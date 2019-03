Erpressung der Wähler

Umit Bektas/Reuters Zuckerbrot und Peitsche: Präsident Erdogan verteilt Geschenke bei einer Wahlkampfveranstaltung in Istanbul (24.3.)

Wie schon zu den Parlamentswahlen im Sommer letzten Jahres hat die seit 2002 in Ankara regierende religiös-nationalistische Partei für Gerechtigkeit und Aufschwung (AKP) eine Allianz mit den faschistischen Grauen Wölfen der Partei der Nationalistischen Bewegung (MHP) geschlossen. Diesem Block steht ein Bündnis aus der säkular-nationalistischen Republikanischen Volkspartei (CHP) und der MHP-Abspaltung Gute Partei (IYI) gegenüber. Die linke, vor allem unter Kurden verankerte Demokratische Partei der Völker (HDP) hat als Wahlziel ausgegeben, in den kurdischen Landesteilen rund 100 der Kommunen, in denen sie bei der letzten Kommunalwahl gesiegt hatte, zurückzugewinnen. Denn deren Bürgermeister sind seit 2016 per Präsidialdekret abgesetzt, inhaftiert und durch staatliche Zwangsaufseher ersetzt, weil ihnen »Terrorismus« vorgeworfen wird. In wichtigen westtürkischen Städten wie Istanbul, Ankara und Izmir verzichtet die HDP auf eigene Oberbürgermeisterkandidaten, um – so der inhaftierte frühere HDP-Vorsitzende Selahattin Demirtas – durch eine Stärkung der Opposition »das System ins Wanken zu bringen«.

In der Hauptstadt Ankara hat Oppositionskandidat Mansur Yavas, ein abtrünniger Grauer Wolf, laut einigen Umfragen die Nase vorne. Und in Istanbul deutet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen des früheren Ministerpräsidenten Binali Yildirim mit Ekrem Imamoglu, einem aus der CHP kommenden früheren Bezirksbürgermeister, an. Millionen kurdischen Wählern kommt hier eine Schlüsselrolle zu. Mit Alper Tas, dem Vorsitzenden der kleinen Partei für Freiheit und Solidarität (ÖDP), hat die CHP im zentralen Istanbuler Bezirk Beyoglu zudem einen bekennenden Sozialisten als Kandidaten für das Bezirksbürgermeisteramt aufgestellt. Der Verlust der Bosporus-Metropole, wo vor 25 Jahren mit Erdogans Wahl zum Oberbürgermeister der Siegeszug des politischen Islam in der Türkei begann, wäre für die AKP nicht nur ein Prestigeverlust. Vielmehr würde die eng mit der Bauwirtschaft verbundene Partei auch wichtige materielle Pfründe einbüßen.

Obwohl sich die AKP auf alle staatlichen Machtmittel, einen fast vollständig gleichgeschalteten Medienapparat und die für den Wahlkampf eingespannten Moscheen stützen kann, stehen die Kommunalwahlen für die Regierungspartei unter keinem guten Stern. Selbst AKP-Wähler sehen einer Umfrage zufolge in der Wirtschaftskrise das Hauptproblem des Landes. Denn erstmals seit zehn Jahren schrumpft die Wirtschaft, die Inflationsrate liegt bei über 20 Prozent, die Preise für Grundnahrungsmittel sind massiv angestiegen. Dringend benötigte ausländische Investitionen bleiben aufgrund der politischen Willkürentscheidungen Erdogans aus, Anleger fliehen statt dessen aus dem türkischen Aktienmarkt. Am Mittwoch fuhr die Istanbuler Börse mit einem Einbruch des Leitindex um 5,7 Prozent die größten Verluste seit dem Putschjahr 2016 ein. Die Regierung versucht mit staatlichen Verkaufsstellen für subventioniertes Obst und Gemüse das Wohlwollen der Bevölkerung zu erhalten. Und wie ein Karnevalsprinz die Kamelle, so warf Erdogan auf Wahlkampfveranstaltungen Teebeutel vom Wagen. Mit der Drohung, von der Opposition regierten Kommunen sämtliche staatlichen Mittel zu streichen, setzt Erdogan zugleich auf offene Erpressung. Auch die Berichterstattung ausländischer Korrespondenten wird stark eingeschränkt. So hat die Türkei am Donnerstag den Redakteur der britischen marxistischen Tageszeitung Morning Star, Steve Sweeney, des Landes verwiesen.

Vor allem aber baut der AKP-MHP-Block in Zeiten, in denen es wenig materielle Wohltaten zu verteilen gibt, auf die Anstachelung religiöser und nationalistischer Gefühle. Auf mehreren Wahlkampfveranstaltungen Erdogans wurde ein Video des Massakers an Besuchern einer Moschee im neuseeländischen Christchurch ausgestrahlt. Und Innenminister Süleyman Soylu beschuldigt nicht nur die HDP, deren Wahlkämpfer unter Massenverhaftungen zu leiden hatten, sondern auch die nationalistischen Oppositionsparteien CHP und IYI, ein Bündnis mit »Kandil« eingegangen zu sein. Gemeint ist das Hauptquartier der Arbeiterpartei Kurdistans PKK in den nordirakischen Kandil-Bergen. Soylu legte eine Liste von 325 CHP-, IYI- und HDP-Kandidaten vor, denen im Falle ihrer Wahl die Verhaftung droht. Bereits im Vorfeld wurden von der Opposition Unregelmäßigkeiten beklagt. So fanden sich in einigen Gemeinden plötzlich Tausende »Geisterwähler« auf den Listen der Wahlberechtigten, einige von ihnen bis zu 150 Jahre alt.