»Aufstehen« ohne Wagenknecht

Paul Zinken/dpa »Aufstehen«-Kundgebung in Nordrhein-Westfalen (16. Februar)

Die linke Sammlungsbewegung »Aufstehen« verliert ihre Chefprotagonistin. Sahra Wagenknecht, Linke-Kofraktionsvorsitzende im Bundestag, verkündete in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS), künftig nicht mehr der Führung der von ihr initiierten Organisation angehören zu wollen. »Wir brauchen eine Neuaufstellung an der Spitze von ›Aufstehen‹«, sagte die 49jährige der Zeitung. »Die Parteipolitiker sollten sich zurücknehmen, das betrifft auch mich selbst. Sie waren mit ihren Erfahrungen anfangs notwendig. Aber jetzt ist es richtig, Verantwortung abzugeben.« Wagenknechts Ehemann, der ehemalige Linksparteichef Oskar Lafontaine sagte parallel in einem Interview mit Bild am Sonntag, »Aufstehen« sei sehr gut gestartet. »Wir brauchen Zeit, um eine funktionierende Organisation aufzubauen.« Trotz guter Umfrageergebnisse habe man »auf Drängen vieler Mitglieder« darauf verzichtet, bei den Europa-Wahlen anzutreten, »weil wir keine Aufspaltung des linken Lagers wollen«.

Mitstreiter von »Aufstehen« waren offenbar nicht vorab über Wagenknechts Schritt informiert worden. »Wir haben es auch nur aus der Presse erfahren und müssen uns erstmal beraten«, sagte der Bundestagsabgeordnete Marco Bülow dem Neuen Deutschland. Bülow war Ende 2018 aus der SPD ausgetreten und sitzt im vorläufigen Vorstand von »Aufstehen«.

Wagenknecht verwies in der FAS auf ihr eigenes Arbeitspensum. Nach dem »extremen Stress der letzten Jahre« sei sie zwei Monate krankheitsbedingt ausgefallen und müsse nun eine neue Balance finden. Öffentlich für »Aufstehen« auftreten wolle sie aber weiterhin. Gleichzeitig kritisierte Wagenknecht ihre eigene Partei. SPD und Linke fühlten sich »in der Sackgasse offenkundig so wohl, dass sie die Chance, die ›Aufstehen‹ mit seiner großen Resonanz bedeutet hat, ausgeschlagen haben«.

Mit Häme reagierten politische Gegner auf den Rückzug. »Wagenknecht bleibt liegen. Will nicht mehr aufstehen. Die Arbeit sollen jetzt andere machen. Peinlich«, twitterte der SPD-Politiker Johannes Kahrs. Simon Vaut, SPD-Europakandidat aus Brandenburg, sprach auf demselben Kanal von einer »guten Nachricht« und ergänzte, dass eine Koalition aus SPD, Linke und Grünen »heute wieder ein bisschen wahrscheinlicher geworden« sei. (jW)