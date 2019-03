Geschraubt und entfesselt

Robert Lewis/ECM Records Vielbeschäftigte Exponenten der New Yorker Avantgardeszene: Ches Smith, David Torn, Tim Berne (v. l. n. r.)

Erinnern wir uns an jene Zeit um die Jahrtausendwende herum, als im Gefolge von Post-Rock das Experimentieren mit Improvisation und Elektronik überraschend einen Fuß in die Tür des grobschlächtigeren Popdiskurses bekam, der Hoffnung machte auf ein Leben in Indieland jenseits der Bräsigkeit des rockig Immergleichen. Frische Luft, gewissermaßen. Stichworte, ohne Anspruch auf Vollzähligkeit und Konsistenz: Tied & Tickled Trio, Humcrush, Kammerflimmer Kollektief, Nils Petter Molvær, Christian Fennesz, David Sylvian, Polwechsel, Radian, Supersilent, die »Punkt«-Szene von Kristiansand und »New Conceptions of Jazz«. Nicht zu vergessen, die Altvorderen: der elektrische Miles vor 1975 oder Jon Hassell.

Okay, kurz darauf hieß es dann mit der Vorzeigeretrorockband The ­Strokes »Is This It« – und die Tür zu einer größeren Öffentlichkeit war wieder zu. Tomte passati! Was aber nicht heißt, dass nicht an diversen Labelbaustellen wie Rune Grammofon, Hubro oder Alien Transistor fleißig weiter gebastelt wurde und wird. Eine dieser Baustellen ist das Münchener Label ECM, das gerne mal übersehen wird, wenn zum einstigen Slogan »The most beautiful Sound next to Silence« Schultern gezuckt und Augenbrauen hochgezogen werden. Doch ECM bietet eben auch eine Plattform für die – zugegeben etwas introspektiv-fragilen – Alben von Jon Hassell, Nils Petter Molvær, Arve Henriksen und Eivind Aarset.

Und jetzt also auch für das klangforschende Debütalbum des New Yorker Trios Sun of Goldfinger. Hinter dem etwas albernen Namen verbergen sich drei prominente und vielbeschäftigte Exponenten der New Yorker Avantgardeszene: der Gitarrist und Klangkünstler David Torn, der Altsaxophonist Tim Berne und der Schlagzeuger Ches Smith. Wenngleich es sich um das Debüt handelt, spielen die drei Musiker doch bereits seit 2010 zusammen, als Tim Berne David Torn mit Ches Smith bekannt machte. Die Chemie stimmte, man tourte, 2017 auch in Europa. Nur der entsprechende Tonträger ließ auf sich warten. Vielleicht auch, weil die Musiker an einer Vielzahl weiterer Projekte beteiligt sind.

Tim Berne leitet derzeit das hochvirtuose Snakeoil-Quartett mit Ches Smith am Schlagzeug, das manchmal um Gäste erweitert wird. Auf »Incidentals« von 2017 etwa steuerte Torn auf gleich zwei der fünf Tracks seine unverkennbar vielschichtigen Gitarrentexturen bei, die er 2015 bereits auf dem Soloalbum »Only Sky« als abenteuerlich massives Noise-Soundscape in ganzer, dunkler Schönheit ausgebreitet hatte. Berne wiederum war bereits Teil des Quartetts, das 2007 an der Seite von David Torn das meisterliche Album »Prezens« eingespielt hat. Und auch Ches Smith hat 2016 mit »The Bell« bereits ein eher kammermusikalisches Album als Leader für ECM eingespielt, gemeinsam mit dem Pianisten Craig Taborn und dem Bratschisten Mat Maneri.

Bei Sun of Goldfinger nun steht die Klangästhetik Torns vernehmlich im Zentrum, um die Grenzen zwischen Noise, Free Jazz, Dark Ambient, Dub und Neuer Musik zu durchlöchern. Mit einer Vielzahl von Effektgeräten, Live-Sampling und Loops produziert er komplexe, erhabene Soundräume, in denen sich der Saxophonist Berne ohne Zuhilfenahme von Devices mal ausgedehnt solierend, mal durch kraftvoll repetitive Motive behauptet. Dritter im Bunde ist dann Smith am Schlagzeug, der sich nur ganz sporadisch aufs begleitende Timekeeping verpflichten lässt und lieber einfallsreich mit Electronics und diversen Perkussionsinstrumenten am gewünschten »Ocean of Sound« mitstrickt. Ganze drei Tracks finden sich auf dem Album, allesamt länger als 20 Minuten. »Eye Meddle« und »Soften the Blow« sind Trio-Improvisationen, dessen wuchtige Klangwellen und Feedbacks vor einer in die Tiefe reichenden Wall of Sound beständig zwischen Vorder- und Hintergrund morphen, wenn sich Berne ins Zentrum schiebt und soliert, bis Torn sich dazugesellt, während Smith in den Hintergrund verschwindet, um von dort im unteren Frequenzbereich zu grundieren, bis das Geschehen ausdünnt, sich das Ganze asymptotisch in Richtung Stille bewegt und perkussive Loops aus ozeanischen Tiefen oder aus dem Nebenzimmer zu kommen scheinen.

Play loud, aber am besten mit Kopfhörern, um nichts zu verpassen! Denn hier biegen ständig neue, seltsame Geräusche um die Ecke, bei denen nicht immer ausgemacht ist, wer sie gerade wie erzeugt. Beim mittleren Track, einer Komposition von Torn mit dem Titel »Spartan, Before it Hit«, wird das Trio dann um zwei E-Gitarren, ein Streichquartett und den Pianisten Craig Taborn (noch so ein alter Bekannter des Trios) erweitert, und zunächst scheint es auch etwas geordneter und ruhiger zuzugehen, aber nach circa acht Minuten schraubt sich ein entfesselter, aber niemals außer Kontrolle geratender, sondern präzise ins Werk gesetzter Mahlstrom aus Free-Jazz-Saxophon, Gitarrenfeedback, Powerschlagzeug zu immer neuen Schichten kakophonischer Intensität hoch, um dann in seine Einzelteile zu zersplittern, dabei immer umwölkt von nachklingenden akustischen Schatten aus den diversen Apparaten. Beeindruckend. Respekteinflößend. Und was für ein Spaß!