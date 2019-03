Frauen in Not sind kein Thema

Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa Demo am internationalen Frauentag in Leipzig

Schwangere Frauen in Not finden in Deutschland immer schwerer Hilfe. Die Zahl der Kliniken und Arztpraxen, die Abbrüche vornehmen, sinkt kontinuierlich. Zwar billigte der Bundesrat kürzlich eine Reform des Strafparagrafen 219 a, wonach nun Gynäkologen zumindest öffentlich mitteilen dürfen, ob sie diese Eingriffe durchführen. Doch an der Gängelei der Frauen mittels Beratungspflicht und Wartefrist ändert das ebensowenig wie an dem stets drohenden Gesetzeskonflikt für Berater und Mediziner. Die Not der Betroffenen liegt der Bundesregierung aber nicht sonderlich am Herzen. Sie hat weder Ahnung von ärztlichen Anlaufstellen noch von Beratungsangeboten. Das räumte sie in einer am Montag veröffentlichten Antwort an die FDP-Fraktion ein.

Erhoben werde lediglich die Gesamtzahl der Einrichtungen, die Auskunft nach dem sogenannten Schwangerschaftskonfliktgesetz erteilen müssen, erklärte die Bundesregierung. Darunter könnten aber auch Zusammenschlüsse von mehreren Praxen sein. Im vierten Quartal 2018 waren dies demnach 1.160 Kliniken und ambulante Einrichtungen bundesweit – zehn weniger als im Quartal zuvor. Im Jahr 2003 gab es mit 2.050 noch fast doppelt so viele meldepflichtige medizinische Einrichtungen. Zudem sei »eine Darstellung nach Bundesland nicht verfügbar«, teilte sie mit.

Zudem würden die Beratungsstellen nicht zentral erfasst. Zwar führe die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) auf ihrer Internetseite familienplanung.de eine Datenbank. »Das ist aber keine amtliche Statistik«, so die Regierung. Vielmehr sei die Liste das Ergebnis freiwilliger Meldungen. Dann verwies sie auf die Bundesländer, die »ein ausreichend plurales Angebot wohnortnah sicherstellen« müssten. Bekannt sei auch nicht, welche Stellen überhaupt Beratungsscheine ausstellen dürften, ohne die keine Frau nach einer Wartefrist von drei Tagen einen Abbruch vornehmen lassen darf. Informiert ist sie darüber hinaus weder über Regionen mit besonders großem Mangel noch weiß sie, ob es bereits digitale Beratungsmöglichkeiten für Frauen gibt. Konkret konnte sie nur mitteilen, dass die Zahl der Abbrüche seit Jahren zurückgeht. Seit 2001 ist sie von rund 135.000 auf knapp 101.000 Eingriffe im vergangenen Jahr gesunken.

Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) stellt einen Teil der Beratungsangebote. Laut Sarah Clasen, Referentin für Frauen und Gleichstellung, listet die BzgA gut 1.600 beratende Einrichtungen bundesweit auf. Dazu gehörten aber auch rund 300 Stellen der Caritas, die keine Scheine ausstellen dürften, sagte sie am Montag im Gespräch mit junge Welt. Den Rückgang der Mediziner, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, beklagt auch Clasen. Das habe drei Gründe: »Erstens gehen viele in Rente, die damals mit der Frauenbewegung verbunden waren, zweitens bedrohen sogenannte Lebensschützer die Ärzte mit Anzeigen.« Drittens, so Clasen, würden Abbrüche nicht standardmäßig in der medizinischen Ausbildung gelehrt. »Frauen in manchen ländlichen Gebieten müssen inzwischen oft sehr weit fahren«, resümierte sie.

Auch die Probleme der Beratungsstellen häuften sich. »Unsere Mitarbeiter telefonieren zum Beispiel jedes Jahr alle Ärzte ab.« Diese seien oft zurückhaltend mit Informationen. Ein Grund dafür sei, dass rechte Gruppen und die AfD Stimmung gegen Abtreibungen machten. Aus dieser Ecke stammten auch dubiose Organisationen. So wirbt etwa »Pro Femina« im Internet mit entsprechender Konfliktberatung. »Dahinter stecken die radikalen Lebensschützer, die über keinerlei staatliche Anerkennung verfügen«, weiß Clasen.

Die AWO plädiert wie die Parteien die Linke und Bündnis 90/Die Grünen dafür, Schwangerschaftsabbrüche komplett aus dem Strafgesetzbuch zu verbannen. Die FDP will nur »grob anstößige Werbung« dafür strafrechtlich ahnden. Die Fraktionen der drei Parteien im Bundestag planen eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht gegen den Paragrafen 219 a, der das sogenannte Werbeverbot regelt.