Sonne über Leipzig

Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa Die Autorin Anke Stelling bei der Verleihung des Buchpreises der Leipziger Buchmesse

Alles ist besser in Leipzig dieses Jahr. Das Wetter sonnig, die Besuchermassen wohltemperiert, die Faschos abgemeldet und die Preisträger auszeichnungswürdig. Denn Anke Stelling hat den Preis der Leipziger Buchmesse gewonnen. Ihr im vergangenen Sommer erschienenes Buch »Schäfchen im Trockenen« sei »ein scharfkantiger, harscher Roman, der wehtun will und wehtun muss, der protestiert gegen den beständigen Versuch des Besänftigtwerdens, der etwas aufreißt in unserem sicher geglaubten Selbstverständnis und dadurch den Kopf frei macht zum hoffentlich klareren Denken«, begründete die Jury ihre Entscheidung. Das ist für Laudatioprosa überraschend präzise, wird doch en passant markiert, wer hier mit »uns« gemeint ist. Jedenfalls nicht die ohne gut gedeckte Bausparverträge. Denn im Roman wird der Schriftstellerin Resi samt Mann und vier Kindern von gut betuchten Freunden der günstige Mietvertrag gekündigt, weil sie ihnen zu abfällig über ihr ach so fortschrittliches Wohnprojekt geschrieben hatte. Das passiert zwar in Berlin-Prenzlauer Berg, könnte sich so aber genauso gut in Leipzig-Musikviertel abspielen. »Anke Stelling gelingt das Psychogramm einer Klassenherrschaft, die in ihren oberflächlich gesehen progressiven Teilen nichts davon wissen will, eine zu sein, und darum um so empfindlicher auf Kritik reagiert«, schrieb Kai Köhler in seiner Kritik des Buches in der jW-Literaturbeilage.

Ein Roman, dessen Protagonistin aus dem Kulturprekariat mit analytischer Wut erkennen muss, dass letztlich immer zählt, wer das Geld hat und wer wen aus der Wohnung werfen kann – dass solch konsequenter Realismus prämiert wird, ist durchaus außergewöhnlich. Stand doch auch so kulturbetriebskalkuliert gespreiztes Geschreibsel wie Feridun Zaimoglus »Die Geschichte der Frau« und Kenah Cusanits »Babel« auf der Liste der Nominierten. Und Stelling fordert auch abseits ihrer Prosa so unverschämte Dinge wie »Entmachtung von Literaturpäpsten, Enteignung von Verlagskonzernen, Abschaffung von Genres, Kanons, Buchpreisen und dem Preis für Bücher, keine Kunst mehr als Ware, sondern ästhetische Erfahrung als Grundrecht. Kurzum: grundlegende Wandlung der Gesellschaft, Abschaffung des Kapitalismus, Geburt des neuen Menschen, und das alles braucht es ja sowieso.« Derlei vernimmt man in der Literaturschickeria doch eher selten.

Der Preis ist zugleich auch der vorerst größte Triumph des kleinen Berliner Verbrecher-Verlages, der in den jüngsten Monaten zurecht schon fleißig allerlei andere Auszeichnungen angetragen bekam. Die Entscheidung der Jury lässt sich somit auch als Anerkennung der unabhängigen Verlage lesen, deren oftmals prekäre Arbeit literarische Vielfalt abseits der großen Buchkonzerne garantiert, und die zur Zeit von der Insolvenz des größten Buchzwischenhändlers im deutschsprachigen Raum KNV am härtesten getroffen werden.

Weniger symbolträchtig fielen die weiteren Juryentscheidungen aus. Eva Ruth Wemme erhielt für ihre Übertragung von Gabriela Adameşteanus Roman »Verlorener Morgen« (Die Andere Bibliothek) aus dem Rumänischen den Übersetzerpreis, den sie schon vergangenes Jahr für Ion Luca Caragiales humoristische Kurzprosa »Humbug und Variationen« verdient gehabt hätte. In der Kategorie Sachbuch wurde das durchaus interessante Buch »Wolfszeit« (Rowohlt Berlin) des Kulturjournalisten Harald Jähner über das erste Nachkriegsjahrzehnt in Deutschland prämiert, weshalb zwar Marko Martins antikommunistischen Sexabenteuer auf Kuba (»Das Haus in Habana«, Wehrhahn-Verlag) leer ausging, aber eben auch Kia Vahlands anregende Monografie über Leonardo da Vincis fortschrittliches Frauenbild (»Leonardo da Vinci und die Frauen«, Insel-Verlag). Das wäre wohl zuviel des Guten gewesen. Immerhin: Die Sonne über Leipzig, sie scheint weiter.