NATO will Krim

Virginia Mayo/AP Photo/picture alliance Hüterin der Menschenrechte: EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini bei einer Militärübung im belgischen Rosse (30.11.2016)

Die NATO hat Russland zum Jahrestag des Vereinigungsvertrags aufgefordert, die Krim-Halbinsel an die Ukraine zurückzugeben. Vorbedingung für jede Art von »Normalisierung« oder »Business as usual« sei, dass Russland das »Völkerrecht respektiere«, hieß es in einer in Brüssel veröffentlichten Erklärung der 29 Mitgliedstaaten. Federica Mogherini, Außenbeauftragte der EU, beklagte, dass auf der Krim Menschenrechte verletzt würden, insbesondere die der Krimtataren. Weitere Forderungen der NATO waren die Freilassung aller politischen Gefangenen – gemeint sind proukrainische Aktivisten – sowie der am 25. November beim Versuch des Durchbruchs durch die Straße von Kertsch festgenommenen ukrainischen Marinesoldaten und ein »Ende der russischen Aufrüstung auf der Krim«.

Dass Russland auf diese Forderungen eingeht, erwartet bei der NATO wohl niemand ernstlich. Moskau erklärt regelmäßig, dass die Krim-Frage 2014 ein für allemal entschieden worden sei, und beruft sich auf die 96 Prozent Jastimmen beim Beitrittsreferendum vom 16. März 2014. Dass die NATO gleichwohl Russland zum Rückzug auffordert, ohne eine irgendwie verhandlungsfähige Lösung vorzuschlagen, macht deutlich, dass der organisierte Westen sein Gesicht wahren will, obwohl er offenbar am Ende seines Sanktionslateins ist. Und die Beschwerde über die »russische Aufrüstung« zeigt zwischen den Zeilen, dass die NATO trotz mannigfacher militärischer Demonstrationen im Schwarzen Meer – so finden praktisch in Permanenz »Marinemanöver« der NATO unter Beteiligung der verbliebenen ukrainischen Marine dort statt – derzeit offenbar nicht bereit und wohl auch nicht fähig ist, die Halbinsel für Kiew zurückzuerobern. Im Alleingang würde die Ukraine dies erst recht nicht schaffen. Die »russische Aufrüstung« mit modernen Antischiffsflugkörpern der Typen »Bastion« und »Kalibr«, die Verstärkung der Schwarzmeerflotte durch neue Einheiten, die Stationierung von landgestützten S-400-Flugabwehrbatterien und Mitteln elektronischer Kriegführung wirkt offenbar abschreckend.

Russland überhörte die Forderungen von NATO und EU auf geradezu demonstrative Art und Weise. Präsident Wladimir Putin nahm am Jahrestag der Krim-Übernahme per Videokonferenz an der Eröffnung zweier neu gebauter Kraftwerke teil. Diese waren vor einiger Zeit der Grund dafür, dass der Siemens-Konzern in die Schlagzeilen kam, weil dorthin sanktionswidrig Gasturbinen geliefert wurden, die nach den Papieren für ein Kraftwerk auf der Kuban-Halbinsel bestimmt waren, dessen Bau dann eingestellt wurde. Aus der Konkursmasse des dortigen Betreibers hatte der Betreiber der Krim-Kraftwerke die Turbinen erworben.

Inzwischen behauptet Russland, solche Turbinen selbst bauen zu können, und Siemens hat die in das Dreiecksgeschäft verwickelte Petersburger Tochtergesellschaft inzwischen an einen russischen Staatskonzern verkauft. Aus dem Russland-Geschäft zieht sich der Münchener Konzern gleichwohl nicht zurück. Erst vor wenigen Tagen unterzeichnete er mit dem russischen Verkehrsministerium eine Absichtserklärung über den Bau einer Hochgeschwindigkeitsbahn zwischen Tscheljabinsk und Jekaterinburg im Ural. Zwischen Moskau und St. Petersburg verkehren seit Jahren erfolgreich und ohne Probleme mit den Klimaanlagen die russischen Klone des deutschen ICE unter dem Namen »Sapsan«.