Systematische Repression

Rouelle Umali/XinHua/dpa Erschreckende Bilanz – allein im ersten Jahr der Amtszeit des seit Juni 2016 amtierenden Präsidenten fielen dem »Krieg gegen die Drogen« mehr als 10.000 Menschenleben zum Opfer (Rodrigo Duterte am 19.4.2018 in Quezon-City)

In der kommenden Woche erscheint im Berliner Regiospectra-Verlag das von Rainer Werning und Jörg Schwieger herausgegebene »Handbuch Philippinen« in sechster, aktualisierter Auflage. Wir dokumentieren daraus im folgenden das Kapitel »Die Menschenrechtslage unter Duterte« von Johannes Icking. Die Redaktion dankt Autor und Verlag für die freundliche Genehmigung zum Vorabdruck. (jW)

Die Fische in der Manila Bay würden fett werden von den Leichen der Drogendealer, mit denen er sie füttern werde, hatte Rodrigo Duterte vor seiner Wahl zum philippinischen Präsidenten im Mai 2016 versprochen. Und tatsächlich wurden bereits innerhalb des ersten Jahres seiner Amtszeit schätzungsweise 10.000 Menschen ermordet. Dass Duterte es mit seinen Drohungen ernst meinte, durfte niemanden überraschen, der dessen 22jährige Amtszeit als Bürgermeister von Davao City verfolgt hatte. In dieser Zeit hatte die sogenannte Davao Death Squad (DDS) nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen mehr als 1.400 Kleinkriminelle und Straßenkinder ermordet. Obwohl er seine Beteiligung an diesen Todesschwadronen nie direkt zugab, billigte er die Morde doch öffentlich. In dieser Zeit erarbeitete er sich das Image des »Duterte Harry«, der gnadenlos mit dem Verbrechen in der Millionenstadt aufräumte, ohne sich nur einen Deut um Menschenrechte und rechtsstaatliche Standards zu scheren. Es verfestigte sich der Mythos, Duterte habe Davao, das in den 1980er Jahren als das »Nicaragua Asiens« verschrien war, in eine philippinische Musterstadt verwandelt. Dass die Stadt weiterhin die höchste Mord- und vierthöchste Kriminalitätsrate in den Philippinen aufwies, wurde nicht nur von seinen Anhängern, sondern auch von den Medien weitestgehend ignoriert. Damit war der Grundstein für den späteren Wahlerfolg gelegt. Das angebliche Erfolgsmodell Davao sollte auf nationaler Ebene wiederholt werden.

300 Dollar für einen Mord

Duterte schaffte es, das Bild eines Landes heraufzubeschwören, das von mächtigen Drogenkartellen vollständig unterwandert sei und in einen Narcostaat abzudriften drohe. Die zum größten Teil ungenannt bleibenden Drogenlords hätten große Teile des Establishments inklusive der Justiz unter ihre Kontrolle gebracht, und die Mehrzahl aller schweren Verbrechen werde von Drogenabhängigen verübt. Bei den meisten dieser Behauptungen handelt es sich um reine Propaganda. Aber die Botschaft, dass sich die vielschichtigen sozialen Probleme des Landes, allen voran die extremen Ungleichheiten in der Gesellschaft, auf ein Grundübel reduzieren ließen, kam an. Erst wenn die Drogenkrise überwunden sei, könnten die Philippinen die Armut im Land überwinden und wirtschaftlich wieder zu den Nachbarstaaten aufschließen. Gleichzeitig präsentierte Duterte die einfachste aller Lösungen: Das soziale Übel müsse vollständig eliminiert werden.

Das Morden geschieht mit einer Systematik, die an ethnische Säuberungen erinnert. In den Barangays, d. h. auf unterster Regierungsebene, werden Listen mit verdächtigen Drogenabhängigen und -dealern gesammelt. Die Barangay Anti-Drug Abuse Councils (BADAC) sind beauftragt, solche geheimen Listen zu führen und der Polizei zu übergeben. Während sogenannter Oplan-Tokhang-Operationen (sinngemäß: Maßnahmen des »Klopfens und Ermahnens«) suchen Polizisten die Verdächtigen auf und warnen sie vor Konsequenzen, sollten sie ihre illegalen Aktivitäten nicht einstellen. Mehr als sechs Millionen solcher Hausbesuche sollen in den ersten sechs Monaten der Kampagne stattgefunden haben. Mehr als 700.000 Menschen stellten sich aus Angst, getötet zu werden, daraufhin der Polizei. Medienwirksam in Sporthallen zusammengepfercht, sollten sie den Erfolg der Kampagne verdeutlichen. Mehr als 10.000 von ihnen wurden verhaftet, was die ohnehin gnadenlos überfüllten Gefängnisse zusätzlich überlastet.

Die Hausbesuche scheinen aber auch dem Zweck zu dienen, die Identität und den Aufenthaltsort der späteren Mordopfer zu verifizieren. Nach Angaben der Philippine National Police (PNP) wurden allein zwischen dem 1. Juli 2016 und dem 30. September 2018 4.948 Menschen bei Polizeieinsätzen getötet. In diesen Fällen behauptet die Polizei in der Regel, die Opfer hätten sich gewaltsam gegen ihre Festnahme gewehrt. Allerdings wurde bislang in keinem einzigen Fall überzeugend dargelegt, dass die beteiligten Polizisten wirklich aus Gründen der Selbstverteidigung oder Notwehr zu tödlicher Gewalt greifen mussten. Im Gegenteil berichten Augenzeugen in fast allen dokumentierten Fällen, dass die Opfer regelrecht hingerichtet und ihnen im nachhinein Waffen untergeschoben worden seien, um so die Tötungen zu rechtfertigen.

Noch deutlich höher ist die Zahl von Morden, für die Polizei und Medien Bürgerwehren verantwortlich machen, sogenannte Vigilante groups. Es sind die Bilder ihrer Opfer, die um die Welt gegangen sind: den Kopf in einen Plastiksack gewickelt, die Hände mit Paketband zusammengeschnürt. Oft findet sich neben den Leichen ein Pappschild, das den Toten als Dealer ausweist und anderen rät, es ihm nicht nachzutun. Darüber, wer hinter diesen Gruppen steckt, waren lange nur Gerüchte im Umlauf. Erst eine Untersuchung von Amnesty International und Recherchen von Journalisten liefern Beweise dafür, dass Polizisten für diese Morde bezahlt und auch Auftragskiller angeheuert wurden. Bis zu 300 US-Dollar soll es für einen Mord geben. Im Krieg gegen die Drogen ist das Töten auch zum Geschäft geworden.

Opposition unter Druck

Zur massiven Tötungskampagne im Krieg gegen die Drogen kommt hinzu, dass unter Duterte auch das ohnehin schwache demokratische System und die Zivilgesellschaft weiter unter Druck geraten. Mit Senatorin Leila De Lima wurde Dutertes wichtigste politische Konkurrentin unter falschen Anschuldigungen verhaftet und angeklagt. Die ohnehin nicht wirklich unabhängige Justiz wird mit falschen Anschuldigungen und Amtsenthebungsverfahren gegen Richter unter Druck gesetzt. Kritische Medien wie die Nachrichtenseite Rappler werden mit Verleumdungsklagen überzogen, sie müssen fürchten, ihre Lizenz zu verlieren. Mehrfach hat der Präsident auch persönlich Menschenrechtsaktivisten und Journalisten direkt bedroht. Philippinische Menschenrechtsorganisationen berichten, dass sie verstärkt überwacht und vor allem in »sozialen Medien« massiv attackiert würden.

Dabei waren die Philippinen schon vor Duterte weltweit eines der Länder mit den meisten Morden an Menschenrechtsverteidigern und Journalisten. Die Mehrzahl der Morde ereignet sich im Kontext von Konflikten um Land, das in den dichtbesiedelten Philippinen eine begrenzte Ressource ist. Mehr als die Hälfte der Todesfälle seit 2012 lässt sich auf solche Landrechtskonflikte zurückführen. Ein Erbe der spanischen Kolonialzeit ist die extrem ungleiche Verteilung von Agrar­land. Weiterhin befindet sich ein Großteil der landwirtschaftlichen Nutzfläche im Besitz einiger weniger »Big shots«. Landlose Kleinbauern bewirtschaften das Land, müssen aber große Teile der Ernte an den Grundherren abführen, so dass vielen nur das Nötigste zum Überleben bleibt. Auf ihren Plantagen und Haciendas üben die Großgrundbesitzer de facto ein Gewaltmonopol aus. Auch besetzen sie und ihre Familien Ämter in der lokalen und nationalen Politik, in Verwaltung und Polizei. Das 1988 eingeführte Landreformprogramm CARP (Comprehensive Agrarian Reform Program), das mehrfach verlängert wurde, sieht eigentlich eine Verteilung aller Flächen über fünf Hektar zugunsten der Landlosen vor. Doch Bauernorganisationen, die auf eine Verbesserung der Situation und insbesondere auf eine Umverteilung von Land drängen, sehen sich Drohungen, Repressionen und Gewalt ausgesetzt.

Besonders gefährdet sind Mitarbeiter und Mitglieder von Organisationen, denen das Militär eine Verbindung zum kommunistischen Aufstand unterstellt. Die gezielte Ermordung linker Aktivisten durch das Militär erreichte ihren Höhepunkt, nachdem die damalige Präsidentin Gloria Macapagal-Arroyo 2006 einen »totalen Krieg« gegen die kommunistischen Rebellen der New People’s Army (Neue Volksarmee, NPA) ausgerufen hatte. In dieser Zeit erstellte das Militär Ziellisten (sogenannte Orders of battle) von linken Aktivisten, eine Praxis, die der damalige UN-Sonderberichterstatter für extralegale Hinrichtungen, Philip Alston, während eines Besuchs im Jahre 2007 als Hauptursache für politische Morde scharf kritisierte.

Gezielte Kriminalisierung

Ein guter Indikator für die Situation der Zivilgesellschaft ist deshalb immer der aktuelle Stand der Friedensverhandlungen zwischen Regierung und kommunistischen Rebellen. Als die Regierung Duterte in ihrem ersten Amtsjahr die Verhandlungen, die unter dem Vorgänger Benigno Aquino III. festgefahren waren, wiederaufnahm, ging auch die Zahl der Morde an Aktivisten spürbar zurück. Das änderte sich schlagartig mit dem zwischenzeitlichen Abbruch der Verhandlungen im Frühjahr 2017. Im März 2018 veröffentlichte das Justizministerium eine Liste mit den Namen von 600 Personen, denen vorgeworfen wird, Mitglieder der NPA zu sein, die zeitgleich zur Terrororganisation erklärt wurde. Unter den aufgeführten Personen findet sich neben linken Politikern und Beratern des Friedensprozesses u. a. auch die UN-Sonderberichterstatterin für die Rechte Indigener, Victoria Tauli-Corpuz. Wie schon bei der Verhaftung von Senatorin De Lima zeigt sich hier, dass die Regierung Duterte nicht davor zurückschreckt, auch gegen international bekannte Persönlichkeiten vorzugehen.

Romeo Ranoco/Reuters Ob Duterte als Aufziehmännchen der ehemaligen Kolonialmacht USA angesehen werden kann oder nicht längst eine eigenständige Politik mit Blick auf China und Russland betreibt, ist umstritten – Protest gegen Dutertes Politik in Manila (23.5.2018)

Im Gegensatz zum Problem politischer Morde erfährt die systematische Kriminalisierung von Menschenrechtsverteidigern weder international noch im Land selbst ausreichend Aufmerksamkeit. Viele philippinische Menschenrechtsorganisationen gehen davon aus, dass die Zahl der Kriminalisierungsfälle in den letzten Jahren zugenommen hat. Sicherheitskräfte, Politiker und private Akteure wie Bergbaufirmen nutzen und missbrauchen gezielt das Justizsystem, um all jene mundtot zu machen, die sich ihren Interessen widersetzen. Zu diesem Zweck wird gegen Menschenrechtsverteidiger in erster Linie das Strafrecht und seltener das Zivil- oder Verwaltungsrecht eingesetzt. Anders als in manchen anderen Ländern existiert in den Philippinen (bisher noch) kein spezifisches NGO-Gesetz, das die Arbeit von zivilgesellschaftlichen Organisationen behindern soll. In erster Linie sind es deswegen die Mitarbeiter und Mitglieder von NGOs, die von Klagen betroffen sind. In vielen Fällen geht es den Urhebern der Klagen gar nicht unbedingt darum, eine Verurteilung zu erwirken. Vielmehr machen sie es sich zunutze, dass sich Rechtsprozesse im dysfunktionalen und überlasteten Justizsystem der Philippinen meist jahrelang hinziehen. In dieser Zeit müssen die Angeklagten viel Zeit und Geld für ihre Verteidigung aufwenden und können dann ihrer eigentlichen Arbeit nicht nachgehen.

Sowohl Menschenrechtsverteidiger als auch Journalisten sehen sich häufig mit Verleumdungsklagen konfrontiert, wenn sie Amtsinhaber, Wirtschaftsunternehmen oder andere öffentliche Personen kritisieren. Verleumdung ist in den Philippinen eine Straftat, die mit bis zu vier Jahren Gefängnis geahndet werden kann.

Eine besonders heimtückische Form der Kriminalisierung stellen konstruierte Anklagen dar, bei denen das Opfer mit Hilfe gefälschter »Beweise« eines Verbrechens beschuldigt wird, das es nicht begangen hat. Solche Klagen werden besonders häufig von Angehörigen des Militärs mit dem Ziel angestrengt, Menschenrechtsverteidiger zu diffamieren und sie für die Zeit des Prozesses in Untersuchungshaft zu bringen. Oft geht konstruierten Anklagen eine Schmäh- und Einschüchterungskampagne gegen das Opfer voraus, bei der es öffentlich beschuldigt wird, Mitglied der NPA zu sein. Zudem werden die Opfer oft überwacht und erhalten Drohungen, die manchmal auch gegen Familienmitglieder gerichtet sind. Die öffentliche Denunzierung dient dazu, den Druck auf den Menschenrechtsverteidiger zu erhöhen. Andererseits soll aber auch in der Bevölkerung die soziale Akzeptanz von Repressionen gegen die Opfer erhöht werden.

Das Opfer wird in der Regel beschuldigt, als Mitglied der NPA an bewaffneten Auseinandersetzungen teilgenommen zu haben. In diesem Zusammenhang wird es dann wegen Verbrechen wie Mord, Brandstiftung oder illegalen Waffenbesitzes angeklagt, für die nach Landesrecht nur in Ausnahmefällen Kaution gewährt werden kann. In der Folge verbleiben viele Angeklagte in Untersuchungshaft, bis sie freigesprochen werden. Die Drahtzieher müssen also keine rechtskräftige Verurteilung erwirken, um das Opfer ins Gefängnis zu bringen, denn in vielen Fällen ziehen sich Prozesse wegen Überlastung der Gerichte und des dysfunktionalen Justizsystems über mehrere Jahre hin. Zudem werden Verfahren gezielt sabotiert, indem beispielsweise angebliche Belastungszeugen nicht vor Gericht erscheinen.

Straflosigkeit

Ende Mai 2017 rief Duterte – zunächst für 60 Tage – für die Insel Mindanao das Kriegsrecht aus, nachdem islamistische Gruppen die Stadt Marawi City übernommen hatten. Das Kriegsrecht wurde über ganz Mindanao verhängt, obwohl die Kämpfe lokal begrenzt waren. Dabei werden wichtige Rechte wie die Habeas-Corpus-Rechte außer Kraft gesetzt. Wiederholt hat Duterte gedroht, den Ausnahmezustand auf das ganze Land auszudehnen. Dabei nannte er die Zeit unter dem Exdiktator Ferdinand Marcos als Vorbild, der im September 1972 das Kriegsrecht ausgerufen hatte, um den kommunistischen Aufstand effektiver bekämpfen zu können. Darauf hatte Marcos die neue Machtfülle genutzt, um politische Widersacher auszuschalten. Tausende Regimekritiker waren in den folgenden Jahren verhaftet, gefoltert und umgebracht worden.

Ein Hauptgrund für die andauernden Menschenrechtsverletzungen ist die nahezu absolute Straflosigkeit für all die genannten Verbrechen. Laut Angaben der philippinischen Regierung kam es in den letzten Jahren nur in acht Fällen extralegaler Hinrichtungen an Menschenrechtsaktivisten und in zwölf Fällen von Morden an Medienschaffenden zu Verurteilungen von Tätern. Dem stehen Tausende straflos gebliebene Fälle von schwersten Menschenrechtsverletzungen wie Folter, Verschwindenlassen und extralegalen Hinrichtungen aus den letzten Jahrzehnten gegenüber.

Auch als Antwort auf anhaltende internationale Kritik an der Kultur der Straflosigkeit wurde unter den Vorgängerregierungen eine Vielzahl von speziellen Menschenrechtsmechanismen und -institutionen geschaffen. Parallel zu den Strafverfolgungsbehörden existiert so heute unter anderem mit der Task Force USIG eine auf die Untersuchung extralegaler Hinrichtungen spezialisierte Einheit der Polizei, es gibt Menschenrechtsbüros bei Polizei und Armee, die nationale Menschenrechtskommission (Commission on Human Rights, CHR) und das ressortübergreifend arbeitende Inter-Agency Committee on Extra-Legal Killings, genannt »AO35«. Allerdings ist es bis heute keiner dieser Einrichtungen gelungen, wesentliche Erfolge im Kampf gegen die Straflosigkeit zu erzielen.

Neben institutionellen Schwächen lässt sich auf seiten der Ermittlungsbehörden oft ein mangelnder Wille feststellen, schwere Menschenrechtsverletzungen überhaupt aufzuklären. Dies betrifft vor allem solche Fälle, in denen die Täter und Drahtzieher in den Reihen der Sicherheitsorgane vermutet werden. Einzelne Polizisten müssen darüber hinaus fürchten, selbst Opfer von Vergeltungsmaßnahmen zu werden, wenn sich ihre Ermittlungen gegen einflussreiche Personen oder gegen das Militär richten. Dementsprechend wird nur in wenigen Fällen überhaupt ein Verdächtiger ermittelt.

Internationale Kritik

Im Gegensatz zu den Vorgängerregierungen, die sich trotz schon früher bestehender gravierender Menschenrechtsprobleme bemühten, das Image eines einigermaßen funktionierenden demokratischen Rechtsstaats aufrechtzuerhalten, reagieren die Philippinen unter Duterte auf jegliche internationale Kritik höchst aggressiv. Dies äußert sich nicht nur in persönlichen Beschimpfungen all derer, die es wagen, den Massenmord im Krieg gegen die Drogen zu kritisieren. Bedeutender sind die politischen Konsequenzen einer Abwendung vom Westen und einer Hinwendung zu China und Russland, welche die Menschenrechtsverletzungen zum Teil rhetorisch unterstützen. So verweigerten die Philippinen sogar die Annahme neuer EU-Hilfsgelder, weil diese an Menschenrechtskonditionalitäten gebunden sind. Als die Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichtshofs im Frühjahr 2018 ankündigte, Ermittlungen wegen der Morde im Krieg gegen die Drogen einzuleiten, erklärte Duterte unmittelbar den Rückzug von dem Gericht und annullierte entsprechende Verträge. Dies vermag eine strafrechtliche Verfolgung in Den Haag nicht zu verhindern, zeigt aber die Bereitschaft Dutertes, sich aus der internationalen Gemeinschaft zurückzuziehen. Aus dem einstigen Vorreiter für Demokratie und Menschenrechte in Asien droht ein Pariastaat zu werden.