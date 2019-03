»Mit mehr direkter Demokratie dagegensteuern«

Christian-Ditsch.de Mitglieder des Berliner Energietischs protestieren gegen nicht-öffentliche Vergabeverfahren (9.3.2016)

Ihr Verein setzt sich für mehr direktdemokratische Beteiligungsformen ein. Über was ärgern Sie sich eigentlich mehr: über eine progressive Entscheidung, die auf Hinterzimmerabsprachen beruht, oder über einen reaktionären Beschluss, der per Volksentscheid herbeigeführt wurde?

Ich glaube nicht, dass eine Entscheidung, die in Hinterzimmern ausbaldowert wird – sei sie progressiv oder nicht –, nachhaltig sein wird. Dagegen wird schnell Protest laut werden von denjenigen, die nicht in die Entscheidung eingebunden waren.

In Berlin laufen derzeit mehrere Volksbegehren. Deren Initiatoren haben jüngst gemeinsam mit Ihrem Landesverband Kritik am Senat geübt. Worum geht es?

Laut Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und Die Linke sollen die Verfahrensregeln für die direkte Demokratie in Berlin verbessert werden. Diese Reform lässt aber auf sich warten. Ursprünglich war ein erster Aufschlag im Frühjahr 2018 geplant, dann ein Gesetz für den vergangenen Herbst. Beides kam nicht zustande. Nun mussten wir erfahren, dass das Abstimmungsgesetz gemeinsam mit dem Polizei- und Versammlungsgesetz verhandelt werden soll. Das könnte dazu führen, dass das Thema direkte Demokratie zur Verhandlungsmasse wird. Im Koalitionsvertrag hatte man vereinbart, dem Senat Fristen für die Prüfung der rechtlichen Zulässigkeit aufzuerlegen. Zwei der laufenden Initiativen – die Volksbegehren »Für gesunde Krankenhäuser« und »Berlin werbefrei« – warten nun schon seit über acht Monaten auf ein Ergebnis.

Welche Interessen setzen sich in direktdemokratischen Verfahren durch?

Das hält sich ziemlich die Waage. Es ist nach wie vor so, dass Volksbegehren in erster Linie von zivilgesellschaftlichen Akteuren angestoßen werden, weniger von Parteien. Man kann nicht sagen, dass Volksbegehren mehrheitlich von linken oder rechten Gruppen angestoßen werden.

Dennoch lässt sich nur schwerlich behaupten, die Verfahren seien voraussetzungslos. Notwendig sind finanzielle Ressourcen, soziale Netzwerke, Wissen über bürokratische Abläufe und nicht zuletzt ausreichend Zeit. Werden hier nicht bestimmte Gruppen strukturell ausgeschlossen?

Da haben wir es nicht mit einer Eigenheit der direkten Demokratie, sondern einem Grundproblem in der politischen Arbeit zu tun. Dass diejenigen, die über ein großes Budget verfügen, mehr Einfluss auf politische Entscheidungen haben, trifft auch auf das repräsentative System zu – Stichwort Lobbyismus. Mit mehr direkter Demokratie ließe sich dagegensteuern. Das zeigt sich gut in Berlin: Die erfolgreichen Kampagnen der vergangenen Jahre kamen mit kleinem Geldbeutel aus und haben andere Ressourcen nutzen können. Eine gute Vernetzung, aber auch Glaubwürdigkeit ist von großer Bedeutung. Ich denke da zum Beispiel an den Volksentscheid zum Tempelhofer Feld von 2014.

Sie glauben, dass etwa eine großangelegte Kampagne der Immobilienwirtschaft kein Problem für das im April startende Volksbegehren »Deutsche Wohnen und Co enteignen« darstellen würde?

Eine solche hatten wir auch beim Volksentscheid zum Tempelhofer Feld – ohne, dass sie am Ende zum Erfolg führte. Natürlich gibt es finanzielle Ungleichgewichte, das will ich gar nicht bestreiten. Der aktuelle Koalitionsvertrag in Berlin sieht übrigens vor, dass eine Kostenerstattung für Initiativen eingeführt werden soll, analog zur Wahlkampfkostenerstattung für Parteien. Dafür muss aber erst das besagte Gesetz reformiert werden.

Müssten Sie in Ihren Forderungen nach mehr Beteiligung nicht viel radikaler sein, anstatt nur für neue Verfahren zu werben? Etwa für eine flächendeckende Arbeitszeitverkürzung oder die Zerschlagung von quasimonopolistischen Medienkonzernen kämpfen – um dadurch erst die Voraussetzungen zu schaffen, damit sich mehr Menschen wirksam und gut informiert gemäß ihrer Interessen einbringen können.

Wir müssen uns sicher darüber Gedanken machen, wer überhaupt noch von politischen Kampagnen erreicht wird. Ich glaube, dass Volksentscheide, gerade auch auf Bundesebene, die Leute wieder politisieren würden. Selbstwirksamkeit erfährt man viel stärker dadurch, bei einer Sachfrage mit Ja oder Nein abzustimmen, als es bei normalen Wahlen der Fall ist.