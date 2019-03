Für die freie Frau

Francisco Goñi/Gemeinfrei Suchbild mit Frau. Carmen de Burgos war die erste Kriegsreporterin Spaniens und berichtete 1909 aus dem Rifkrieg gegen Marokko (mit spanischen Soldaten)

Das Leben von Carmen de Burgos y Seguí (1867–1932) hätte das einer ganz normalen Hausfrau in vergleichsweise guter Position werden können. Sie entscheidet sich anders, übt Männerberufe aus, macht Politik. Sie setzt sich für die Rechte der Frauen ein, praktiziert die freie Liebe und stellt die Religion in Frage.

Carmen wurde in eine Familie ohne wirtschaftliche Sorgen geboren. Ihr Vater José de Burgos de Cañizares war der Vizekonsul Portugals in Almería. Ihre Kindheit verbrachte sie in einem bürgerlichen Haus in der andalusischen Stadt, die Ferien in einem Landgut am Meer in der Nähe von Rodalquilar. Mit 16 Jahren heiratete sie gegen den Willen ihrer Familie den Journalisten und Maler Arturo Álvarez y Bustos, zwölf Jahre älter als sie und bekannt für sein ausschweifendes Leben. Zusammen hatten sie vier Kinder. Drei davon starben frühzeitig, die verbliebene Tochter war oft krank. Doch Álvarez misshandelte seine Frau. Das mag der Grund gewesen sein, dass Carmen für die satirischen Blätter ihres Mannes, Almería Bufa (Almerías Narr) und Almería Alegre (Glückliches Almería), zu schreiben begann: Sie wollte Trauer und Einsamkeit vertreiben. Um 1899 entschied sie sich, ihren Mann zu verlassen. Sie kehrte mit ihrer kleinen Tochter in die Wohnung ihres Vaters zurück und beendete ein Lehramtsstudium.

Ein Jahr später zog sie mit ihrer Tochter nach Guadalajara, wo sie eine unbefristete Stelle als Lehrerin antrat. Bis 1908 blieb sie dort angestellt, kümmerte sich um ihre Tochter und unternahm mehrere Reisen durch Europa, auf die sie die Kleine mitgenommen haben soll. Parallel schrieb sie in der Tageszeitung Diario Universal eine Kolumne mit dem Titel »Lektüre für Frauen«. Carmen de Burgos war zu dieser Zeit und auch später oft als Referentin unterwegs. In Italien sprach sie beispielsweise 1906 über »Die Bildung der Frau in Spanien«. Die Journalistin wurde zu einer der wichtigsten spanischen Schriftstellerinnen ihrer Zeit. Sie kritisierte den Militarismus, die Korruption, aber vor allem die kulturelle Benachteiligung der Frauen im Land. Ihre tägliche Kolumne bei Diario Universal sollte ursprünglich von »Frauenthemen« handeln. Chefredakteur Augusto Fernández de Figueroa hatte sie beauftragt, unter dem Pseudonym »Colombine« seichte Texte für die »Weibchen« zu schreiben, die zufällig die Zeitung ihres Mannes in die Hände nahmen. So schrieb de Burgos am Anfang über Themen wie Haushalt, Schönheit oder Liebe. Nach und nach trat allerdings die Politik an diese Stelle.

So unglaublich es klingen mag, man kann in Spanien Journalistik studieren und dennoch nie etwas über die allererste festangestellte Redakteurin einer Tageszeitung im Land erfahren. In der Fachliteratur wird sie kaum erwähnt. Erst seit acht Jahren gibt es einen kleinen – wenig bekannten – Journalistenpreis, der ihren Namen trägt und vom Presseverband von Almería verliehen wird. Die Biographen sagen, sie habe rund 9.000 Artikel unter ihrem Namen sowie unter verschiedenen Pseudonymen veröffentlicht und 1908 sogar die Literaturzeitschrift Crítica gegründet.

Die erste Kriegsreporterin Spaniens

Während des Rifkrieges gegen Marokko im Jahr 1909, mit dem Spanien nach dem Verlust seiner Kolonien in Amerika den Versuch unternahm, in Nordafrika an Einfluss zu gewinnen, verbrachte Carmen de Burgos mehrere Tage mit spanischen Soldaten in Melilla und schrieb von dort für den Heraldo de Madrid. Die Tageszeitung befand sich im Besitz des Grafen von Romanones, Álvaro Figueroa Torres, der wiederum ein Sohn des Minenbesitzers Ignacio de Figueroa y Mendieta war. Relevant daran ist: Dem Krieg lag ein ökonomischer Konflikt rund um die Minen in der Region zugrunde, wo der Graf ein Großaktionär war. In der Bevölkerung Spaniens regte sich Widerstand gegen diesen Krieg, die militärischen Niederlagen in Kuba und den Philippinen mit hohen Verlusten waren noch deutlich in Erinnerung. De Burgos schrieb also für eine der am Konflikt interessierten Seiten, und so wundert es nicht, dass sie keine offene Kritik an der militärischen Intervention übte, aber um die gefallenen Soldaten trauerte. Später, 1921, wandte sie sich im Rahmen der »Cruzada de las mujeres españolas« (Kreuzzug der spanische Frauen) in öffentlichen Versammlungen dann entschieden gegen den dritten Rifkrieg.

Carmen de Burgos veröffentlichte ihre Texte nicht nur in zahlreichen spanischen Zeitungen und Magazinen wie ABC, El Globo, La Correspondencia de España, Madrid Cómico, Nuevo Mundo oder Vida socialista, sondern auch im Ausland, etwa in Publikationen aus Buenos Aires, Havanna oder New York. »Carmen hatte einen weiten Blick auf alle sozialen Schichten«, erklärte Concepción Núñez del Rey von der Universität Complutense 2017 in der Nationalen Bibliothek von Madrid. De Burgos begleitete Lumpensammlerinnen oder Wäscherinnen bei ihrer Arbeit und schrieb über deren widrige Lebensbedingungen. Das waren frühe Reportagen, erzählte Núñez del Rey, die zu Beginn ihrer akademischen Laufbahn ihre Dissertation zum Werk von Carmen de Burgos geschrieben hatte. Heute ist Núñez del Rey emeritiert – und de Burgos den meisten Spaniern noch immer eine Unbekannte.

Zum 150. Geburtstag von Carmen de Burgos im Jahr 2017 titelte die Onlinezeitung eldiario.es: »Du kennst die erste Journalistin nicht, und schuld daran ist Franco.« An der Hommage in Madrid nahm auch die legendäre Reporterin der RTVE, Rosa María Calaf, teil, eine bekannte Feministin, die aus aller Welt berichtet hat und deren Kollegen noch immer zu allermeist Männer waren. Sie ehrte ihre Vorläuferin als Pionierin des Journalismus. Núñez del Rey hob hervor, dass sich das Leben von Carmen de Burgos in wörtlichem Sinne »zwischen den Jahrhunderten ereignete«, denn sie lebte im Übergang von einer traditionellen Gesellschaft, bei der die Rolle der Frau festgeschrieben war, zu einem neuen, offenen Dasein der Frau, das voll von Möglichkeiten war. Diese entstehenden Freiheiten wurden mit dem letztlich siegreichen Putsch des faschistischen Generals Francisco Franco jäh beendet. Vier Jahrzehnte lang wurde die weitere Emanzipation der Frauen in Spanien blockiert und zurückgedrängt. Der Franquismo war stets bemüht, Carmen de Burgos aus dem kollektiven Gedächtnis zu tilgen, ihre Bücher standen auf der Liste verbotener Werke.

Die naturalistische Romantik

Ihre »Frauensachbücher« waren damals sehr beliebt und nicht zuletzt deshalb eine ihrer Haupteinnahmequellen. Wie man sich hübsch macht, wie man seinen Garten pflegt oder wie eine Frau einen Mann in den Wahnsinn treiben kann. Die Titel sagen viel über den Inhalt aus: »¿Quiere usted ser amada?« (Möchten Sie geliebt werden?), »La mujer jardinero« (Die Frau als Gärtnerin), »El arte de ser mujer« (Die Kunst, Frau zu sein) oder »La cocina moderna« (Die moderne Küche). Rund 200 Bücher soll Carmen de Burgos geschrieben haben.

Damals lasen viele Frauen gerne romantische Romane. Oft endeten diese Geschichten mit einer glücklichen Heirat, die Frau fand ihren Lebenssinn im Kinderkriegen. De Burgos hatte Ehe und Mutterschaft anderes erfahren. Ihre Protagonistinnen erlebten daher für die damalige Zeit ungewöhnliche Geschichten, die indes die Realität widerspiegelten. Sie bezeichnete ihre eigenen Werke als »naturalistische Romantik«. Ihre Heldinnen fanden zwar ebenfalls in der Liebe das ersehnte Glück, allerdings in der Liebe außerhalb der Ehe, mit dem zweiten Mann, in verbotenen Beziehungen. Dieses Glück lag jenseits der Legalität und der sozialen Normen. Zu Dutzenden Erzählungen kamen zwölf längere Romane hinzu. De Burgos experimentierte mit neuen Formen und schrieb einen Krimi, der als Vorläufer des französischen Nouveau roman verstanden werden kann: »El suicida asesinado« (Der ermordete Selbstmörder). In ihren Schriften kam auch die damals in der Literatur unsichtbare lesbische Liebe zu ihrem Recht.

Carmen de Burgos wirkte als Schriftstellerin zu einer Zeit, die in der spanischen Literaturwissenschaft als »silberne Ära« (Edad de plata) der Generation von ’98 bezeichnet wird. Trotz ihrer zahlreichen Bücher taucht sie in der entsprechenden Fachliteratur nicht auf. Und es war damals schwer, sich in diese Männerwelt zu integrieren, etwa die Leseklubs in den Cafés zu besuchen, denn Frauen war die Teilnahme untersagt. Doch de Burgos gehörte zur Bohème in Madrid und kannte viele Schriftsteller. So lud sie kurzerhand jeden Mittwoch in ihr Haus, das sie auf diese Weise in einen der erfolgreichsten Leseklubs in Madrid verwandelte. Die wöchentlichen Treffen firmierten unter dem Titel »La tertulia modernista«. Dort lernte sie den 20 Jahre jüngeren Schriftsteller Ramón Gómez de la Serna kennen, mit dem sie eine öffentliche Beziehung begann. Beide behielten ihren jeweiligen Wohnsitz, machten aber kein Geheimnis daraus, dass sie ein Paar waren. Die Beziehung, die anfangs in aller Munde war, hielt mehr als zwei Jahrzehnte, trotz des Versuchs von Ramóns Eltern, ihn ins Ausland zu schicken, um die Liaison zu beenden.

De Burgos schrieb nicht nur etliche Romane und Ratgeber, sie war auch eine unglaublich engagierte Übersetzerin. Rund vierzig Werke soll sie ins Spanische übertragen haben. »Mein Weg aus dem Dunkel« von der taubblinden US-amerikanischen Schriftstellerin Helen Keller übersetzte sie als erste aus dem Englischen. Danach kamen aus dem Französischen die Memoiren von Geza von Mattachich, des Geliebten von Louise von Belgien, die sich als eine der ersten Prinzessinnen scheiden ließ. Und aus dem Italienischen übersetzte de Burgos »Nel mondo della donna. Conversazioni femministe« von Roberto Bracco, dessen Positionen sie allerdings nicht teilte. Kritisch verhielt sich sich auch gegenüber der ebenfalls von ihr übersetzten Schrift des deutschen Neurologen und Psychiaters Paul Julius Moebius »Über den physiologischen Schwachsinn des Weibes«.

Mit diesen Arbeiten finanzierte sie sich den Lebensunterhalt. Dabei übersetzte sie nicht direkt aus dem Deutschen oder Russischen, sondern aus bereits vorliegenden englischen, französischen oder italienischen Fassungen. Zudem waren die Übersetzungen oft sehr frei, für die spanischen Leserinnen und Leser mit anderen Worten »erklärt«. »La guerra ruso-japonesa« von Leo Tolstoi erschien unter ihrem Namen. Sehr sorgfältig übersetzte sie die Werke des Italieners Giacomo Leopardi und verfasste eine Biographie über ihn. Auch die des Franzosen Ernest Renan mit seiner Kritik der katholische Kirche übertrug sie ins Spanische. Ihre Pseudonyme setzte de Burgos dabei geschickt ein; von ihr veröffentlichte Bücher konnte sie so gleich selbst rezensieren, Kritik der eigenen Übersetzung inklusive.

Der Scheidungsklub

Bereits 1904 hatte Carmen de Burgos mit ihren Kolumnen über die Scheidung für großen Streit gesorgt. In jenem Jahr hatte sie die Leserbriefe, die in Reaktion auf ihre Texte in der Redaktion von Diario Universal eingegangen waren, gesammelt und einen Essay unter dem Titel »Die Scheidung in Spanien« veröffentlicht. De Burgos gründete daraufhin in Madrid eine Frauengruppe mit dem Namen »Der Scheidungsklub«, in der Frauen, die mit ihrer Ehe unzufrieden waren, über die Schaffung eines Scheidungsgesetzes diskutierten. Dieser Klub und der Streit um dessen Anliegen machten sie im ganzen Land berühmt. 1910 trat sie dem Grupo Femenino Socialista de Madrid bei, einem der ersten Zusammenschlüsse von Aktivistinnen für die Frauenrechte. Dieser bestand aus Sozialistinnen und republikanischen Frauen, die sich untereinander oft stritten, etwa in der Frage nach dem Frauenwahlrecht, für das sich Carmen de Burgos aussprach. Darüber hinaus engagierte sie sich auch anderweitig gesellschaftlich und politisch und gründete 1910 mit weiteren Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens die Alianza Hispano-Hebrea. Diese Vereinigung förderte die Eröffnung von Synagogen im Land sowie die Erforschung der jüdischen Kultur in Spanien, die von den christlichen Konservativen lange unterdrückt und verdrängt wurde. Auf Reisen ausgerechnet zu Beginn des Ersten Weltkriegs berichtete sie für spanische Zeitungen.

1921 führte Carmen de Burgos mit der Cruzada de las mujeres españolas die erste Demonstration in Madrid für das Frauenwahlrecht an. Sie verteidigte nicht nur das Recht auf Scheidung, sondern setzte sich gegen die Todesstrafe und den Militarismus ein. Bildung für Frauen war eines ihrer wichtigsten Anliegen. Ein Jahr später wurde sie zur Präsidentin der gerade erst gegründeten »Liga Internacional de Mujeres Ibéricas e Hispanoamericanas« (Internationaler Bund der iberischen und hispanoamerikanischen Frauen) ernannt.

Als General Miguel Primo de Rivera 1923 seine Militärdiktatur in Spanien errichtete, zog sich Carmen de Burgos weitgehend aus dem politischen Leben zurück. Sie musste erleben, wie die Diktatur mit der Feministin Mercedes Pinto umsprang. Diese hatte am 25. November 1925 unter dem Titel »Die Scheidung als hygienische Maßnahme« eine Konferenz an der Universität von Madrid abgehalten und wurde daraufhin mit Verbannung bestraft. Pinto, die jahrelang unter den Misshandlungen ihres Mannes gelitten hatte, verteidigte dort das Recht der Frau auf Scheidung, insofern der Mann gewalttätig gewesen war, und forderte das Recht auf einen Neuanfang mit einem anderen Mann. Im katholischen Spanien war das ein Affront.

Ursprünglich sollte Carmen de Burgos diese Konferenz abhalten, aber sie meldete sich krank. Ihr Herz machte ihr Schwierigkeiten. Zwei Jahre später, inmitten der Diktatur, veröffentlichte sie ihr zentrales Werk, »La mujer moderna y sus derechos« (Die moderne Frau und ihre Rechte), das einigen als Bibel des spanischen Feminismus gilt. 1926 gründete sie mit anderen Frauen das Lyceum Club Femenino Madrid, die erste laizistische Organisation, die für soziale und juristische Gleichheit der Frauen kämpfte. Nach dem Ende der Diktatur 1930 trat Carmen de Burgos der Radikalen Republikanisch Sozialistischen Partei bei. Sie gründete zudem eine Freimaurerloge für Frauen mit dem Namen »Amor número 1«, der auch ihre Tochter und ihre Schwester angehörten.

Die Bibel des Feminismus

Carmen de Burgos wird bisweilen als »die spanische Simone de Beauvoir« bezeichnet, wobei die Französin ihr bekanntestes Werk »Das andere Geschlecht« erst mehr als zwanzig Jahre später, etwa um 1949, schrieb. De Burgos untersuchte die damaligen wissenschaftlichen Kenntnisse über die Unterschiede zwischen Mann und Frau: »Ein einziger Blick auf die Studien zum weiblichen Geschlecht zeigt uns, dass die Unterordnung der Frau keine natürliche Einrichtung ist«. Der Sinn des modernen Feminismus bestehe darin, schreibt de Burgos in ihrer »Bibel«, »den Weg zu studieren, um die Ungerechtigkeit der Ungleichheit zu beseitigen«. Die Kultur ist für sie das wichtigste Vehikel, die Unabhängigkeit der Frau von der Ehe zu erlangen.

Die Biographin Paloma Castañeda spricht im Falle von de Burgos von einem »Feminismus aus Not«, motiviert durch die eigenen Erfahrungen. Daher auch das Plädoyer für eine rechtliche Gleichstellung von Frau und Mann, vor allem, was das Recht auf Scheidung betrifft. Denn Männer wurden kaum bestraft, selbst bei Tötung ihrer untreuen Frauen wurden sie juristisch kaum belangt. Das besagte Artikel 438 des Strafgesetzbuches von 1870, der damals noch gültig war. Die einzige dafür vorgesehene Strafe war das Exil.

Carmen de Burgos hatte bei ihren Reisen immer die Situation der Frauen an den jeweiligen Orten im Auge. In ihrem Werk treten Dichterinnen in Indien oder protestantische Priesterinnen auf. Sie verteidigt bzw. fordert in ihren Schriften offen das Recht auf Arbeit, weil sich die Frau auf diese Weise von ihrem Mann und ihrer Rolle als Mutter und Haushälterin befreien kann: »Gleiche Arbeit, gleicher Lohn«, heißt es etwa in »Die moderne Frau und ihre Rechte«. Das wichtigste war die Liebe, die sie als freiwillige Union verstand, in der die Frau nicht mehr die Unterdrückte sei. Eine vermutlich wackelige These angesichts der gesellschaftlichen Bedingungen, die Carmen de Burgos allerdings zeitweise zu vergessen schien.

»Ohne Liebe und Freiheit zwischen beiden Ehepartnern kann es kein glückliches Zuhause und keine Heiligkeit der Ehe geben«, schreibt sie. Beide Geschlechter sollten nach der gleichen Moral erzogen werden, damit die Ehe nicht mehr »dieses bösartige Ding sei, das oft mit der Liebe verwechselt wird«, woran die katholische Kirche ihren Anteil habe. Gesetzesänderungen wie beispielsweise in der Sowjetunion würden dabei helfen, jedoch nichts grundsätzlich ändern, solange die Moral nicht in ein liebevolles Gleichgewicht zwischen den Geschlechtern umgewandelt werde.

Im letzten Kapitel ihrer »Bibel« gab die Feministin einen Überblick über den damaligen Stand des Frauenwahlrechts in verschiedenen Ländern der Welt. Damit wollte sie dessen Vorteile unter Beweis stellen. Denn die Einführung des Frauenwahlrechts war unter intellektuellen Frauen keineswegs unumstritten. Einige, wie die spanischen Feministinnen Margarita Nelken oder Victoria Kent, fürchteten einen viel zu großen Einfluss der Kirche auf das Wahlverhalten der Frauen und damit die Rückkehr einer konservativen Politik.

Carmen de Burgos konnte ihren Lebensabend nicht genießen. Sie starb 1932 im Alter von 65 Jahren an einem Infarkt. Drei Jahre zuvor hatte ihre Tochter, die gegen ihren Rat Schauspielerin geworden war, eine Affäre mit ihrem Freund begonnen, der kurze Zeit später nach Argentinien auswanderte. Sie soll beiden vergeben haben. Nicht umsonst hatte sie bereits in ihrer Jugend ein Gedicht geschrieben, in dem sich folgende Zeilen finden: »Die Liebe und die Freundschaft verschönern unser Leben. Die Liebe kann enden, die Freundschaft vergisst man nie«. In ihren letzten Jahren blieb sie genauso beschäftigt wie immer, aber inzwischen war sie eine Berühmtheit und wurde zu zahlreichen Veranstaltungen eingeladen. 1931 war die Spanische Republik ausgerufen worden. Mit der Überwindung der Monarchie war endlich auch das Frauenwahlrecht in der Verfassung verankert worden, die Scheidung legalisiert, die Zivilehe Norm. Doch rasch wurde die Republik von der Diktatur zerschlagen. Das Recht auf Scheidung wurde erst 1981 wieder eingeführt, fast 50 Jahre nach dem Tod von Carmen de Burgos, die ihr Leben lang dafür eingetreten war. Die Idee der Gleichheit dagegen ist in Spanien und anderswo noch immer nicht realisiert.