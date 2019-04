Christoph Voy Zurück in der Welt: Regierungssprecher Tilman Rossmy (M.) und Band

Fünf Fragen an Die Regierung: Ist das alles ernst gemeint? Über zwanzig Jahre hört man nichts von ihnen, dann erscheint bereits das zweite Album nach »Raus« von 2017. Dieses neue Album heißt in üblicher Trockenheit »Was« und hat wiederum zwölf neue staubtrockene, von Tilman Rossmy mit aller nur erdenklichen Lakonie dahergenuschelte Songs zu bieten.

Wenn die Informationen stimmen, ist von der ursprünglichen Besetzung tatsächlich nur noch Rossmy dabei. Da stellt sich natürlich die zweite Frage: Warum ist das so? Was ist passiert, was ist mit den anderen? Wie schon auf »Raus« verhandelt Rossmy auf »Was« wieder allerlei Privatpersönliches, Biographisches, Bandgeschichtliches, sei es das eigene Abtauchen, sei es die gescheiterten Liebesgeschichten, die ihn aus Hamburg raus in die Provinz brachten, und vermutlich auch weg von der Musik. »Schönes Paar« ist so ein Lied, bei dem man sich etwas bange fragt (dritte Frage), wieviel Wahrheit darin steckt, vor allem, wenn es heißt »Du bist zu mir gezogen, und kaum warst du da / warst du auch schon schwanger«. Ein genauso erstaunlich offenes Lied ist »Geschichte«, in dem es um Jugend und Wahnsinn geht, ganz, wie man so schlecht sagt, buchstäblich. »Und dann wurde ich eingeliefert in die Psychiatrie / und ich erinnere mich noch / wie wir die Auffahrt hinauffuhren zum Klinikum Essen / Man sagte zu mir: Du bist jetzt für immer verloren, wir geben dich jetzt auf / Und dann – hab’ ich nie wieder von ihnen gehört«. Wie autobiographisch ist das alles?

Andere Stücke wie die Single »Zurück in der Welt« (die in ihrer schläfrigen Langsamkeit eher weniger Airplay generieren wird) oder »Vielleicht in Hamburg« gaukeln Intimität vielleicht auch nur vor, was Rossmys Flüsterstimme jedenfalls vermuten lassen könnte. Allein, sicher ist das nicht. Sicher ist nur, dass er seinen Lieblingsfloskeln »und dann« und »die Türen sind weit offen« weiterhin treu bleibt.

Musikalisch macht die Regierung da weiter, wo sie auf »Raus« aufgehört hatte. Es ist ein leicht humpelnder und rumpelnder Indierock, der meistens nach Proberaum klingt, und nur manchmal nach ausgeräumtem Festsaal in altem Gebäude. Unprätentiös wie eh und je. Aber insgesamt reicht das bei weitem nicht an den melodischen Überschwang von »Unten« (1994) heran. Vielleicht fehlt einfach Tastenmann Mense Reents. Ein kongenialer Musiker, ein kreativer Gegenpol zu Rossmy, selbst ja eher der vergleichsweise unbekannt gebliebene Bruder im Geiste, sagen wir, Volker Lechtenbrinks. Ja, Deutschrock hätte so gut sein können. Aber dann blieb alles anders.

Was uns zur letzten Frage führt. Wann wird es endlich die Neuauflage von »Unten« geben, und zwar gefälligst auf Vinyl? Diese letzte Regierung-Platte vor dem sehr, sehr langen Schweigen und den Irrwegen Rossmys auf Solo-Countrypfaden war damals weit vorne. Sie verhandelte alles, was man vom Leben und Lieben diesseits der Szenen in Hamburg, Berlin, Köln und anderswo wissen konnte und wollte. Eine Platte für die Ewigkeit, die tragischerweise schon damals als ähnlich abwegig behandelt wurde wie die Alben von Milch oder Das Neue Brot. Eine Perle der Hamburger Schule, in Studierendenkemenaten zu oft, in Radioredaktionen und anderen Schaltzentralen der Macht viel zu wenig gehört.

»Was« bietet dagegen nur einen alten, müden Nachklang. Der nichtsdestotrotz für Rossmy lebenswichtig ist, und tröstlich für alle anderen. Sicher ist: Die Regierung macht weiter.