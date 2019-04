Für die große Bühne

RubyImages/F. Boillot

Die Partei Die Linke hat am Mittwoch auf dem Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin ihre Plakatkampagne zur Wahl des EU-Parlaments vorgestellt. Sie steht unter dem Motto »Europa nur solidarisch«. An der Präsentation nahmen die Koparteivorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger teil. Auf den Plakaten, die in den nächsten Wochen BRD-weit Verbreitung finden sollen, fordert die Partei unter anderem die Schaffung bezahlbarer Wohnungen, die Förderung »sauberer Energie«, eine angemessene Besteuerung von Konzernen und eine »gerechte Verteilung« des Reichtums. (jW)