Endstation Lohnerhöhung

Paul Zinken/dpa

Am Montag standen U-Bahnen und Straßenbahnen der Hauptstadt still, auch die meisten Busse blieben in den Depots. Die Fahrgäste drängten sich statt dessen in die S-Bahnen und Regionalzüge. Staus auf den Einfallstraßen, zum Flughafen Tegel gingen viele Passagiere die letzten Kilometer zu Fuß. Die Beschäftigten streikten für mehr Geld und bessere Arbeitszeiten. Am Donnerstag unternehmen Verdi und die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) einen weiteren Einigungsversuch. Gelingt das nicht, wäre eine Urabstimmung über unbefristete Streiks denkbar. (dpa/jW)