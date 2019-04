Gegen ungleiche Bezahlung

Marcelo del Pozo/REUTERS Demonstration für Gleichstellung im Januar 2019 in Sevilla

Verdiene ich jetzt weniger als mein Kollege, obwohl wir die gleiche Arbeit tun, nur weil ich eine Frau bin? Die Frage dürften sich viele Frauen stellen, denn es ist Fakt, dass sie in Spanien im Schnitt 22 Prozent weniger verdienen als Männer. In Deutschland ist der Unterschied mit 21 Prozent fast genauso groß. Die spanische Sozialdemokratie nutzt gerade ihre letzten Regierungstage bis zur Wahl am 28. April, um soziale Maßnahmen per Dekret einzuführen. So auch das neue Gleichheitsgesetz, das am 8. März in Kraft getreten ist. Danach dürfte sich nicht mehr die Frage stellen, ob eine Frau in gleicher Position weniger verdient, denn mittlere und große Unternehmen müssen ihre Gehaltslisten gegenüber den Gewerkschaften offenlegen.

Die Vizepräsidentin und Ministerin für Gleichheit, Carmen Calvo, kündigte die »dringende Maßnahme« mit den Worten an: »Die Mutterschaft darf keine Waffe gegen die berufliche Entwicklung der Frauen sein«. Die Gesellschaft müsse Verantwortung übernehmen – für die »freie Entscheidung der Frauen, Mütter zu werden«. Nach dem sogenannten Gleichheitsplan müssen Firmen gemeinsam mit den Gewerkschaften Maßnahmen für Gleichstellung und gegen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz erörtern. Bisher waren nur große Betriebe mit bis zu 250 Mitarbeitern verpflichtet, eine Frauenquote in Führungspositionen und andere Pflichten einzuhalten. Staatliche sowie große Unternehmen müssen seit 2007 einen solchen Gleichheitsplan haben.

Nun werden rund 2.500 weitere Unternehmen, die mehr als 50 Mitarbeitern beschäftigen, darauf achten müssen. Das Ministerium hat eine Beratungsstelle für solche Firmen eingerichtet. Sie soll ihnen helfen, den Gleichheitsplan umzusetzen. Unternehmen, die die neuen Regelungen nicht beachten, müssen mit Geldstrafen in Höhe von bis zu 178.000 Euro rechnen. Allerdings haben sie bis zu drei Jahre Zeit, die neuen Standards zu erfüllen.

Die Maßnahmen treffen eine kleine Minderheit der spanischen Firmen, denn die meisten sind Klein- und Mittelbetriebe mit weniger als 50 Angestellten. Zudem wurde das bisher geltende Gesetz für Gleichheit kaum angewendet. Weder wurde bisher im Parlament ein Gleichheitsplan erstellt, noch hat die spanische Polizei die vorgeschriebenen Mechanismen entwickelt, um sexuellen Missbrauch in den eigenen Reihen zu verhindern.

Im neuen Gleichheitsgesetz gibt es auch ein verlängertes Recht auf Elternzeit für alle Männer – unabhängig vom Betrieb – damit die Pflege der Kinder besser verteilt werden kann. Väter dürfen jetzt bis zu 16 Wochen Elternzeit nehmen, bisher waren es lediglich fünf. Der Begriff »Mütter« wurde aus den Gesetz gestrichen. Statt dessen gibt es jetzt nur »Mitarbeiter«. Damit soll auch gegen den Trend gekämpft werden, nach dem derzeit 74 Prozent aller Teilzeitbeschäftigten in Spanien Frauen sind.

Um jungen Müttern das Stillen zu erleichtern, müssen Unternehmen sie jetzt eine Stunde am Tag ohne Lohnverlust von der Arbeit freistellen, bis das Kind neun Monate alt wird – wenn sie ein Jahr lang stillen wollen, dann mit proportionaler Lohnreduzierung. Auch das Recht auf »Homeoffice« wird gesetzlich verankert, soweit die Arbeit von zu Hause aus erledigt werden kann.