Diakonie besteht auf Sonderrecht

Sebastian Gollnow/dpa Diakonie-Dilemma: Geld vom Staat nehmen, doch Geschäftsmodell mit kirchlichen Regeln praktizieren

In einer juristischen Auseinandersetzung um das kirchliche Arbeitsrecht hat die Diakonie Verfassungsklage erhoben. Der Wohlfahrtsverband der evangelischen Kirche sehe sich »in unzulässiger Weise« in seinem Selbstbestimmungsrecht beschränkt und ziehe daher vor das Bundesverfassungsgericht, wie Diakonie-Präsident Ulrich Lilie am Dienstag in Berlin erklärte.

Die Klage richtet sich gegen ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts (BAG), das einer konfessionslosen Stellenbewerberin nach einer Ablehnung eine Entschädigung wegen Diskriminierung zusprach. Das BAG stützte sich dabei auf ein vorausgegangenes Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zum selben Fall. Die Klägerin hatte sich 2012 auf eine befristete Referentenstelle beim Evangelischen Werk für Diakonie und Entwicklung beworben. Laut Stellenanzeige setzte die Einstellung die Mitgliedschaft in einer evangelischen oder einer anderen christlichen Kirche voraus. Die Frau wurde nicht zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Daher klagte sie wegen Diskriminierung.

Die Diakonie sehe hingegen ihre Freiheit eingeschränkt, sich nach eigenen Werten organisieren und Mitarbeiter auswählen zu dürfen. Die Verfassungsklage richte sich dagegen, »dass theologische Kernfragen von Juristen entschieden werden«, sagte Lilie.

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi kritisierte die Verfassungsklage der Diakonie. »Man kann der Diakonie nur dringend empfehlen, im 21. Jahrhundert anzukommen und die Realitäten anzuerkennen«, erklärte Bundesvorstandsmitglied Sylvia Bühler. »Statt krampfhaft an überkommenen Mustern festzuhalten, sollte die Diakonie ihren Sonderweg sowohl beim individuellen als auch beim kollektiven Arbeitsrecht insgesamt überdenken, sonst schadet sie sich selbst am meisten.« Selbstverständlich könnten die Kirchen ihre religiösen Angelegenheiten selbst regeln. Das jedoch »rechtfertigt nicht, den mehr als eine Million Beschäftigten in kirchlichen Einrichtungen grundlegende Rechte vorzuenthalten«. Kirchliche Betriebe seien kein rechtsfreier Raum, kritisierte Bühler. Verdi hatte die Klägerin in dem Verfahren unterstützt. (AFP/jW)