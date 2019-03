Vier zu eins fürs Kapital

Christian Ditsch/dpa Meinungsvielfalt sieht anders aus: Die Mitglieder des Sachverständigenrates Achim Truger, Isabel Schnabel, Christoph Schmidt, Lars Feld und Volker Wieland (v. l. n. r.) am Dienstag in Berlin

Am Dienstag war es soweit: Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung – die sogenannten Wirtschaftsweisen – stellten ihre Konjunkturprognose für 2019 vor. Zugleich nahm der für die Gewerkschaften ins Gremium entsandte Ökonom Achim Truger seine Arbeit auf.

Truger hat keinen leichten Stand. Im Vorfeld hatte es sich die Frankfurter Allgemeine Zeitung nicht nehmen lassen, gegen ihn eine Kampagne vom Zaun zu brechen. Das Blatt ließ in regelmäßigen Abständen Ökonomen zu Wort kommen, die den Gewerkschafter mit schlichten Argumenten durch den Kakao zogen.

Justus Haucap, Direktor des »Duesseldorf Institute for Competition Economics« (DICE) an der Heinrich-Heine Universität Düsseldorf, zog im September vom Leder: »Die Gewerkschaften entsenden ein wissenschaftliches Leichtgewicht, der kaum auf Augenhöhe mit den anderen vier Mitgliedern diskutieren kann.« Im Grunde gestehe sich der Deutsche Gewerkschaftsbund damit ein, »dass es für gewerkschaftsnahe Positionen keinen Rückhalt durch irgendeinen wissenschaftlich halbwegs ausgewiesenen Ökonomen gibt«. Weil Truger es nicht unter die ersten hundert Plätze des »FAZ-Ökonomenrankings« geschafft habe, sei seine Berufung in den Sachverständigenrat vergleichbar damit, wenn »der Fußballbundestrainer den Kapitän des zweitklassigen MSV Duisburg in die Nationalmannschaft berufe«. Auch Ratsmitglied Isabel Schnabel fand keine warmen Worte für ihren künftigen Mitstreiter: Die wissenschaftliche Qualifikation müsse für die Berufung an oberster Stelle stehen, ansonsten könne der Rat seinem Qualitätsanspruch nicht gerecht werden. »Veröffentlichungen in angesehenen internationalen Fachzeitschriften können diese Qualifikation am besten belegen«, berichtete die FAZ.

Die private Hitliste einer konservativen Zeitung soll Ausweis für wissenschaftliche Qualifikation sein? Gewerkschaftsnahe Ökonomen sehen das anders. Gustav Horn und Sebastian Dullien kritisierten in einem Beitrag für das Magazin Impuls der Hans-Böckler-Stiftung, die anderen vier Ratsmitglieder seien sich in den vergangenen Jahren viel zu einig gewesen. Dass »zu viel Einseitigkeit« schade, habe sich in der Finanzkrise gezeigt. Selbst als sich damals die wirtschaftliche Talfahrt bereits deutlich abzeichnete, habe sich der Sachverständigenrat nicht dazu durchringen können, in klaren Worten ein Konjunkturprogramm zu empfehlen. Eine solche nachfrageorientierte Wirtschaftspolitik habe nicht ins Weltbild der Wirtschaftsweisen gespasst. Doch zeige dieses Beispiel, »dass eine monoparadigmatische Politikberatung gerade in Krisenzeiten mit hohen Risiken für Wachstum verbunden sein kann«. Die Bundesregierung habe die Ratschläge des Sachverständigenrates glücklicherweise kaum beachtet und sich für ein Konjunkturpaket entschieden. Weitere Beispiele, bei denen der Sachverständigenrat mit seiner einseitigen Ausrichtung danebenlag, ließen sich leicht aufführen: etwa bei den Analysen rund um die Einführung des Mindestlohns oder zu den Auswirkungen von Liberalisierungen auf den Arbeitsmarkt, schrieben Horn und Dullien.

In einem Punkt herrschte am Dienstag Einigkeit: Die Fusion von Deutsche Bank und Commerzbank lehnen die »Wirtschaftsweisen« ab. Schnabel ist deshalb gegen den Zusammenschluss, weil sie nicht davon überzeugt sei, dass Kosten gespart werden könnten. Zudem würde die »implizite Staatsgarantie« verschärft. Ihr Kollege Lars Feld kritisierte, dass trotz der Erfahrungen aus der Finanzkrise nun offenbar »noch mit staatlicher Hilfe« etwas getan werde. »Das halte ich für den falschen Weg.« Und Truger sagte: »Ich stehe dieser Fusion auch skeptisch gegenüber.« Seine Motive sind andere.