zukünftige gemeinsame Ausrichtung zwischen der EU und Großbritannien ist in unserem kollektiven wirtschaftlichen Interesse und ein lebenswichtiges Mittel um den Friedensprozess zu schützen und das Funktionieren der Wirtschaft in ganz Irland zu gewährleisten.«

Dieser Forderung versuchten EU und Großbritannien entgegenzukommen, indem im EU-Austrittsvertrag verschiedene Sonderregelungen für die Republik Irland und Nordirland festgehalten wurden, darunter auch der »Backstop« (Auffanglösung). Für den Unternehmerverband Ibec ist das Austrittsabkommen akzeptabel. Dieser bereite »den besten Weg für einen geordneten EU-Austritt Großbritanniens« indem es irischen Bedürfnissen Rechnung tage und eine harte Grenze auf der irischen Insel vermeide.

Gerade die im Austrittsvertrag enthaltenen Sonderregelungen wurden aber zu einem Fallstrick, welcher derzeit das britische Parlament zu strangulieren droht. Vor allem das unionistisch-konservative Lager mobilisiert vehement dagegen. Ob eine Lösung gefunden wird, ist unklar. Die britische Premierministerin Theresa May ist inzwischen derart verzweifelt, dass sie sich nun sogar mit ihrem Gegenspieler, den Labour-Parteichef und Oppositionsführer Jeremy Corbyn am Mittwoch nachmittag zum direkten und persönlichen Gespräch verabredete.

Um eine Lösung im Sinne bürgerlicher Interessen zu finden, wird das disfunktionale britische Parlament Zeit brauchen. Innerhalb der EU besteht keine Einigkeit darüber, wieviel Zeit man zugestehen möchte. Während Frankreich enge Bedingungen an eine längerfristige Verschiebung des Austrittstermins knüpfen möchte, zeigt sich die deutsche Kanzlerin hier aufgeschlossener. »Wir brauchen eine langfristige Aufschiebung des ­Brexit-Termins« sagt der irische Unternehmerverband Ibec. Genau darum wird es bei den Gesprächen zwischen Merkel und Varadkar gehen.