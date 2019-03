[Wer hilft dir?]

Der Autor war Schriftsteller, Dramatiker, Mitherausgeber der Satirezeitschrift Ulenspiegel und Mitbegründer des Hebbel-Theaters in Westberlin. Am 26. März 1969 starb er im Alter von 66 Jahren. Das Gedicht wurde mit freundlicher Genehmigung dem Weisenborn-Lesebuch »Bist du ein Mensch, so bist du auch verletzlich« entnommen (Hg.: Carsten Ramm, Verbrecher-Verlag, Berlin 2019, 277 S., 19 Euro)