Und jetzt: Henning for President!

Georg Wendt/dpa Etwas Besseres ist immer möglich: Zum Beispiel Henning Venske

Der Philosoph Heidegger verkündete am 6. Juni 1950 in der Bayerischen Akademie der Schönen Künste: »Der Krug west als Ding. Der Krug ist ein Krug als ein Ding. Wie aber west das Ding? Das Ding dingt ...« Elf Jahre war er alt, als er das hörte, schrieb Henning Venske 2018. Und er dachte sofort: »Mein lieber Mann, da kommt aber was auf dich zu.«

Jetzt – er wird heute achtzig – ist es soweit. Am Sonntag zog der ukrainische Kabarettist Wolodimir Selenskij in die für ihn ziemlich sichere Stichwahl um das Amt des Präsidenten. Damit kommt auf Henning Venske tatsächlich etwas zu. Nicht die Präsidentenwürde. Die ist nichts für ihn. Aber das Kanzleramt, es ist so labil wie schon lange nicht. Bedrängt von Populisten, er ist das Gegenteil.

Er hat das »saudumme Genöle meiner fremdenfeindlichen Landsleute satt« (und wohl auch einer linken Landsmännin), ebendieses: »Wir können nicht alle aufnehmen«. Er fragt: »Wer verlangt das?« Und wenn doch – er kennt die richtige Antwort: »Organisation ist ein Meister aus Deutschland«: »Im ›Dritten Reich‹ haben wir Millionen Menschen mit unserer Eisenbahn an ihre Bestimmungsorte gebracht und Millionen Zwangsarbeiter auf Industrie und Landwirtschaft verteilt«. Dann, 1945, wurden Millionen Flüchtlinge aus Ostpreußen, Schlesien und Pommern angesiedelt, in den 50er Jahren kamen, um unseren Wohlstand zu mehren, Zigtausende von Gastarbeitern dazu, ja und so Venske weiter: »1989 haben wir Millionen Arbeiter und Bauern aus der DDR in die D-Mark integriert, hauptsächlich übrigens Wirtschaftsflüchtlinge und gleich anschließend haben wir Millionen Spätaussiedler mit Wohnraum versorgt.« Und jetzt, wo Deutschland dringend neue Zwangsarbeiter braucht, sollen wir an der »Belastungsgrenze« sein? Nein, Venske hat das Genöle satt.

Hennig Venske, im April 1939 geboren, also gerade noch Friedensqualität, brach nach dem Krieg ein Germanistikstudium ab zugunsten einer Schauspielausbildung an der Max-Reinhardt-Schule in Berlin. 1961 ging er ans Theater am Kurfürstendamm, ans Schillertheater, wurde Regieassistent bei Kortner, Barlog, beim Brecht-Schüler Egon Monk arbeitete er erstmals fürs Fernsehen. Und dann, 1968, begann seine große Karriere beim Rundfunk und auch beim Fernsehen.

Was ihn für ein Regierungsamt besonders befähigt, sind seine oft erfolgreichen Auseinandersetzungen mit der Bürokratie der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten. Und mit den allmächtigen und doch tölpelhaften Intendanten und Programmdirektoren. Die Haus- und Sendeverbote, mit denen er ausgezeichnet wurde: »Er hat den Freiraum für Satire immer wieder erheblich überschritten«, bestätigte ihm der Hessische Rundfunk. Venske befindet sich »weit außerhalb des demokratischen Spektrums!« ortete der unter seinem seligen Intendanten Räuker besonders sachkundige NDR. Zutritt gab es für den jahrelangen Mitarbeiter nur noch unter intensiver Bewachung auf allen seinen Wegen durch das Hamburger Funkhaus.

Aber er drang tief in die ARD ein. Mit Dieter Hildebrandt und der »Münchner Lach- und Schießgesellschaft« errang er immer wieder 90minütige Sendeplätze. Ohne Zensur. Live! Vergangene Zeiten. Heute gibt es innerhalb des dümmlichen Spektrums im Ersten nuhr noch Nuhr. Und das ist zuviel.

Für das wichtigste Staatsamt qualifizieren Venske seine eingehenden Studien ebendesselben, die sich in kundigen Sachbüchern über unsere weltweit anerkannte Wirtschaftskriminalität niederschlugen: »Dreckiger Sumpf«, 1983; »Feine Gesellschaft«, 1984 und »Klüngel, Filz & Korruption«, 1993. Zuletzt schrieb er 2014 seine Autobiographie »Es war mir ein Vergnügen«. Und 2018 seine Bilanz »Summa Summarum. Ultimative satirische Abrechnungen, gemein, aber nicht unhöflich«.

Am 25. November 2018 beendete Henning Venske sein Polit-Kabarett-Tourneeleben mit den Worten: »Resignation kommt nicht in Frage. Etwas Neues und Besseres ist immer möglich.« Ja, Henning, morgen ist ein neuer Tag. Da steht das Kanzleramt sperrangelweit offen. Scholz und Kramp sind keine Alternative, so wenig wie Poroschenko und Timoschenko. Greif zu!