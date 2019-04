»Angriff auf Zivilgesellschaft«

Axel Heimken/dpa ATTAC beim Protest gegen den G-20-Gipfel in Hamburg 2017

Gleich mehreren für die etablierte Politik unbequemen Vereinen droht aktuell der Entzug der Gemeinnützigkeit. Dies würde für die betroffenen Organisationen finanzielle Härten bedeuten. Spender könnten ihre Zuwendungen nicht mehr von der Steuer absetzen. Dadurch dürfte sich das Spendenaufkommen deutlich reduzieren, was für die Vereine existenzbedrohlich ist. Neben den Globalisierungskritikern von ATTAC, denen der Bundesfinanzhof im Februar wegen »tagespolitischem Aktivismus« die Gemeinnützigkeit aberkannte, und dem Online-Kampagnennetzwerk Campact betrifft dies aktuell auch der Deutschen Umwelthilfe (DUH), sowie den nordrhein-westfälischen Landesverband der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA).

Am Dienstag informierten einige zum Teil selbst betroffene Organisationen auf einer Pressekonferenz in Berlin über die Problematik – darunter der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Campact, die Naturfreunde Deutschlands und der Umweltdachverband Deutscher Naturschutzring (DNR).

Das Vorgehen gegen ATTAC, DUH oder Campact werteten die Verbände »nicht nur als einen Versuch, einzelne Organisationen einzuschüchtern, sondern als einen Angriff auf die Zivilgesellschaft insgesamt«. Eine stabile Demokratie brauche politisches Engagement auch außerhalb von Parteien, betonten die Verbandsvertreter und kündigten Widerstand an. Der Umgang von Regierungen und Parteien mit kritischen Verbänden zeige, wie offen und liberal Politik und Gesellschaft seien.

Aktuell gibt die Politik diesbezüglich ein düsteres Bild ab. Bemerkenswert ist die Fülle von Angriffen auf die Umweltbewegung. Vor allem die Besetzer des Hambacher Waldes waren in den vergangenen Monaten Diffamierungen, Lügen und Repression ausgesetzt. Obwohl – oder gerade weil – eine gesellschaftliche Mehrheit die Ziele der Klima-, Umwelt- und Naturschützer mit Sympathie begleitet.

»Wir stehen vor immensen Herausforderungen, und leider agiert die Politik viel zu halbherzig«, kritisierte Hubert Weiger, Vorsitzender des BUND, bei der Pressekonferenz am Dienstag. Beim Klimaschutz, bei der Agrarwende, bei der Neuordnung der Mobilität von morgen oder bei der Erneuerung der Infrastruktur – überall bleibe die Politik weit hinter dem zurück, was notwendig sei. »Wenn sie in ökologischen Fragen reagiert, dann in der Regel nur auf Druck der Öffentlichkeit, insbesondere der Umwelt- und Naturschutzverbände«, so Weiger. Daher brauche man »eine offene, ehrliche Auseinandersetzung und eine lebendige politische Debatte, die demokratisch ausgetragen wird, und keine Versuche, kritische Verbände mundtot zu machen«.

»Die Grundlage der Debatte um die Gemeinnützigkeit muss der Austausch von Argumenten sein, nicht aber Verbote und Angst«, erklärte Michael Müller, Bundesvorsitzender der Naturfreunde Deutschlands. »Das wollen vor allem die Unionsparteien, aber auch die FDP nicht akzeptieren«, stellte er am Dienstag fest. Dabei würden die Konflikte um den ökologischen Umbau in den nächsten Jahren an Schärfe zunehmen, weil der Widerspruch zwischen Wissen und Handeln immer größer werde. Müller betonte, dass »nicht die DUH für die Manipulation der Dieselmotoren verantwortlich« sei, sondern diese aufgedeckt habe. ATTAC habe die Ungerechtigkeiten im Steuersystem nicht gemacht, sondern sie kritisiert. Und nicht Campact schädige die Demokratie, sondern fördere und belebe das Engagement der Bürgerinnen und Bürger. »Wir nehmen unsere Ziele und Ideen ernst, die in einem grundsätzlichen Widerspruch zu dem heute vorherrschenden Regime kurzfristiger Interessen stehen«, konstatierte Müller.

Einhellig forderten die Verbände am Dienstag den Gesetzgeber auf, das Gemeinnützigkeitsrecht zu reformieren und in der Abgabenordnung Klarheit zu schaffen. Stiftungen, Vereine und Verbände dürften nicht vor die Wahl gestellt werden: entweder tagespolitische Bildungsarbeit oder Steuerprivilegien durch den Status der Gemeinnützigkeit.