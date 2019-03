Straftäter wollen ins EU-Parlament

Friso Gentsch/dpa Die derzeit inhaftierte Holocaustleugnerin Ursula Haverbeck tritt für Neonazis als Spitzenkandidatin zur EU-Wahl an

Das Ausmaß der von Neonazis und Rassisten in Nordrhein-Westfalen verübten Gewalt bleibt auf hohem Niveau. Wie die Landesregierung aus CDU und FDP vor wenigen Tagen auf eine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen antwortete, seien für das Jahr 2018 bisher 217 Gewaltakte registriert worden, die der »politisch motivierten Kriminalität – Rechts« (PMK-Rechts) zuzurechnen sind. »Bei 75 Delikten wurden insgesamt 81 Personen verletzt. Bei den übrigen Delikten wurden Personen geschädigt, aber nicht körperlich verletzt«, so die Landesregierung. Insgesamt verübten Rechtsextreme demnach im vergangenen Jahr 3.764 Straftaten. Während die Grünen vor der gestiegenen Gewaltbereitschaft der Rechten warnten, gab sich Landesinnenminister Herbert Reul (CDU) nahezu entspannt. Man habe »den Druck auf die Szene erhöht«. Dabei hätten sich »Aufklärung, konsequente Strafverfolgung sowie die Möglichkeit zum Ausstieg als Mittel bewährt«, behauptete Reul gegenüber der Rheinischen Post vom 14. März.

Die »Mobile Beratung NRW« hatte hingegen bereits Anfang Februar darauf hingewiesen, dass für das Jahr 2018 »im Schnitt fast jeden dritten Tag Kundgebungen oder Demonstrationen von extrem rechten Akteuren«, »diffusen Mischszenen« sogenannter »Wutbürger« und PEGIDA-ähnlichen Zusammenschlüssen – teils im Schulterschluss mit bekannten Neonazi-Kadern – beobachtet worden seien.

Mit Blick auf die kommenden Wochen ist mit verstärkten Aktivitäten von Neonazis zu rechnen. Anlass ist der nunmehr beginnende Wahlkampf zur Europawahl, die in Deutschland am 26. Mai stattfindet. So eröffnete die Neonazikleinstpartei »Der III. Weg« bereits am vergangenen Sonnabend ihren EU-Wahlkampf und marschierte mit rund 60 Anhängern in Mettmann auf. Diese Partei, deren Mitglieder den Sicherheitsbehörden als äußerst gewaltbereit gelten, tritt wie auch »Die Rechte« und die NPD zur Wahl an. »Die Rechte« eröffnet ihren Wahlkampf am 20. April, dem Hitler-Geburtstag, mit einem Aufmarsch in Wuppertal. Für den Kampftag der Arbeiterklasse, den 1. Mai, mobilisiert die Splitterpartei landesweit nach Duisburg.

Erst am Freitag hatte der Bundeswahlausschuss »Die Rechte« zu den EU-Wahlen zugelassen. Die Neonazis treten mit der derzeit inhaftierten 90jährigen Holocaustleugnerin Ursula Haverbeck als Spitzenkandidatin zur Wahl an. Auf weiteren Plätzen folgen mit dem Düsseldorfer Sven Skoda, Parteigründer Christian Worch, dem »freien Nationalisten« Dieter Riefling aus Niedersachsen und dem als »SS-Siggi« bekannten Dortmunder Faschisten Siegfried Borchardt gleich mehrere verurteilte Straftäter.