ZDF/Atsushi Nishijima. Anna Morales (Jessica Chastain) bewahrt unter dem Druck behördlicher Ermittlungen kühlen Kopf: »A Most Violent Year«

Re: Dörfer ohne Doktor

Ärzte gehen neue Wege

Der Landarzt stirbt aus. Im Odenwald gründen die letzten ihrer Zunft eine Genossenschaft und locken junge Ärzte mit Nine-to-Five-Jobs. Im Vogesendorf Oberbruck chattet die Bergbäuerin per Video mit ihrem Arzt, und der Ortsvorsteher kämpft für die Zukunft des telemedizinischen Kabinetts. In Basel sitzt Digitalarzt Manuel Puntschuh in einem Callcenter und behandelt Patienten aus der ganzen Schweiz per Telefon. Medikamente und Krankenscheine gibt es ganz ohne Körperkontakt. Wann endlich kommt der Robodoc?

Arte, 19.40 Uhr

Kindsköpfe 2

Ein Leben in der US-amerikanischen Provinz ist nicht besonders erstrebenswert. Der Film zeigt, warum. Er erhielt 2014 übrigens neun Nominierungen für den Spottpreis Goldene Himbeere, u. a. als »schlechtester Film«. USA 2013. Mit Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock, Salma Hayek. Regie: Dennis Dugan.

Vox, 20.15 Uhr

A Most Violent Year

Zurück in die Metropole: New York, Winter 1981. Abel Morales strebt eine führende Position im Heizölgeschäft an. Doch in der Branche herrschen mafiöse Strukturen. Immer wieder werden Abels Tanklastwagen entführt, seine Fahrer eingeschüchtert und bedroht. Sich mit unlauteren Mitteln und illegalen Praktiken dagegen zur Wehr zu setzen, widerspricht dem persönlichen Ethos des ehrgeizigen Immigranten. Aber der Erfolg im Business fordert seinen Tribut – auch von Abel Morales. Ganz schön guter Film! USA/VAE 2014. Regie: J. C. Chandor.

3sat, 22.25 Uhr

Zärtlichkeit

In den französischen Alpen bricht sich Jack bei einem Snowboardausflug mit seiner Freundin das Bein. Bewegungsunfähig wird Jack in die Klinik geflogen, wo er noch am gleichen Abend operiert werden soll. Als seine geschiedenen Eltern Lisa und Frans, die in Belgien leben, davon erfahren und die Versicherung die Kosten für den Rücktransport nicht übernimmt, machen sich die beiden von Brüssel aus mit dem Auto auf den Weg, um ihren verletzten Sohn nach Hause zu holen. Auf der langen Fahrt kommen sich Lisa und Frans wieder nahe. Sehr hübsch und bewegend. B/F/D 2013. Regie: Marion Hänsel.

Arte, 22.25 Uhr