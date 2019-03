Das Genie johlt und säuft

Collage Artur Socha Grün vor »Eifersucht«: Edvard-Munch-Collage des Theaters

Seinem Publikum soll er sich dankbar zeigen angesichts eines Bühnenerfolgs? Niemals! Das Publikum müsse ihm zu Füßen liegen. Der Jüngling mit dem gelben Tuch zürnt. Und zürnt weiter: Dramen übers Leben seien nichts gegen die Tiefe der Kunst. Kritik der Mutter an seinem Lebenswandel will er nicht hören.

Seltsam, was dem dekadenten Mund entspringt – unausgegoren, doch sehr bestimmt und durchaus berührend. Eingefrorenes hat sich gelöst aus dem 19. Jahrhundert und erscheint in »Sehnsucht nach der Sehnsucht – Bildnis einer dekadenten Seele« in paradoxer, paranoider Gestalt. Der Geniekult zu Richard Wagners Zeiten ruft – und leiert sein Geschwätz herunter.

Zugleich ist die Sache höchst aktuell. Den Helden des Stückes gab es zu allen Zeiten. Heute steht er für die Dekadenz des modernen Kapitalismus, das Leben langweilt ihn so sehr wie die Liebe. Er scheint zu Höherem berufen oder steht bereits oben, in der Wirtschaft oder der Kunst. Und je höher, desto einsamer. Hier nun ist er ein Künstler, von Musen geküsst und durch die Windungen reinen Geistes taumelnd.

Das »Genie« zieht die Strippen bereits im ersten Bild. Via Knopfdruck lässt es Individuen beiderlei Geschlechts wie Marionetten tanzen oder erstarren. Die Welt als Wille und Vorstellung. Nietzsche spreche aus ihm, sagt der Künstler, und Schumann, Poe, Chopin hätten ja auch gesoffen.

Alle Elemente des Theaters vereinigen sich unter der Regie Katarzyna Makowska-Schumachers zu einem komisch-grotesken Spiel. E. T. A. Hoffmann hätte die Geschichte kaum besser erzählen können. Unheimlich geht es zu. Die locker gefügte Szenenfolge ist fast durchgängig ausstaffiert mit verschlagen montierter Musik (Komposition und Montage: Bardo Henning). Piano und Schifferklavier geben den Takt vor, erspielen Anflüge von Hitze und Kälte, verweisen auf den Irrwitz des Genialischen, der alles Rationale untergräbt. Das Genie wandelt in einer Welt aus Stückwerk. Neben der Musik betont das auch André Putzmanns Bühne. Sie besteht aus mehreren Rahmen, Guckkästen gleich. Drei Sonnen in Gelb, Grün und Rot erscheinen auf der Leinwand, und drei Musen in farblich identischen Kostümen.

Anspielungen (August Strindberg, Stanislaw Przybyszewki) häufen sich. Laut erklingt der Walkürenritt Wagners, verknüpft mit Bildern, die aus Riefenstahls »Triumpf des Willens« stammen könnten. »Schenk mir doch ein kleines bisschen Liebe«, klimpert das Klavier, bevor die Musen um ihren Krösus werben. Zu Mendelssohns Hochzeitsmarsch geben sich der Künstler und die rote Muse da Jawort, um es in der nächsten Szene zurückzunehmen.

Satire ätzt bei den Treffen am Kneipentisch. Da säuft und johlt und tanzt die Genialität, ihr zur Seite zwei reduzierte Herren mit Zylinderhut. Schäbiges Vergnügen und Weltferne vertrügen sich sogar, geiferte die Mutter nicht herum. Das Ende der Vorstellung umreißt pantomimisch den Zustand eines verängstigten, irritierten Geistes. Der Künstler nimmt Abschied. Sein Weg führt ins Dunkle. Zurück bleibt der Hut auf dem Stuhl aus Plüsch.