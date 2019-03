Planlos in die Zukunft

Jörg Carstensen/dpa Tastend auf Neuland: Kanzlerin Angela Merkel während einer Visite im Fraunhofer-Institut in Berlin (Februar 2018)

Die Aufregung in der Wirtschaft ist groß. Drei Milliarden Euro für die Entwicklung der Künstlichen Intelligenz (KI): Diese Summe hatte die Bundesregierung im November vergangenen Jahres fest zugesagt. Deutschland ist, da sind sich alle Experten einig, spät dran in Sachen KI. Das aber wiegt schwer, denn es handelt sich dabei nicht um ein Orchideenfach abgedrehter IT-Spezialisten, sondern nach allgemeiner Überzeugung um die Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts schlechthin. Drei Milliarden Euro, gestreckt über die Jahre 2019 bis 2025 – das war nach Ansicht von Fachleuten keine Summe, die Deutschland den großen KI-Sprung nach vorn erlauben würde, aber immerhin. Der Einstieg in die Förderung einer entscheidenden Zukunftstechnologie schien vollbracht.

Jetzt aber macht sich in Industrie und IT-Fachwelt erschrockene Ernüchterung breit. Wie das Handelsblatt am Montag bestätigte, rückt die Bundesregierung nicht die versprochenen drei Milliarden, sondern nur 500 Millionen Euro zur KI-Förderung heraus. Den Fehlbetrag hätten die drei mit KI befassten Ministerien, diejenigen für Wissenschaft, für Wirtschaft und für Arbeit, per Umschichtung aufzubringen, heißt es demnach in Berlin – und zu allem Überfluss seien die 50 Millionen Euro, die dieses Jahr zur Verfügung gestellt würden, sowie die 450 Millionen Euro für die Folgejahre noch immer gesperrt. Alles stagniere. Olaf Groth, KI-Experte und Professor an der Hult International Business School, gab sich entsetzt: Berlin sei wohl dabei, einen »Jahrhundertfehler« zu begehen, warnte er, »der die Zukunft des Landes gefährdet und Deutschland gänzlich von anderen Nationen abhängig machen wird«.

Vor gerade einmal vier Monaten hatte die Bundesregierung ihre neue KI-Strategie publiziert, wie üblich begleitet von auftrumpfenden Phrasen. »Bei der KI-Forschung« sei Deutschland »international schon jetzt in der Spitzengruppe vertreten«, behauptete die Regierung. Nun muss man die »Spitzengruppe« schon ziemlich weit fassen, wenn die Äußerung zutreffen soll (vgl. Text unten). Unbeirrt kündigte das Bundespresseamt an, die Bundesrepublik solle jetzt auch »zu einem führenden Standort für die Entwicklung und Anwendung von KI-Technologien« werden. Berlin werde daher nicht nur »die Forschung stärken«, sondern auch »den Transfer von Forschungsergebnissen in die Wirtschaft beschleunigen«, »die Verfügbareit von Fachkräften und Expertinnen und Experten erhöhen« sowie vor allem »die europäische und internationale Zusammenarbeit zu KI-Themen ausbauen«. Es fehlten, so mochte der Laie denken, nur noch Taten zu den hehren Worten.

Experten gaben sich freilich schon bei einem Blick auf die KI-Strategie der Bundesregierung skeptisch. Was die Regierung ausweislich ihres Strategiepapiers darunter verstehe, seien »Konzepte, die zum Teil schon vor 30 Jahren als veraltet galten«, urteilte kürzlich illusionslos der KI-Forscher Florian Gallwitz von der Technischen Hochschule Nürnberg. Bedeutende Themen wie das »Deep Learning«, das heute einen zentralen Stellenwert einnehme, kämen in der offiziellen Berliner KI-Strategie überhaupt nicht vor. Offensichtlich habe die Regierung sich von Personen beraten lassen, die sich »seit 30 Jahren mit den gleichen Konzepten« befassten, »die noch nie funktioniert haben« und wohl »auch in den nächsten 50 Jahren nicht funktionieren werden«. »Wenn das der Kenntnisstand der Bundesregierung ist«, ließ Gallwitz sich zitieren, »haben wir wirklich ein Problem«.

Auch in der deutschen Wirtschaft lässt der Stand der Dinge in Sachen KI aus der Perspektive von Spezialisten zu wünschen übrig. So zeigt eine aktuelle Untersuchung der Beratungsfirma Deloitte, dass deutsche Unternehmen zwar bei robotergesteuerter Prozessautomatisierung in der Produktion im internationalen Vergleich durchaus vorne liegen. Allgemein aber müsse man konstatieren, dass lediglich 26 Prozent aller deutschen Unternehmen eine umfassende und detaillierte KI-Firmenstrategie realisiert hätten – deutlich weniger als die Konkurrenz in sechs anderen Industriestaaten von China über Großbritannien bis zu den USA, in denen durchschnittlich 35 Prozent aller Unternehmen über eine solche Strategie verfügten. Auch sei in Rechnung zu stellen, dass 62 Prozent aller Befragten einen teilweise dramatischen Mangel an KI-Kompetenzen beklagten: In Deutschland fehlten eindeutig Spezialisten. Gelinge es nicht, KI-Experten aus dem Ausland anzuwerben oder schnellstens eigenständig auszubilden, dann sehe die Zukunft düster aus.

Was tun? Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Ende vergangener Woche angekündigt, beim EU-Gipfel in dieser Woche auf eine intensivere KI-Kooperation dringen zu wollen: »Wir brauchen eine europäische Strategie.« Nun weiß man: Die EU kann sehr gut Pläne produzieren; mit deren Verwirklichung sieht es allerdings schon anders aus – und vor allem: Sie braucht gewöhnlich viel Zeit, die die Wirtschaft in der globalen Konkurrenz nicht hat. Kein Wunder also, dass führende deutsche Konzerne, während Berlin und Brüssel hehre europäische Gesänge anstimmen, die Abstimmung mit den Füßen gestartet haben und zentrale Zukunftsfelder in enger Kooperation mit US-amerikanischen und vor allem chinesischen Konzernen bearbeiten. Volkswagen etwa wird sich bei seinen Clouddiensten vor allem mit Microsoft verbünden und in Sachen autonomes Fahren sehr eng mit Apollo kooperieren, einem Hightech-Unternehmen, das der chinesische Internetkonzern Baidu gegründet hat. Audi wiederum entwickelt die für autonomes Fahren nötigen Technologien gemeinsam mit Huawei. Die Entscheidung der Bundesregierung, zwar den Militärhaushalt jedes Jahr um Milliardensummen zu steigern, aber bei KI lieber zu sparen, zeigt: Die Großkonzerne hatten mit ihrer Einschätzung recht.