Gesinnungssteuerrecht kommt

Wolfgang Kumm/dpa Dank fehlender Maßnahmen gegen Steuerflucht können Konzerne wie Apple oder Amazon erst recht im Geld baden – Aktion von Campact vor dem Finanzministerium in Berlin, Mai 2018

Unbequeme Vereine und Verbände sollen mittels des Gemeinnützigkeitsrechts mundtot gemacht werden. Nachdem der Bundesfinanzhof (BFH) Ende Februar dem globalisierungskritischen Netzwerk ATTAC die Gemeinnützigkeit entzogen hatte (jW berichtete), geraten nunmehr auch andere Organisationen ins Visier der Behörden. Nun rechnet das Online-Kampagnenportal »Campact« damit, die Gemeinnützigkeit aberkannt zu bekommen.

Am Montag wandte sich Campact-Vorstand Felix Kolb mit einer E-Mail an Menschen, die in der Vergangenheit Kampagnen des Netzwerks unterstützt hatten. »Das Finanzamt Berlin wird Campact sehr wahrscheinlich nicht länger als gemeinnützig anerkennen. Deswegen dürfen wir ab sofort keine Spendenbescheinigungen mehr ausstellen – alles andere wäre Betrug«, kündigt Kolb darin an. Mit ihrem AT TAC-Urteil hätten »die Richter am Bundesfinanzhof auch AfD und CDU/CSU einen lang ersehnten Wunsch erfüllt«, kritisierte er außerdem. Der Verlust der Gemeinnützigkeit bedeute für das Netzwerk »Mehrkosten und Steuernachzahlungen in Höhe von Hunderttausenden Euro«. Kolb sprach sich daher dafür aus, dass das Gemeinnützigkeitsrecht grundlegend geändert werden müsse, »um die gefährliche Wirkung des ATTAC-Urteils für die Zivilgesellschaft aufzuheben«.

Tatsächlich haben immer mehr Organisationen mit einem drohenden Entzug der Gemeinnützigkeit zu kämpfen. So etwa die Deutsche Umwelthilfe, die Tierschützer von PETA oder auch die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschisten (VVN- BdA) in Nordrhein-Westfalen (jW berichtete).

Letztere erhielt nun Unterstützung der Deutschen Friedensgesellschaft – Vereinigte Kriegsdienstgegner und -gegnerinnen (DFG-VK). Ende vergangener Woche wandte sich deren Landessprecher Felix Oekentorp mittels eines offenen Briefs an die Finanzverwaltung NRW. »Mit Entsetzen habe ich zur Kenntnis genommen, dass Sie in Bezug auf die Erwähnung der VVN-BdA Bund e. V. im Landesverfassungsschutzbericht des Freistaats Bayern als angeblich extremistisch der VVN-BdA NRW die Gemeinnützigkeit laut § 51 der Abgabenordnung aberkennen wollen«, kritisiert Oekentorp in dem Schreiben. Dies, obwohl die VVN im Landesverfassungsschutzbericht NRW nicht auftauche.

Unterstützung erhielten die betroffenen Organisationen am Wochenende auch vom Landesvorstand der NRW-Linkspartei. Dieser forderte in einem Beschluss die »Anerkennung der Gemeinnützigkeit von Vereinen und Verbänden, die sich kritisch mit der Geschichte und der Gedenkarbeit, dem praktizierten Umweltschutz und den gesellschaftlichen Verhältnissen im Lande auseinandersetzten«.