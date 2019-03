Chronik eines Überfalls (Teil 9), 27.3.1999: Wir sagen nein

jW Archiv »Proteste gegen rot-grüne Bomben« (jW vor 20 Jahren)

Es waren SPD und Grüne, die deutsche Soldaten vor 20 Jahren in den ersten Angriffskrieg seit 1945 schickten. jW erinnert in einem Tagebuch an Verantwortliche und Kriegsgegner in jener Zeitenwende. (jW)

Die »Proteste gegen rot-grüne Bomben« laufen an. In Bonn, Berlin, Chemnitz, Mainz, Bochum, Mannheim und anderen deutschen Städten finden Mahnwachen, Kundgebungen und Demonstrationen der Friedensbewegung statt. In einer gemeinsamen Erklärung melden sich neun SPD-Bundestagsabgeordnete zu Wort, darunter Andrea Nahles, heute Fraktions- und Parteivorsitzende: »Mit den Luftangriffen der NATO wird sich unserer Meinung nach die humanitäre Katastrophe im Kosovo nicht lindern lassen. Sie erschweren eine politische Lösung (…) Es ist völlig unklar, wie das Vorgehen nach den Luftangriffen aussehen soll. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, andere Instrumente zu stärken«. Auf das Wort »Krieg« wird auch bei den SPD-Dissidenten wohlweislich verzichtet.

***

jW hat Künstler gefragt: »Erstmals seit 1945 beteiligen sich deutsche Truppen an einem Krieg. Was sagen Sie dazu?« Aus den Antworten: »Wer Schröder gewählt hat, hat den Krieg gewählt«, so Schriftsteller Peter Hacks. Und Hermann Kant süffisant: »Alles wird gut: Richard Schröder (Theologe, SPD, jW) ruft Gerhard Schröders Soldaten ›Nicht morden!‹ zu.« Schauspieler Edgar Külow sagt: »Befragt nach dem Krieg in Serbien kann ich nur antworten: Ich bin gegen den Krieg. Warum? Mehr als gegen Krieg wüsste ich augenblicklich nicht zu sagen. Aber das macht wohl nichts, weil diejenigen, die dafür sind, auch kein anderes Argument haben, als für den Krieg zu sein.« Und während Martin Walser antwortet, »eine Politik, die zu einem Krieg führt, muss eine falsche Politik gewesen sein«, lässt Christa Wolf nichts sagen. Ihr Mann Gerhard Wolf erklärt gegenüber jW am Telefon: »Dazu äußert sie sich ganz bestimmt nicht. Sie hat im Moment viel zuviel zu tun, dass sie ganz sicher dazu nichts sagt.«

***

Ilona Rothe aus Erfurt hat Angst um ihren Sohn, der als Soldat der Bundeswehr in Mazedonien stationiert ist, und ruft »alle Mütter auf, deren Kinder sich in der Krisenregion, ob auf dieser oder jener Seite befinden: Stehen wir alle gemeinsam gegen diesen Wahnsinn auf!« Sie erhält Hunderte Brief und Anrufe. Es entsteht die Initiative »Mütter gegen den Krieg«, die im weiteren Verlauf des Krieges mit Hilfsgütern nach Belgrad fährt, um serbische Müttern, die ebenfalls in Angst um ihre Söhne sind, zu unterstützen.

***

Franz-Karl Hitze erinnert auf den jW-Themaseiten daran, »wie die jugoslawische Partisanenbewegung die deutsche Wehrmacht in Schach gehalten hat« und so »Hitlers Debakel auf dem Balkan« herbeiführte. Zusammen mit Heinz Kühnrich hat der Autor das Buch geschrieben »Deutsche bei Titos Partisanen 1941–1945« (GNN-Verlag Sachsen/Berlin). Es ist antiquarisch noch erhältlich.

***

Die NATO hat nach Diplomatenangaben in Brüssel nicht länger das Ziel, den jugoslawischen Präsidenten Slobodan Milosevic zum Einlenken im Kosovo zu bewegen, sondern seine Militärmaschinerie zu zerstören. Die Angriffe sollen intensiviert werden, fortan wird auch tagsüber gebombt. Russland fordert den NATO-Vertreter zum Verlassen des Landes auf. »Am Tag nach Kriegsbeginn hat Moskau die größte antiamerikanische Kundgebung seit den Zeiten des Vietnamkrieges erlebt«, berichtet jW-Korrespondent Iwan Nikiforow. Die US-Botschaft wird mit Eiern, Bierflaschen und Gläsern mit jugoslawischem Letscho beworfen.