»Misstrauensbekundung des Staates gegen die Bürger«

Sebastian Kahnert/dpa Protest des Bündnisses »Polizeigesetz stoppen« in Dresden (26.1.2019)

CDU und SPD haben am Freitag das neue Polizeigesetz im Innenausschuss des Sächsischen Landtages durchgebracht. Wird der Freistaat dadurch sicherer?

Mit mehr Sicherheit hat das Gesetz nichts zu tun. Es schafft nicht mehr Beamtinnen und Beamte heran, die verstärkt Streife fahren, als Bürgerpolizisten auch in ländlichen Regionen ansprechbar oder Präventionsbeamte bei der Verkehrssicherheitsarbeit sind. Die Qualität der Ausbildung wird trotz neuer Herausforderungen durch die organisierte Kriminalität nicht verbessert, obwohl in den nächsten zehn Jahren etwa 40 Prozent der Mitarbeiter des Landeskriminalamtes in den Ruhestand gehen.

Was konkret stößt Ihnen an dem Gesetz übel auf?

Nicht nur werden dadurch umfangreiche Befugnisse zu Eingriffen in die Grund- und Freiheitsrechte weit in das Vorfeld konkreter Gefahren verlagert. Die Annahme, jeder könnte ein »Gefährder« sein, ist die Misstrauensbekundung des Staates gegen die eigenen Bürgerinnen und Bürger. Deshalb wird Videoüberwachung mit Gesichtserkennung zur massenhaften Aufzeichnung von biometrischen Merkmalen erlaubt, ebenso wie die Speicherung des Materials bis zu 96 Stunden. Auch das Abhören der Telekommunikation von unbescholtenen Bürger stellt einen solchen tiefen Grundrechtseingriff dar.

Daneben soll es Meldeauflagen bis zu drei Monaten, Aufenthaltsge- und verbote mit und ohne rein formalen Richtervorbehalt, Kontaktverbote zu Dritten und die Überwachung per Fußfessel geben. Das alles wird nicht durch begangene Straftaten oder Vorbereitung einer solchen begründet, also eine konkrete Gefahr, sondern allein durch die Annahme, dass eine Person eine Straftat begehen könnte.

Aus welchem Grund haben nahezu alle Bundesländer in den letzten Monaten ihre Polizeigesetze verschärft?

Der rein formale Anlass sind die EU-Datenschutzgrundverordnung und die EU-Datenschutzrichtlinie für Polizei- und Justizbehörden. Diese notwendigen Anpassungen hätten aber auch im Kontext der bislang geltenden Polizeigesetze umgesetzt werden können. Die Innenminister wollten allerdings ein Musterpolizeigesetz und die Befugniserweiterungen für die Landesbehörden. Im Ergebnis ähneln sich viele der aktuellen Gesetzesvorstöße.

Der sächsische Entwurf ähnelt in der Tat dem kürzlich in Brandenburg verabschiedeten Gesetz. Warum lehnen Sie die jeweiligen Verschärfungen in Sachsen ab, während Ihre Genossinnen und Genossen in der brandenburgischen Landesregierung zustimmen?

Unter der Begründung, terroristische Straftaten zu verhindern, werden Befugnisse, die dem Bundeskriminalamt eingeräumt sind, der sächsischen Polizei eröffnet. Dabei werden wichtige rechtsstaatliche Grundsätze über Bord geworfen. Obwohl gegen diejenigen, die auf der Grundlage dieses Gesetzes in das Fadenkreuz der Polizei geraten, kein Verdacht einer begangenen Straftat vorliegen wird, sollen Maßnahmen ergriffen werden dürfen, die den klassischen Ermittlungshandlungen der Strafverfolgung gleichen. Dabei sollen Staatsanwaltschaften und Strafverteidigung außen vor bleiben, weil die Polizei Daten und Informationen künftig ungestört sammeln können soll. Das schwächt den Rechtsstaat.

Sie halten das Abstimmungsverhalten der Brandenburger Linksfraktion also für falsch?

Die eröffneten Grundrechtseingriffe und die erläuterten rechtsstaatlichen Prinzipien wiegen so schwer, dass auch das brandenburgische Gesetz abzulehnen ist.

Das sächsische Polizeigesetz soll endgültig in der Landtagssitzung am 10. April verabschiedet werden. Werden Sie, wie angekündigt, eine Verfassungsklage dagegen einreichen?

Für uns als größte demokratische Oppositionskraft steht es außer Frage, dass die Regelungen dieses Gesetzes verfassungsrechtlich überprüft werden müssen. Deshalb streben wir gemeinsam mit den Grünen – nur zusammen bringen wir das nötige Quorum von 25 Prozent zusammen – eine Verfassungsklage an. Das dauert aber und muss gut vorbereitet sein.