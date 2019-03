»Finanzverwaltung zielt auf die Kampfkraft«

Axel Heimken/dpa Nicht »gemeinnützig«: Kränze und Grablichter auf dem Hamburger Joseph-Carlebach-Platz erinnern an die jüdischen Opfer der Pogromnacht von 1938 (9.11.2018)

Sie haben sich kürzlich an die Finanzverwaltung NRW gewandt und gegen den angekündigten Entzug des Status der Gemeinnützigkeit für die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschisten, kurz VVN-BdA, protestiert. Welche Folgen hat die Aberkennung für die betroffenen Vereine ganz konkret?

Bei fehlender Gemeinnützigkeit sinkt bei manchen Spenderinnen und Spendern die Bereitschaft zu großzügigen Überweisungen. Denn die Gemeinnützigkeit ist Voraussetzung für die Spendenbescheinigungen, die dann steuersparend beim Finanzamt eingereicht werden können. Und so, kalkuliert die Finanzverwaltung, sinkt der Etat des Vereins und damit dessen Kampfkraft.

Ihre Organisation, die Deutschen Friedensgesellschaft – Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen und -gegner, kurz DFG-VK, ist nicht als gemeinnützig anerkannt. Warum?

Schon vor Jahrzehnten ist uns dieser Status aberkannt worden, lange bevor ich Mitglied wurde. Die DFG-VK hat sich dann auch bewusst dafür entschieden, diese nicht erneut zu beantragen. Ich trage diese Entscheidung gerne mit, sie macht uns weniger erpressbar. Manche unserer Landesverbände unterhalten eigene gemeinnützige Bildungswerke. Diese können für Aktivitäten genutzt werden, die in unserem Sinne und nach geltender rechtlicher und politischer Lage auch nicht angreifbar in Sachen Gemeinnützigkeit sind.

In Ihrem Schreiben an die Finanzverwaltung haben Sie auf verschiedene Persönlichkeiten – wie etwa den früheren NRW-Landtagsabgeordneten Jupp Angenfort von der KPD – hingewiesen, die einmal Mitglied der VVN waren. Aus welchem Grund?

Ich weiß, dass die Mitgliedschaft von inzwischen verstorbenen oder noch lebenden Menschen mit Vorbildfunktion kein Kriterium für die aktuelle Arbeit und deren Einschätzung der steuerrechtlichen Abzugsfähigkeit sein kann. Aber Jupp Angenfort und viele andere Persönlichkeiten wie Esther Bejarano oder die bereits verstorbenen Hans Frankenthal, Kurt Bachmann und Max Reimann, Mitverfasser unseres Grundgesetzes, haben die VVN-BdA geprägt. Sie sind oder wären sicher auch heute noch Mitglied.

Die Gemeinnützigkeit, Sie sagen es, hat nichts mit Mitgliedschaften bekannter Persönlichkeiten zu tun. Warum ist die VVN für Sie gemeinnützig?

In Sonntagsreden von Politikern wird immer wieder die Gefahr von rechts beschworen, wird gejammert, dass die Menschen sich zu wenig politisch engagieren, wird das Fehlen von Zivilcourage beklagt. Genau da engagiert sich die VVN-BdA, sie steht dafür ein, dass alte und neue Nazis unser Gemeinwesen nicht zerstören können.

Es läuft derzeit eine Petition bei Campact für den Erhalt der Gemeinnützigkeit der VVN-BdA NRW, die ich auch unterzeichnet habe. Eigentlich ist es absurd, dass der Staat sich bitten lässt, dass wir vom mündigen Bürger zum Bittsteller und Untertan gemacht werden. Der Staat müsste vielmehr dankbar sein, dass Organisationen wie VVN, ATTAC, Campact und andere ihre wertvolle Arbeit für unsere Gesellschaft weiter tun.

Auch andere Organisationen wie die Tierrechtler von PETA, die Deutsche Umwelthilfe und das bereits von Ihnen erwähnte Onlinekampagnennetzwerk Campact geraten ins Visier der Behörden. Vermuten Sie dahinter System?

Orban in Ungarn, Kaczynski in Polen, und Erdogan in der Türkei haben vorgemacht, wie man lästiger Opposition das Leben immer schwerer macht. Das wurde von offizieller Seite nach außen kritisiert, wird jedoch nach innen als Blaupause genommen. Auch die neuen verschärften Polizeigesetze in den Ländern sehe ich in diesem Kontext. Die erste Anwendung des neuen NRW-Polizeigesetzes richtete sich nicht gegen Terroristen, sondern gegen Klimaschützer im Hambacher Forst, so wie es von Kritikerinnen und Kritikern vorausgesagt worden war.

Sie sind einer der Sprecher des Ostermarsches Rhein-Ruhr. Wird das Thema der Gemeinnützigkeit auch bei den traditionellen Friedensmärschen in diesem Jahr eine Rolle spielen?

Nein, die örtlichen zwölf Kundgebungen unterstützen die Kampagne »Abrüsten statt aufrüsten«, setzen sich ein gegen die atomare Bedrohung und Atomwaffen, und wehren sich gegen rechte Gewalt. Es gibt aber auch eine Protestveranstaltung gegen das neue Polizeigesetz NRW, die am Ostersonntag in Wattenscheid stattfinden wird.