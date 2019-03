Fabrizio Bensch/Reuters Massenbewegung: Demonstration unter dem Motto »Fridays for Future« am Freitag in Berlin

Zehntausende Schülerinnen und Schüler haben am Freitag in 20 deutschen Städten erneut für die Einhaltung der Pariser Klimaschutzziele demonstriert. Bis zu 25.000 waren nach Angaben der Jugendbewegung »Fridays for Future« allein in Berlin deren Aufruf gefolgt. Die Initiatorin der freitäglichen Schulstreiks, Greta Thunberg, war aus Schweden angereist. In einer nur wenige Sätze langen Rede vor dem Brandenburger Tor warf die 16jährige den älteren Generationen Versagen vor. »Wenn wir sagen, dass wir Angst vor der Zukunft unserer Zivilisation haben, dann tätscheln sie uns den Kopf und sagen: ›Alles wird gut, macht euch keine Sorgen.‹ Aber wir müssen uns sorgen, wir müssen in Panik verfallen«, sagte Thunberg. »Wir wollen eine Zukunft, ist das zuviel verlangt?«

Eine Rednerin des deutschen Orgateams rief alle Wahlberechtigten auf, bei der Europawahl im Mai sämtliche Parteien abzustrafen, »die keinen Plan für die Zukunft haben«. Sie gab aber keine direkte Wahlempfehlung. In Stuttgart hatte am Donnerstag eine Delegation von »Fridays for Future« Baden-Württembergs Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) getroffen; das Gespräch verlief aus der Sicht der Jugendlichen aber enttäuschend. Ein Sprecher der Landesregierung betonte nach Angaben des Nachrichtenportals Tag24: »Man war sich einig, dass der Klimawandel die Menschheitsherausforderung des Jahrhunderts ist.« Der 16jährige Felix Quartier aus Freiburg fand das dürftig: »Sie haben sich nicht zum 1,5-Grad-Ziel bekannt«, stellte er nach der Audienz bei Kretschmann und weiteren Regierungsvertretern fest. Entscheidend sei, dass die globale Erwärmung bei 1,5 Grad gestoppt werde. Die Jugendbewegung fordert daher ein schnelles Umsteuern in der Energie- und Verkehrspolitik. Kretschmann hingegen ist dafür bekannt, dass er die im »Ländle« ansässige Autoindustrie oft gegen Kritik verteidigt. Nach dem Skandal um manipulierte Abgaswerte im Jahr 2017 betonte er, die Branche sei nicht alleine schuld an der schlechten Luft in den Städten. (dpa/jW)