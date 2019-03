Osman Orsal / REUTERS »Selbstbestimmte Gemeinschaften« (Newroz-Fest in Istanbul 2015)

Schon die Publikation des 384 Seiten starken Bandes mit dem Titel »Die kapitalistische Zivilisation – Unmaskierte Götter und nackte Könige« ist ein Politikum. Bislang wurden die deutschen Übersetzungen der Schriften des seit 1999 in der Türkei inhaftierten kurdischen Revolutionärs Abdullah Öcalan überwiegend im Neusser Mezopotamien-Verlag verlegt; den aber verbot das Bundesinnenministerium im Februar dieses Jahres. Horst Seehofer erachtete die Zensurmaßnahme für nötig, um die Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), die seit 1978 im Mittleren Osten für Sozialismus kämpft, »in ihre Schranken zu weisen«.

In Kooperation mit dem kriminalisierten Mezopotamien-Verlag verlegt nun allen Anstrengungen des Innenministeriums zum Trotz Unrast den zweiten Band der 2007 bis 2010 entstandenen Pentalogie »Manifest der demokratischen Zivilisation«, der damit zum ersten Mal in deutscher Sprache erhältlich ist.

Dass die Bücher Öcalans den Berufsreaktionär Seehofer derartig sauer machen, spricht schon dafür, sie zu lesen; ein anderer Umstand macht sie aber für eine an Erneuerung interessierte revolutionäre Linke noch wichtiger. Sie sind aus einer für alle, die heute noch kämpfen, lebenswichtigen Einsicht geboren: »Alle drei Strömungen« – die Sozialdemokratie, der »Realsozialismus« und die aus den antikolonialen Bewegungen hervorgegangenen Systeme – »erlitten gegen den Liberalismus eine klare Niederlage, und leider haben sie bisher dazu keine klare Selbstkritik geleistet«, schreibt Öcalan in »Die kapitalistische Zivilisation« (S. 86). Und weiter: »Wenn die Analysen des Kapitalismus, dieses Krieges gegen die Arbeiterklasse, die Gesellschaft und die Geschichte, tatsächlich wissenschaftlich gewesen wären, wären diese Intellektuellen gegen das System nicht derart unterlegen und – was noch schlimmer ist – ihr Erbe wäre nicht so verschleudert worden.« (ebd.)

Die Einsicht, dass keine der antikapitalistischen Bewegungen des 20. Jahrhunderts siegte, ist so banal wie folgenreich – wenn man sie denn ernst nimmt. Für Öcalan und die PKK ergab sich daraus ein Erneuerungsprozess, der bereits in den 90er Jahren begann und sich bis heute fortsetzt. Man kann ihm attestieren, auch vor jener »rücksichtslosen, grausamen, bis auf den Grund der Dinge gehenden Selbstkritik« nicht Halt gemacht zu haben, die Rosa Luxemburg einst die »Lebensluft« der proletarischen Bewegung nannte.

Öcalan will ans Eingemachte: Er versucht, Kapitalismus nicht allein als Wirtschaftsweise zu beschreiben, sondern einen holistischen Ansatz zu präsentieren, der die heutige Welt in die seit der Entstehung urbaner patriarchaler Klassenstaaten im alten Sumer vorherrschenden Machtstrukturen eingebettet analysiert. Der PKK-Gründer skizziert dabei Geschichte nicht als linearen Fortschritt, sondern als Ringen zwischen zwei Tendenzen: der von Sumer ausgehenden Linie der Unterdrückung, Ausbeutung und Dominanz, die letztlich in der kapitalistischen »Zivilisation« mündete; und den mit dem Ende der »urkommunalen« – Marx hätte gesagt »urkommunistischen« – Gesellschaften noch immer nicht ganz besiegten demokratischen Gegenbewegungen von unten.

Öcalans Beschreibung des Kapitalismus zeichnet ein Panorama miteinander verschränkter Machtmechanismen: vom Diebstahl nicht nur materieller, sondern auch kultureller Werte der Gesellschaft durch die Monopole bis hin zum Verlust jeglicher Bedeutung in den Lebenswirklichkeiten der durch Positivismus und Verobjektivierung entwürdigten Individuen. So wichtig die Einbettung des Kapitalismus in ein Gesamtbild von Machtmechanismen ist, wenn Öcalan über seine ökonomischen Fundamente spricht, fällt er häufig hinter Marx zurück. So versteht er etwa Markt und Geld als quasi »neu­trale« Instrumente wirtschaftlichen Austausches, die nur dann schädlich sind, wenn es zu monopolistischer Preisbildung kommt.

Die gute Nachricht, die Öcalan verkündet, ist: Die kapitalistische Zivilisation steht auf tönernen Füßen. Auch wenn die psychologische Kriegführung (Verwertung von Sex, Sport und Kultur) die Menschen an sie zu binden sucht und die massenmediale Inszenierung sie als »alternativlos« beschreibt, befindet sie sich spätestens seit ihrem Eintritt in das »Finanzzeitalter« im permanenten Ausnahme- und Krisenzustand. Mobilisiert die Gesellschaft – die »demokratische Zivilisation« – ihre Selbstverteidigungskräfte und organisiert sich, so Öcalans These, kann der vor Jahrtausenden eingeschlagene Irrweg von Staat, Patriarchat, Zerstörung der Natur und Klassentrennung verlassen werden. An ihre Stelle tritt eine kommunale Ordnung sich selbst umfassend bestimmender Gemeinschaften.

»Die kapitalistische Zivilisation« ist ein Buch, das man als Linker lesen muss. Und Öcalan ist einer der großen Denker unserer Zeit. Mehr noch aber sind die Schriften ein Muss, weil sie etwas geschafft haben, was Karl Marx einst von revolutionärem Denken forderte: Um zur materiellen Gewalt zu werden, muss die Theorie die Massen ergreifen. Der in den Schriften Öcalans formulierten ist genau das gelungen.