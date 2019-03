Nah am Wasser gebaut

Franziska Kraufmann/dpa Die Baugrube für den künftigen Stuttgarter Hauptbahnhof am 19. Mai 2017

Teuer, teurer, immer teurer. Anlässlich der heute in Berlin tagenden Aufsichtsratssitzung der Deutschen Bahn AG kursieren neue Zahlen zur Kostenentwicklung bei »Stuttgart 21«. Medienberichten zufolge schlüsseln interne Unterlagen für das Treffen weitere erhebliche Risiken im Zusammenhang mit dem geplanten Tiefbahnhof in der baden-württembergischen Landeshauptstadt sowie der zugehörigen ICE-Schnellfahrstrecke zwischen Wendlingen und Ulm auf. Unter Berufung auf nicht namentlich genannte Experten hatte am Wochenende der Tagesspiegel das Gesamtvolumen mit »mindestens 15 Milliarden Euro« beziffert. Das und andere »Baustellen« bringen den Staatskonzern in immer ärgere finanzielle Nöte, in der Finanzplanung bis 2023 soll eine Lücke von vier Milliarden Euro klaffen.

Jedes Jahr im Frühjahr grüßt das Murmeltier. Im Januar 2018 hatte der Aufsichtsrat die Erhöhung des Ausgabenrahmens für Stuttgart 21 von 6,5 auf 8,2 Milliarden Euro genehmigt, die ICE-Verbindung nach Ulm taxierte er auf 3,7 Milliarden Euro, 460 Millionen Euro mehr als nach den bis dahin gültigen Vorgaben. Zudem wurde der Eröffnungstermin von Ende 2021 auf 2025 verschoben, womit der Projektname zum Etikettenschwindel wird. Aber auch sonst läuft seither alles außerplanmäßig. »Die Risiken steigen, die Chancen sinken«, fassten am Montag die Stuttgarter Nachrichten die Stimmung im Kontrollgremium zusammen.

Der »kritische Pfad« verlaufe über den Hauptbahnhof, heißt es demnach in vertraulichen Papieren, bei der Bodenplatte für die Überbrückung der S-Bahn-Tunnels gebe es ein »erhärtetes Risiko«. Gewaltige Probleme bereitet auch der Tunnelbau nach Obertürkheim. Auf einer Länge von 300 Metern würden sich pro Sekunde 30 Liter Grundwasser in das Bauwerk ergießen und müssten ständig abgepumpt werden. Bei »S21« führen rund ein Viertel der Röhren durch Anhydritgestein, das bei Wasserkontakt stark aufquellen kann. Die Abdichtungen gehen massiv ins Geld, und der dauerhafte Erhalt nach der Inbetriebnahme gilt als nicht sicher. Auch für die Trasse Wendlingen-Ulm machen die Verantwortlichen große Unwägbarkeiten aus. Die aktuelle Kostenprognose liege nur noch vier Millionen Euro unter dem kalkulierten Gesamtaufwand.

In einer Pressemitteilung vom Montag veranschlagte das »Aktionsbündnis gegen S21« den vom Aufsichtsrat zu beratenden Kostenrahmen auf 11,3 Milliarden Euro nur für das Tiefbahnhofprojekt. Dieses entwickele sich »immer mehr zu dem Monster, vor dem Kritiker seit Jahren warnen«, erklärte der Geschäftsführer der Initiative, Werner Sauerborn. »Es sabotiert mit seinen Engpässen und mit der Monopolisierung öffentlicher Mittel die Wende in der Bahnpolitik und konterkariert mit gigantischen Betonverbräuchen und mit Verkehrsverlagerungen von der Schiene auf die Straße jede ernst gemeinte Klimapolitik.« Gerade die im Ländle tonangebenden Grünen müssten sich fragen lassen, wie lange sie das noch vertreten und verteidigen wollen.

Für eine Neuausrichtung des Projekts plädierten am Montag die Umwelt- und Verkehrsverbände BUND, Pro Bahn und VCD. »Die Verantwortlichen dürfen sich nicht länger wegducken und an Luftschlössern festhalten«, mahnten sie, »vor allem muss auf den extrem aufwendigen unterirdischen Bahnhof am Flughafen verzichtet werden«. Die Organisationen werben für ihr Konzept »Kombibahnhof«, mit dem Teile des innerstädtischen Kopfbahnhofes erhalten und durch zusätzliche Gleiskapazitäten ein störungsfreier S-Bahn-Verkehr gewährleistet werden könnten. Auf die realisierte Art hätte »S21« nie gebaut werden dürfen, beklagten die Verbandsvorsitzenden. »Jetzt geht es darum, das beste daraus zu machen.«