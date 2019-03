Wer nicht singt, wird blöd

Michael Saager »Das Salz in der Suppe gegen Reformismus«: Lieder der Arbeiter

Jeden Morgen, wenn ich aus der U-Bahn gestiegen bin, freue ich mich über die Plötzlichkeit ihres Erscheinens. Ein Raumschiff, von Außerirdischen mit einem kuriosen Faible für menschliche Monumentalarchitektur erbaut. Die inneren Verwerfungen, die das unglückliche Interregnum Chris Dercons in der Volksbühne angerichtet hat, kann man durch die mächtigen Außenwände nicht erspüren. An diesem Tag sowieso nicht.

Es ist Freitag, das 20. Festival für Musik und Politik hat vor zwei Stunden, um 18 Uhr, begonnen. Auf dem Vorplatz versammeln sich immer mehr Menschen in angeregter Erwartung der Konzerte, Gundermanns Seilschaft wird bald spielen. Die Jazzpolizei veräppelt derweil an der frischen Luft liebevoll Louis Armstrongs Dixieland und sich selbst. Verstellte Reibeisenstimme, Peter Dams (Banjo, Gesang) macht Witze: »Mathias (Grabisch; Posaune) hatte keine leichte Kindheit, sein Vater nahm ihn mit zur Jagd, doch seine Mutter zog ihm ein Hasenkostüm an.« Funktioniert live natürlich besser als hingeschrieben.

Strenger ging’s zuvor im Foyer bei der Podiumsdiskussion zu: »Arbeiterlieder reloaded«, flankiert von der Ausstellung von Maren Köster und Thomas Neumann, die erstmals 2018 in Rudolstadt zu sehen war. Die Resonanz dort habe sie überrascht, sagt Köster, 4.000 Menschen hätten die Ausstellung gesehen, darunter viele junge Menschen, die mit den revolutionären Protestsongs des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts erst mal »gar nichts anfangen konnten«. Aber dann: Doch nicht so doof, schon spannend.

Man muss sagen, so eine Ausstellung hat’s nicht leicht. Da können noch so viele Noten- und Textblätter von Ernst Busch, Hanns Eisler, Erich Weinert, Bert Brecht, Buchcover, Poster, Seiten von »Das Balladenbuch«, »Lied der Arbeitslosen«, »Ihr Frauen aufgewacht«, das »Arbeiterliederbuch. Mit Lenin«, Filmplakate von »Kuhle Wampe«, großformatige Fotos sozialistischer Versammlungen zu sehen sein – singen können sie nicht. Weshalb Köster »Brüder, zur Sonne, zur Freiheit« als Schellackplatte dabei hat. Jedes Abspielen erfordert eine neue Nadel – ein Spaß für betuchte Herrschaften, damals. Der bemerkenswert melancholische Schubert-Chor knistert um die eigene Achse und macht seine Sache ausgezeichnet.

Auf dem Podium sitzen, moderiert von Lutz Kirchenwitz, Joachim Hetscher, Ingar Solty von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, der Liedermacher Hans-Eckardt Wenzel und Kuratorin Köster. Tot sei es nicht, das klassische Arbeiterlied, wird konzediert, jedenfalls nicht ganz; man müsse es lebendig halten, damit das Verständnis für diese Form von Geschichte von unten nicht verlorengehe. Rap, meint Solty, sei das Arbeiterlied von heute. Wenzel hält es eher mit politischen Liedermachern, Rap bescheinigt er eine gewisse Armut musikalischen Ausdrucks, und im Pop gehe es ausschließlich darum, Millionen zu machen. Vielleicht sollte er Nas oder Kendrick Lamar hören und dazu den Poptheoretiker Diedrich Diederichsen lesen?

Hetscher, der mit dafür sorgte, dass die UNESCO das »Singen von Arbeiterliedern« 2014 zum immateriellen Kulturerbe erklärt hat, hält »Lieder der Arbeiter«, klassische Lieder wie neuere Protestsongs, politische Chansons und Friedenslieder prinzipiell für »das Salz in der Suppe gegen Reformismus«. Köster möchte das martialische »Auf, auf, zum Kampf« heutzutage lieber nicht laut singen, verschwinden dürfe es aber keinesfalls. Einig sind sich alle darüber, dass das Singen von politischen Liedern gegenwärtig schwer vernachlässigt wird. Man müsse sie und darüber resonant sich selbst wieder zum Klingen bringen, das könne sozialen oder politischen Bewegungen nur guttun, es stifte Verbindung. Heißt: Auf Demos nicht immer nur Musik aus Lautsprechern hören. Selber singen! Wenzel: »Wenn man nicht singt, wird man immer blöder.«

Im ausverkauften großen Saal geht’s weiter in Gedenken an den 1998 gestorbenen Baggerfahrer, DDR-Liedermacher und Rockmusiker Gerhard Gundermann. Der Erich-Fried-Chor und der Hardchor »Ella« haben sich zusammengetan. Ein ziemlich großer Haufen junger Leute auf der Bühne, der in teils ineinander fließenden Formen komplexe klassische und moderne Stücke, auch Gundermann-Songs, atemberaubend singt und dabei textlich um Lebenskonzepte, Prinzipien, Utopien ringt. Was bisweilen ein bisschen naiv oder kitschig rüberkommt. Doch das darf ruhig so sein, denn ohne Pathos ist zumindest im Singen eine bessere Welt nicht zu haben.

Das wusste auch Gundermann, der selbstverständlich fehlt, aber das Glück hat (wenn man das so sagen kann), dass Die Seilschaft wieder da ist und alles gibt. Man spürt, wie sich bei vielen Fans die Nackenhaare aufstellen. Und wie so oft bei Konzerten im großen Saal der Volksbühne fragt sich der Körper irgendwann leicht verärgert, was das soll, weil er ja gern tanzen würde. Und nicht sitzen. Egal. »Die Zukunft ist ’ne abgeschossene Kugel«, »mein Herzblatt«, aber »es könnte doch sein« ..., dass das Publikum einen glücklichen Eindruck gemacht hat? Ja, hat es. Unbedingt.