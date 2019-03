Eine Pionierleistung

Lea Grundig Hora-Tanz aus dem »Regenbogen«-Almanach von Naftali Melamed und Levin Kipnis (Avital), 1946

Wir dokumentieren im folgenden die Rede, die die Sammlerin Maria Heiner am 28. Februar 2019 anlässlich der Eröffnung der Ausstellung »Karneval der Tiere« mit Kinder- und Jugendbuchillustrationen von Lea Grundig (1906–1977) in der jW-Ladengalerie gehalten hat. (jW)

Wir zeigen hier Illustrationen aus Kinder- und Jugendbüchern, die die Grafikerin Lea Grundig in der Zeit ihrer Emigration im britischen Mandatsgebiet Palästina in den 1940er Jahren schuf. Die Illustrationen entstanden neben ihrem Hauptwerk, den Zyklen zur Shoah, neben Porträts und Landschaftsbildern und den Zeichnungen aus verschiedenen Kibbuzim.

Über den künstlerischen Aspekt hinaus ist diese Ausstellung vor allem auch eine historische Dokumentation der Entstehung eines kulturellen Fundus im Jischuw, der jüdischen Gemeinschaft in Palästina. Im vorstaatlichen Israel wurden gerade für Kinder Bücher geschaffen, da diese die Träger der neuen Sprache werden sollten. Die eingewanderten Kinder kamen aus verschiedenen Ländern und verschiedenen Kulturkreisen. Die Kinder aus Osteuropa sprachen vorwiegend Jiddisch, die aus West- und Mitteleuropa vor den Nazis Geflohenen sprachen die Sprache ihres jeweiligen Heimatlandes. Jetzt galt es für alle, Hebräisch zu lernen.

Die Bücher mussten sehr schnell geschrieben und illustriert werden, der Bedarf war groß; denn es gab keine Kinderbücher in hebräischer Sprache. Die Bücher sind klein, das Papier war schlecht und knapp, die Not war groß, aber es war ein Anfang.

Bisher kaum beachtet

In Lea Grundigs gesamtem zeichnerischen Schaffen nehmen Illustrationen einen bedeutenden Platz ein. Etwa ein Viertel ihrer Werke sind Illustrationen. Von circa 4.000 sind es insgesamt ungefähr 1.000. In der Öffentlichkeit und in der kunstwissenschaftlichen Forschung wurde bisher dieser Teil ihres Schaffens stark unterschätzt. Er fand kaum Beachtung, obwohl Lea Grundig in ihren Illustrationen unter anderem zu den Märchen der Brüder Grimm, die sie später in der DDR schuf, eine große Meisterschaft erreichte.

Für meine Arbeit am Werkverzeichnis habe ich die Bücher in Israel gesucht, um die Illustrationen registrieren zu können. Die Bücher sind in Deutschland größtenteils unbekannt, selbst in Israel sind es heute große Raritäten. Ich konnte aber mehr als 20 Bücher antiquarisch noch in Israel erwerben.

Lea Grundig kam nach Palästina als verfolgte und mit dem Tode bedrohte Jüdin und Kommunistin. Im Herbst 1940 gelangte sie nach Gefängnis und »Schutzhaft« staatenlos und mittellos mit einem der letzten drei Flüchtlingsschiffe, der »Pacifique«, an die Küste Palästinas. Ausgewiesen aus Deutschland, nur legitimiert mit einer von den Nazibehörden ausgestellten »Judenkennkarte« mit einem fett markierten »J« und dem Zwangsvornamen Sara, überlebte sie den Untergang des gesprengten Schiffes »Patria« im Hafen von Haifa, auf das sie umquartiert worden war. Sie kam als Schiffbrüchige in das britische Internierungslager Atlit bei Haifa.

Bereits in Atlit entstanden neben vielen anderen Zeichnungen erste Illustrationen für eine Lagerzeitung, für die sie auch schrieb. In diesen Bildern erkennt man bereits ihre gestalterische Phantasie.

Nach ihrer Entlassung aus dem Lager im Oktober 1941 lebte Lea Grundig zunächst in Haifa bei ihrer Schwester. Sie erlernte schnell die hebräische Sprache, die in der Familie der Schwester gesprochen wurde. Das war eine wichtige Voraussetzung für ihr Leben und ihre Arbeit im Lande. Zunächst fertigte sie für die Kinder einer Freundin zu deren Freude Bilderbücher an, die diese bis heute aufbewahrt haben. Aus diesen haben wir einige Arbeiten hier ausgestellt. Lea Grundig zeichnete diese Bilder mit vielen Details, die gerade von Kindern geliebt und immer wieder gesucht werden. Eine solche Darstellung entspricht den Sehgewohnheiten der Kinder.

Schon bald nach ihrer ersten Ausstellung in Haifa im Oktober 1941 traf Lea Grundig die damals wohl bedeutendste Journalistin des Jischuw, Bracha Chabas, die einzige Frau in der Redaktion des Davar, der größten Tageszeitung. Chabas recherchierte gerade zur illegalen jüdischen Einwanderung und interviewte dazu die geflüchteten Kinder und Jugendlichen. Für ihre Bücher »Die Geschichte eines jungen illegalen Einwanderers« (1942) und »Gerettete Kinder« (1944) schuf Lea Grundig zahlreiche Zeichnungen. Dabei konnte sie auf Selbsterlebtes zurückgreifen. Sie zeichnete aus der Erinnerung das Innere des überfüllten und abgewrackten Flüchtlingsschiffes und das Internierungslager Atlit, umgeben von Stacheldraht. Und sie stellte die geretteten Kinder dar, in deren Gesichtern sich noch die schrecklichen Erlebnisse der Vergangenheit abzeichneten. Viele hatten alles verloren, ihre Heimat, ihr Zuhause, Vater, Mutter, Geschwister.

Ein anderes Buch, das Lea Grundig in dieser Zeit illustrierte, beschreibt eine jüdische Volkserzählung aus dem Prag des 16. Jahrhunderts. Das Buch heißt »Der Golem von Prag« und stammt von Isaac Lo eb Baruch. Es erschien 1942. Mit Feder und Tusche zeichnete Lea Grundig den Oberrabbiner von Prag, den Rabbi Löw, der einen Golem aus Lehm erschuf und zum Leben erweckte. Dieser sollte die Juden von Prag vor Angriffen schützen.

Lea Grundig Illustration zu »Buchstaben erzählen« von Rose Wuhl, 1947

»Sprechende Bäume«

Als der Schwager von Lea Grundig schwer erkrankte, konnte sie nicht mehr bei der Familie der Schwester in Haifa bleiben. Sie zog nach Tel Aviv zum Vater, dem in Nazideutschland aller Besitz abgepresst worden war und der jetzt verarmt in einer tristen Hinterhauswohnung in der Herzlstraße lebte. Da dachte Lea Grundig voller Schmerz an ihre Dresdner Heimat und an die Bäume dort, die sie so sehr geliebt hatte. Jetzt zeichnete sie die Bäume ihrer neuen Umgebung. Da gab es einen knorrigen alten Ölbaum, der immer noch grünte, ein liebliches Apfelbäumchen, stachlige Kakteen, Palmen, Zypressen und andere Bäume. Sie schuf farbige Phantasien, in denen sie die Bäume mit menschlichen Zügen versah. Als sie diese Zeichnungen in einer Ausstellung in Tel Aviv zeigte, gefielen sie einem Verleger, der sie als Bilderbuch herausgab. Die Kinderbuchautorin Anda Pinkerfeld-Amir schrieb dazu kurze Texte. So entstand Lea Grundigs Buch »Sprechende Bäume« (1943).

Durch ihre Ausstellungen wurde Lea Grundig in sehr kurzer Zeit zu einer erfolgreichen und gefragten Künstlerin. In ihrer Autobiografie kann man dazu lesen: »Die Gewerkschaften, die Mapai und die Kibbuzim öffneten sich mir, und auch die Kommunisten traf ich, wir fanden zueinander.«¹ Schriftsteller wie Josef Kastein, Arnold Zweig, Louis Fürnberg, Mordechai Avi-Shaul und Max Zweig sowie bildende Künstler wie Hermann Struck gehörten bald zu ihrem Freundes- und Bekanntenkreis.

Mit der Illustration von Kinderbüchern gelang es Lea Grundig, von ihrer Kunst zu leben. Vielen Emigranten war es dagegen nicht mehr möglich, in ihren alten Beruf zurückzukehren. Lea Grundig schrieb in ihrer Autobiografie: »Das erste Buch waren gute Gedichte für Kinder, es war echte Poesie, und ich machte mit großer Sorgfalt Zeichnungen. Niemals hätte ich gedacht, dass ich zu dieser Arbeit befähigt wäre, aber es erwies sich, dass ich es konnte und selbst große Freude daran hatte.«²

Lea Grundig hatte jetzt ihre Fähigkeit zum Illustrieren erkannt. Nicht jeder Maler oder Grafiker kann illustrieren; denn es ist eine eigene Kunstform. Die Illustration ist gerade bei Kinderbüchern eng an den Text des Autors gebunden und sollte sich dort durch Genauigkeit und Detailtreue zum Inhalt auszeichnen. Der Inhalt sollte sich in verdichteter Form in der Illustration wiederfinden. Voraussetzungen waren ihre große Phantasie und ihre Fähigkeit, Details darzustellen, aber auch ihre Kenntnis der hebräischen Sprache.

Man kann bei Lea Grundig deutlich eine Entwicklung feststellen. Waren die ersten Versuche im Lager Atlit noch zaghaft, die gezeichneten Bilderbücher für die Kinder ihrer Freunde noch mehr zufällig, so entwickelte sie nach und nach die Fähigkeit zum Illustrieren fort.

Jetzt illustrierte sie auch Bücher der später als Klassiker der Kinderliteratur Israels bekannt gewordenen Autoren wie Leah Goldberg und Levin Kipnis.

Leah Goldbergs Buch »Der zerstreute Mann vom Dorf Azar« wurde 1943 mit farbigen Zeichnungen Lea Grundigs vom Verlag der Vereinigten Kibbuzim herausgegeben. Es ist die Geschichte eines Mannes, der nach Ägypten verreisen wollte, aber letztlich wegen seiner Zerstreutheit immer auf dem Abstellgleis in Tel Aviv blieb. In dieser Ausgabe griff die Autorin auf Motive der Erzählung »Freund Fahrigkeit« des jüdischen Schriftstellers Samuil Marschak zurück, der in der Sowjetunion lebte. Bei späteren Auflagen dieses Buches hat Leah Goldberg den Text verändert und dann auch selbst die Zeichnungen dazu angefertigt.

Weitere internationale Kinderliteratur wurde ins Hebräische übersetzt und von Lea Grundig illustriert, so »Die silbernen Schlittschuhe« (1944) der amerikanischen Schriftstellerin Mary Mapes Dodge, mit Zeichnungen, die zeigen, wie sich Kinder in den Niederlanden auf einen Schlittschuhlauf vorbereiten.

Aus Polen wurden jiddische Volkslieder übertragen und von Lea Grundig farbig illustriert: von Moshe Dafna »Ein kleines Schiff« und »Zu den ergrünten Feldern« (1944). Auch heute sind diese Lieder noch bekannt und werden gesungen.

Ein jüdischer Harry Potter

Als in Be’er Scheva in der Wüste Negev eine Schule eingerichtet wurde und den Namen Janusz Korczak erhielt, wurde dessen Erzählung »Jotam der Zauberer« (1944) als Theaterstück von den Schülern aufgeführt. Lea Grundig hat zu dieser Erzählung des weltbekannten jüdischen Kinderarztes und Pädagogen Illustrationen angefertigt. Im Buch wird die Geschichte eines Schuljungen erzählt, der magische Kräfte erlangt. Auf einer Zauberschule wird er unterrichtet und muss lernen, seine Zauberkräfte zu erkennen, zu benutzen und diese auch zu kontrollieren. Ein vorweggenommener jüdischer Harry Potter. Korczak meinte: Wenn wir versuchten, unsere Vorstellungen in einen Wunsch einzubringen, könne sich dieser bewahrheiten. Deshalb sei die kindliche Illusion so wichtig.

Aus dem Russischen wurden die Kinderbücher von Kornej Tschukowski übersetzt und von Lea Grundig mit farbigen Zeichnungen versehen. »Die gestohlene Sonne« (1944) erzählt die Geschichte eines Krokodils, das die Sonne verschluckt. Es wird Nacht, und alle Tiere fürchten sich. Der Fuchs bittet den Bären um Hilfe. Dieser erschreckt das Krokodil, so dass es die Sonne wieder freigibt. Jetzt freuen sich alle Tiere und vollführen einen Freudentanz. Das Buch »Die goldene Fliege«, ebenfalls von Tschukowski, zeigt wunderbare Zeichnungen vom Geburtstag einer kleinen Fliege, von ihrem beschwerlichen Alltag, ihrer Gefangenschaft im Netz der Spinne, ihrer Befreiung und schließlich ihrer Hochzeit mit der Mücke unter der Chuppa, dem jüdischen Traubaldachin. Auch das Bild »Karneval der Tiere« ist aus diesem Buch. Lea Grundig hat die Zeichnung in Anlehnung an das musikalische Märchen von Camille Saint-­Saens geschaffen. Wir sehen den König der Tiere, Seine Majestät den Löwen, wie er in die Arena schreitet, und rechts am Rande zwei Schildkröten aus dem Schildkrötenballett, die rhythmisch ihre Beinchen heben, davor der Violine spielende Esel und in der Mitte die mit Anmut und verhaltener Leidenschaft tanzende Elefantendame.

Lea Grundig Illustration zu »Honigkuchenhaus« von Chaim Isaal, frei nach Grimms Märchen »Hänsel und Gretel«, 1944

Lea Grundig illustrierte 1944 auch ein deutsches Märchen. Es trägt den Titel »Die Honigkuchenhütte«, frei nach »Hänsel und Gretel«. Den Text schrieb Chaim Isaak. Die Kinder heißen hier Uri und Rina, die bekannten Grausamkeiten aus dem deutschen Märchen wurden aber nicht übernommen. In dieser Geschichte verlassen die Kinder von sich aus ihr Elternhaus, um ihr Glück zu suchen und den Eltern zu helfen. Auch die Hexe haben sie nicht in den Ofen gestoßen. Die Hexe fiel in den Ofen. Die Kinder kehren zu den glücklichen Eltern zurück.

In dem Kinderbuch von Anatol Stern »Die Schönheit der Welt, was ist sie?« (1945) wird diese Frage aus der Sicht der Tiere beantwortet. Die Zeichnungen, mit schwarzer Tusche und Feder ausgeführt, zeigen einen Esel, einen Vogel, einen Schmetterling und eine Schildkröte, die diskutieren, was das schönste Ding in der Welt sei. Gezeichnet sind auch die Geschichte von der Königstomate und der kleinsten Tomate sowie die lustige Geschichte von Reuben, der Mathematik von einem Esel, Englisch von einem Kalb und Geographie von einer Gans erlernte.

Ein klassischer Autor der israelischen Kinderliteratur ist Levin Kipnis. Sein von Lea Grundig illustriertes Buch »Der Elefant Plil« handelt von einem Elefanten und anderen Tieren. Naturstudien dazu machte Lea Grundig oft im Zoo von Tel Aviv. Das Buch erschien erst 1959, da war Grundig schon lange wieder zu Hause in Dresden.

Wehrhafte Haltung

Ein anderes Buch von Levin Kipnis mit Illustrationen von Lea Grundig heißt »Kinder im Verborgenen« (1946). Es schildert das Leben der jüdischen Kinder in der Nazizeit. Die Zeichnungen zeigen, wie die Kinder ausgegrenzt, diffamiert, misshandelt, bestohlen und vertrieben, wie ihre Bücher verbrannt wurden. Wer überleben wollte, musste fliehen oder sich verstecken.

Ein weiteres von Lea Grundig illustriertes Buch zur Shoah stammt von Reuben Feldschu, der sich später in Israel Ben Shem nannte. Es ist nach den Tagebuchaufzeichnungen entstanden, die er im Warschauer Ghetto gemacht hatte, mit dem Titel »Zwischen den Ghettomauern« (1947). Bei seiner Flucht aus dem Ghetto hatte der Schriftsteller seine Notate gerettet. Er widmete das Buch seiner Tochter Josima, die bald nach der Flucht verstorben war. Auf dem Cover sieht man ein bombenwerfendes Mädchen mit Lea Grundigs Zügen. Es ist ein Beispiel der vielen szenisch gebundenen Selbstbildnisse in ihrem Schaffen. Es ist auch ein Ausdruck ihrer wehrhaften Haltung gegen die Nazimörder. Grundig stellte das Leben und Sterben im Ghetto dar, den qualvollen Hunger, auch die Kommandeuse, die einen kleinen, verhungerten Knaben unbarmherzig prügelt, da er sich einen Kanten Brot besorgt hatte. Lea Grundig zeichnete auch den Kindertransport nach Treblinka, eine Fahrt in den Tod. Ben Shems Tagebuch befindet sich heute in der Gedenkstätte Yad Vashem. Die Zeichnungen hat Lea Grundig mit nach Dresden gebracht, unter dem Namen »Kleiner Ghetto­zyklus«.

Das Jahrbuch für Kinder »Der Regenbogen« aus dem Jahr 1946 von Naftali Melamed und Levin Kipnis (Avital) enthält viele farbenfrohe Illustrationen. Neben Rätseln, Geschichten, Biographien und Liedern versammelt es auch Bilder zu traditionellen jüdischen Themen. Die Künstlerin zeichnete für den jüdischen Kalender die einzelnen Monate mit ihren Festen wie dem Laubhüttenfest, dem Lichterfest, dem Purimfest etc.

Das letzte Buch mit Illustrationen Lea Grundigs, das ich Ihnen vorstellen möchte, heißt »Buchstaben erzählen« (1948) und ist von Rose Wuhl. Es sollte die Kinder mit dem hebräischen Alphabet vertraut machen. Jedem Buchstaben wird eine bebilderte Geschichte zugeordnet. Die beschriebenen Buchstaben sind mit großer Phantasie gestaltet. Sie sind als Initialen kunstvoll ausgeführt. Das Buch gelangte auch nach England und in die USA und hatte dort großen Erfolg, auch in Israel wurde es noch einige Male aufgelegt.

Dokumente ihrer Zeit

Zwischen 1942 und 1948 illustrierte Lea Grundig 20 Kinder- und Jugendbücher mit etwa 450 Zeichnungen. Dabei zeigte sie ein breites Spektrum gestalterischer Fähigkeiten. Die Bücher mit ihren Illustrationen sind Erstausgaben. Sie gehören zu den Vorläufern der israelischen Kinderliteratur. Sie dokumentieren den historisch wichtigen Zeitabschnitt vor der Staatsgründung Israels. Die Kinderbücher entstanden in der Zeit der Einwanderung der jüdischen Flüchtlinge aus Europa in den 1940er Jahren. Sie wurden zum Unterricht in den jüdischen Kindergärten, Schulen und Kibbuzim gebraucht und sollten das Erlernen der gemeinsamen neuen Sprache, des Hebräischen, unterstützen. Die Illustrationen sollten den Kindern auch Hoffnung und ein neues Selbstwertgefühl vermitteln.

Manche der damals entstandenen Bücher und ihre Verfasser sind heute kaum noch bekannt. Andere Autoren wurden zu Klassikern, wie die Israel-Preis-Träger Leah Goldberg, Levin Kipnis und Anda Pinkerfeld-Amir. Damals aber war es eine Pionierleistung, illustrierte Kinderbücher zu schaffen, denn es gab vorher keine.

Anmerkungen:

1 Lea Grundig: Gesichte und Geschichte, Berlin 1961, S. 225

2 Ebd.,S. 235