Gewerkschaften entdecken Streik

Lange galten Gewerkschaften in Deutschland als streikscheu. Mit Arbeitskampf meinte man »aktive Mittagspausen« mit Trillerpfeifen in der Hand statt Blockaden vor den Werktoren. Daran scheint sich nun etwas zu ändern, denn 2018 sind eine Million Arbeitstage durch Arbeitskämpfe ausgefallen, wie die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung am Donnerstag mitteilte. Somit hat sich das Arbeitskampfvolumen gegenüber dem Jahr zuvor mehr als vervierfacht. Sehr viel höher fiel 2018 auch die Streikbeteiligung aus. Sie stieg von 131.000 im Jahr 2017 auf knapp 1,2 Millionen Streikteilnehmerinnen und -teilnehmer.

Grund für den deutlichen Anstieg der Streiktage waren die umfangreichen Streikaktionen während der Metalltarifrunde im vergangenen Jahr. Der Streik in der Metallbranche war der größte Tarifstreit seit vielen Jahren. Allein auf diesen Arbeitskampf entfielen rund 60 Prozent aller Ausfalltage sowie mehr als drei Viertel aller Streikbeteiligten des Jahres 2018. Aber auch die Warnstreiks der Beschäftigten im Öffentlichen Dienst bei Bund und Kommunen, die bis Ende Februar dieses Jahres anhielten, trugen zu einer Steigerung der Ausfalltage bei. Außerdem prägten neben den großen Tarifrunden auch die Warnstreiks der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) im Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn AG, der Arbeitskampf bei den Uni-Kliniken in Düsseldorf, der erste Streik bei Ryanair aber auch der lange Arbeitskampf der Beschäftigten bei der Neuen Halberg-Guss GmbH in Sachsen um ihre Arbeitsplätze, das Streikbild des Jahres.

Allerdings sollte dabei nicht der Eindruck entstehen, dass Deutschland zu einem Land mutiert ist, in dem gewerkschaftlicher und politischer Streik den Arbeitskampf bestimmen. In der internationalen Streikstatistik, bei der die arbeitskampfbedingten Ausfalltage pro 1.000 Beschäftigte betrachtet werden, liegt Deutschland nach wie vor im unteren Mittelfeld. Nach Schätzung des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böck­ler-Stiftung fielen hierzulande zwischen 2008 und 2017 im Jahresdurchschnitt pro 1.000 Beschäftigte rechnerisch 16 Arbeitstage aus. In Frankreich waren es im gleichen Zeitraum 118 Ausfalltage. Selbst im »sozial befriedeten« Dänemark waren es 116. Auch in Belgien, Kanada, Spanien und Norwegen fallen deutlich mehr Arbeitstage durch Arbeitskämpfe aus. Ein niedrigeres Streikvolumen als in Deutschland findet sich dafür in Polen, Schweden, Österreich und der Schweiz. Italien und Griechenland führen seit längerem überhaupt keine Streikstatistik mehr. Die Gründe dafür liegen jedoch vor allem in dem »durch die tiefgreifende Krise ausgelösten Defätismus«, wie die griechische Gewerkschaft GSEE berichtete.

Auch 2019 begann mit mehreren Streiks des Personals in der Personen- und Gepäckkontrolle an deutschen Flughäfen, sowie den Warnstreiks in der Tarifrunde des öffentlichen Dienstes und der Kommunen. Das WSI rechnet aber trotz dieser Arbeitsniederlegungen mit einem deutlichen Rückgang des bundesweiten Streikvolumens. Streiken bleibt also auch in diesem Jahr eine Ausnahmeerscheinung. (jW)