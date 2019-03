© BBC/Boryana Katasarova Vier Monate nach seiner Festnahme kommt Albert Speer (Nathaniel Parker) im Nürnberger Gefängnis an: »Nürnberg – Die Prozesse«

Obi, Dehner und Co.

Der große Gartencentercheck

Der Frühling erwacht, auf Balkonen und in Gärten beginnt es zu blühen, es gartelt wieder. Und in den Gartencentern und Grünabteilungen der Baumärkte floriert das Geschäft. Beispielsweise mit Torf. Erde mit Torf macht nämlich Pflanzen schön grün, doch es ist auch ein Klimakiller. Denn beim Abbau werden große Mengen CO2 freigesetzt. Vielleicht doch lieber Papierblumen basteln?

ZDF, 20.15 Uhr

Der Stahlbaron

Hermann Röchling und die Völklinger Hütte

Weg vom Boden, hin zu Blut und Stahl und deutscher Hybris: Bereits im Ersten Weltkrieg setzte der saarländische Industrielle Hermann Röchling voll auf Rüstungsproduktion und scheute weder die Plünderung französischer Industrieanlagen noch den Einsatz von Zwangsarbeitern. Als das Saargebiet nach dem Ersten Weltkrieg unter französische Verwaltung kam, wurde Röchling in Frankreich zwar angeklagt, konnte sich jedoch absetzen. In der Zwischenkriegszeit baute er seinen politischen Einfluss aus und wurde wichtigster Kopf der Deutschen Front (DF), die 1935 den Anschluss des Saargebiets an Hitlerdeutschland als Sieg feierte. Wieder konnte Röchling mit Rüstungsgütern sein Unternehmen nach vorne bringen, und wieder erlaubte ihm der Krieg den Einsatz von Zwangsarbeitern. Röchling gehörte bis Kriegsende der Spitze der Nazis an. 1948 wurde er von der französischen Besatzungsmacht endlich vor Gericht gestellt. Regie: Nina Koshofer.

Arte, 20.15 Uhr

Nürnberg – Die Prozesse

Albert Speer – Karriere ohne Gewissen

Albert Speer diente Hitler als Reichsminister für Bewaffnung und Munition und war sein Stararchitekt. Er war einer der übelsten Massenmörder des »Dritten Reiches« und erinnert im Habitus an Karrieristen, die man in jeder Büroecke trifft. Regie: Paul Bradshaw, Nigel Paterson.

Arte, 23.05 Uhr

Mao, Xifan und Opa Peng

Eine Familiengeschichte zwischen China und Europa

Peng Fangcong hat Böses erlebt, doch den Glauben an die Kommunistische Partei Chinas hat er nie verloren. Seine Enkelin Xifan Yang ist in Deutschland aufgewachsen. Jetzt fährt die junge Journalistin in die frühere Heimat. Mit Opa Peng sucht sie nach den Wurzeln ihrer Familie. Das ist sehr menschlich und sehr politisch – und sehr lehrreich.

3sat, 23.40 Uhr