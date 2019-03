Keine Einigung zu Waffenexport

Faisal Al Nasser /Reuters Saudischer Soldat mit Sturmgewehr »G36« von Heckler und Koch an der Grenze zum Jemen (13.4.2015)

Der Bundessicherheitsrat hat am Mittwoch in Berlin zu der Aufhebung des Exportstopps von Waffen und Rüstungsgütern nach Saudi-Arabien getagt. Nach Informationen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) hat das geheim konferierende Gremium um Regierungschefin Angela Merkel (CDU) über den Umgang mit bereits genehmigten EU-Gemeinschaftsprojekten beraten, die wegen des deutschen Exportstopps blockiert sind. Dabei kam es zu keiner Einigung über eine mögliche Verlängerung des Ausfuhrstopps zwischen den Koalitionsparteien CDU, CSU und SPD.

Erst im vergangenen Herbst hatte die Bundesregierung alle Waffenlieferungen an Saudi-Arabien gestoppt. Ende März wird das Embargo jedoch auslaufen. Rüstungsunternehmen wie Rheinmetall haben damit gedroht, bei einer Verlängerung gegen die Entscheidung zu klagen. Auch die Bündnispartner Frankreich und Großbritannien protestierten gegen den Ausfuhrstopp, da gemeinschaftliche Rüstungsprojekte betroffen sind. Jürgen Hardt, außenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion, rief deswegen in der Stuttgarter Zeitung dazu auf, »auf unsere europäischen Partner zuzugehen«.

Auch auf Seiten der SPD war man auf eine Einigung eingestellt. So sagte Nils Schmid, außenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion: »Die SPD steht einer Lösung bei Gemeinschaftsprojekten mit EU-Partnern nicht im Weg.« Schmid zeigte sich zuversichtlich, dass die Regierung zu einer einheitlichen Position kommt. »Zwischen einer sechsmonatigen Verlängerung des Ausfuhrstopps und einer sofortigen Wiederaufnahme der Lieferungen gibt es genug politischen Spielraum«, betonte er. Lediglich SPD-Fraktionsvize Rolf Mützenich hat sich für die Verlängerung des Exportstopps ausgesprochen: »Die Entscheidung muss ein starkes und unmissverständliches Signal in Richtung Riad senden.«

Die Bundesregierung führt währenddessen intensive Gespräche mit der französischen Regierung über eine gemeinsame Haltung zu Rüstungsexporten. Ziel sei der Abschluss einer »gemeinsamen und rechtsverbindlichen Vereinbarung zu Rüstungsexporten«, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian nahm am Mittwoch aus diesem Grund an der Sitzung des Bundeskabinetts in Berlin teil. (dpa/jW)