Ohne klares Profil

Christian Charisius/dpa Unentspannt: Marcus Weinberg auf dem Landesparteitag der CDU in Hamburg

Von den Fleischtöpfen der Macht war Hamburgs CDU nie weiter entfernt. Vor ziemlich genau 15 Jahren kam sie mit ihrem Zugpferd, dem Ersten Bürgermeister Ole von Beust, bei einer Bürgerschaftswahl noch auf 47,2 Prozent – heute dümpelt sie in Umfragen bei Werten um die 15 Prozent. Da war es wohl nicht mehr als ein Pfeifen im Walde, dass der am Dienstag abend im Gewerkschaftshaus nahe dem Hauptbahnhof stattfindende CDU-Landesparteitag Marcus Weinberg mit Standing Ovations feierte, wie das Hamburger Abendblatt im Anschluss berichtete. Weinberg soll die Partei aus dem Tief holen, am Sonntag hatte der Parteivorstand ihn als Spitzenkandidaten für die Bürgerschaftswahl im Februar 2020 nominiert.

Anders als die CDU in Bremen, die einen Unternehmer als Quereinsteiger zum Spitzenkandidaten für die Bürgerschaftswahl im Mai machte, setzt Hamburgs Union auf Erfahrung. Der 51 Jahre alte Weinberg, gelernter Lehrer, saß in der Bürgerschaft und war von 2011 bis 2015 CDU-Landesvorsitzender, trat nach katastrophalen 15,9 Prozent bei der Bürgerschaftswahl im Februar 2015 von dem Amt zurück. Seit 2005 sitzt er im Bundestag, ist familienpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Fraktion.

Ein klares Profil ist bei Weinberg nicht auszumachen. Selbst die Leitmedien der Hansestadt, die der Union durchaus gewogen sind, tun sich schwer, Erkennbares herauszuarbeiten. Seine halbstündige Rede vor dem Parteitag lieferte pflichtschuldige Kritik am »rot-grünen« Senat und eine Aneinanderreihung von Allgemeinplätzen. Der Senat regiere »auf uns herum, statt der Stadt zu dienen«, sagte Weinberg. Zentraler Punkt des zu erarbeitenden Wahlprogramms müsse »nachhaltiges Wachstum unserer Wirtschaft« sein, wobei der Hafen wichtig sei, aber auch Innovation und Technologie. »Wir wollen Magnet der Moderne sein«, rief der Redner aus.

Angesichts solcher Phrasen befand selbst ein Kommentator der neoliberalen Welt, die CDU-Stammwähler erwarteten »vermutlich klarere Kante und markigere Aussagen«. Dafür sei Weinberg aber »ein kommunikativer Typ, der sicher nicht die schillernde Aura eines Quereinsteigers hat und auch nicht das Auftreten eines Machtpolitikers, der aber gut erklären und mit Menschen reden kann«.

Auch das Hamburger Abendblatt hatte wenig Erfolg dabei, dem Kandidaten Substantielles zu entlocken. In einem ausführlichen Interview am Dienstag antwortete der CDU-Mann auf die Frage, wie er seine Partei aus der Verliererecke holen wolle, es müsse »Aufbruchstimmung erzeugt« werden, Person, Programm und Strategie müssten zum »Big Picture« zusammengeführt werden. Konkreter wurde Weinberg beim Thema Technologie. Themen der Zukunft dürften für Hamburg nicht nur die Digitalisierung, sondern auch die künstliche Intelligenz sein. Dass Marcus Weinberg vorerst nur als Spitzenkandidat und nicht als Bürgermeisterkandidat nominiert wurde, beweist einen gewissen Realitätssinn bei der Hamburger CDU. Denn nach den aktuellen Umfragewerten hat nur eine Partei momentan das Gewicht, die SPD herauszufordern: Bündnis 90/Die Grünen. Die neuen Lieblinge des Bürgertums profitieren vom Niedergang der SPD, die zuletzt zwischen 28 und 35 Prozent rangierte, und erreichten bei der letzten Umfrage 29 Prozent. Zwar ist damit eine »Jamaika-Koalition« aus Union, FDP und Grünen rechnerisch möglich, aber alles spricht für eine Fortsetzung von »Rot-Grün« im Februar 2020 – dann aber eventuell unter einer Bürgermeisterin Katharina Fegebank, die momentan noch für die Grünen Zweite Bürgermeisterin hinter Peter ­Tschentscher (SPD) ist.