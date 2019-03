Doppelter Rückzug

Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa Neue Rolle gesucht: Sahra Wagenknecht bei der Klausurtagung der Bundestagsfraktion (Berlin, 11.1.2019)

Nachdem sie monatelang dafür kritisiert wurde, als Fraktionschefin der Partei Die Linke an der Spitze einer Initiative zu stehen, die von Teilen der Partei abgelehnt wird, hat sich Sahra Wagenknecht nach mehrwöchiger Krankheit entschieden, bis Jahresende beide Funktionen los zu sein. Nachdem am Samstag bekannt geworden war, dass sie die Sammlungsbewegung »Aufstehen« nicht mehr anführen will, informierte Wagenknecht am Montag ihre Fraktionskollegen, dass sie bei der in diesem Jahr anstehenden Neuwahl nicht für den Fraktionsvorsitz kandidiere. Die Krankheit, »deren Auslöser in erster Linie Stress und Überlastung waren«, habe ihr »Grenzen aufgezeigt«, die sie in Zukunft nicht mehr überschreiten wolle, so Wagenknecht in einer E-Mail, die jW vorliegt.

Am Sonntag hatte sie in einem Schreiben an alle registrierten Nutzer der Internetseite von »Aufstehen« erklärt, sie werde sich selbstverständlich weiter für »unsere gemeinsame Bewegung« engagieren. Es sei nur »der Zeitpunkt gekommen, an dem wir Berufspolitiker uns an der Spitze von ›Aufstehen‹ stärker zurücknehmen und denjenigen mehr Verantwortung übergeben sollten, die die Bewegung an der Basis ohnehin tragen«, so Wagenknecht. Ihr »angeblicher Rückzug«, über den Medien berichtet hätten, bezieht sich demnach nur auf Leitungsfunktionen.

Unter denjenigen, die sich bisher an der Basis für »Aufstehen« engagiert haben, gingen die Meinungen über diesen Schritt weit auseinander. Enttäuschung wurde in den letzten Tagen eher hinter vorgehaltener Hand oder in geschlossenen Facebook-Gruppen kundgetan. Niemand hat Lust auf Häme von bürgerlicher Seite oder von Linken, die von Anfang an der Meinung waren, dass es nichts werden könne, eine Bewegung »von oben« aufzubauen. Andere sagen, Wagenknecht sei doch jetzt genau auf diese Kritik eingegangen, aber sie könne es manchen Leuten eben nie recht machen.

»Die Entscheidung, die Sammlungsbewegung ›Aufstehen‹ nicht von wenigen herausragenden Spitzenpolitikern überstrahlen zu lassen, ist eine richtige und wichtige Entscheidung«, erklärte am Montag Uwe Hiksch gegenüber junge Welt – als einer, der den parlamentarischen Betrieb kennt. Hiksch saß 1994 zuerst als SPD-Mitglied, dann als Fraktionsloser und schließlich als Mitglied der Linke-Vorläuferpartei PDS im Bundestag. Später engagierte er sich vor allem bei den Naturfreunden Deutschlands sowie bei »Aufstehen« und war im vergangenen Jahr Anmelder der Großdemonstration für den Erhalt des Hambacher Forsts sowie der »Unteilbar«-Demonstration gegen Rassismus. »Bewegungen müssen sich von unten entwickeln und brauchen eine feste Verankerung in den Regionen«, so Hiksch. »Aufstehen ist mit mehr als 200 Ortsgruppen auf dem richtigen Weg.« Emanzipatorische Bewegungen könnten tatsächlich nicht »von oben« aufgebaut werden. »Trotzdem wäre es ohne die wichtige Initialzündung von Sahra Wagenknecht der Aufbau einer neuen Bewegung ungemein schwieriger gewesen.«

Wagenknecht hatte »Aufstehen« im Herbst ohne den Segen ihrer Parteigremien mit Einzelpersonen ins Leben gerufen. Neben ihrem Ehemann Oskar Lafontaine, der die Linksfraktion im saarländischen Landtag leitet, waren aus ihrer eigenen Partei unter anderem die Bundestagsabgeordnete Sevim Dagdelen mit dabei – aber auch aktive oder ehemalige SPD- und Grünen-Politiker.

Zum Start der Bewegung im September hatte Wagenknecht selbst auf Nachfrage von Journalisten erklärt, sie müsse nicht an der Spitze stehen, das könnten gerne auch »neue Köpfe«, vor allem »engagierte junge Menschen«. Die SPD-Frau Simone Lange, selbst Flensburger Oberbürgermeisterin und Mitstreiterin von »Aufstehen«, hatte im November ihren Standpunkt gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland deutlich gemacht: »In der Führung sollten keine Berufspolitiker sein.« Im Januar war dann allerdings ein vorläufiger Vorstand gebildet worden, in dem solche klar überrepräsentiert waren. Eingesetzt hatte dieses Provisorium ein Arbeitsausschuss aus dem Kreis der Initiatoren, der nach eigenen Angaben bis zu einem geplanten Kongress im Sommer politische und organisatorische Entscheidungen treffen sollte.