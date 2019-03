Posten oder Prinzipien: Linkssozialdemokraten von Razem in der Krise

EPA/MARCIN OBARA Vor dem Sinkflug: Razem-Anhänger in Warschau (März 2016)

Der Start der damals neugegründeten Partei Razem (»Gemeinsam«) bei den polnischen Parlamentswahlen 2015 war fulminant. 3,5 Prozent aus dem Stand für eine Bewegung, die sich erst Monate zuvor aus Basisgruppen zusammengeschlossen hatte, schien die Aussicht auf eine neue polnische Linke zu bieten. Die Partei vertrat – und vertritt – einen sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaat alter Schule. Ihr Vorbild sind erkennbar im Skandinavien der siebziger Jahre zu suchen. Adrian Zandberg, sichtbarste Person der Partei, hat einen Teil seiner Jugend in Dänemark verbracht; das mag ihn geprägt haben.

Eine knappe Legislaturperiode später steckt Razem in der Krise. Die Partei konnte bei den Kommunal- und Regionalwahlen im Herbst 2018 nicht an den Erfolg von 2015 anknüpfen und erreichte nur unter zwei Prozent. Aktuelle Umfragewerte liegen noch niedriger. Der konstante Misserfolg hat offensichtlich Auseinandersetzungen ausgelöst, die über die Jahre unter der Oberfläche geschmort hatten. In diesem Frühjahr sind in mehreren Wojewodschaften, darunter Niederschlesien und Großpolen, große Teile der Parteiorganisation ausgetreten. Einige wollen in Robert Biedrons linksliberalem Projekt »Frühling« weitermachen. Denn dort winkt der schnelle Erfolg: »Frühling« wird derzeit in den Umfragen um die zehn Prozent gehandelt. Wer also schnell ist, dem winkt vielleicht noch ein Mandat.

Prominentestes ehemaliges Mitglied ist Agnieszka Dziemianowicz-Bak, »Erfinderin« des »Schwarzen Protests« gegen die Verschärfung des Abtreibungsrechts 2016 und bei Razem informelle Nummer zwei. Gegenüber dem Portal Krytyka polityczna deutete sie jetzt an, dass der Grund für ihren Parteiaustritt wohl die gescheiterten Bündnisverhandlungen zwischen Razem und »Frühling« gewesen waren – und der Umstand, dass im Falle einer solchen Koalition sie diejenige gewesen wäre, der Biedron einen sicheren Listenplatz angeboten hatte. Jedenfalls beklagte sie in dem Interview, dass sie schließlich über Jahre das europapolitische Gesicht von Razem gewesen sei – warum also hätte nicht sie kandidieren sollen?

Ob Biedrons Offerte fair gewesen wäre, ist eine andere Frage. Er bot einen sicheren Listenplatz an der Spitze einer Wojewodschaftsliste und verlangte dafür zweierlei: eine Million Zloty als finanziellen Beitrag für den Wahlkampf – faktisch den Rest dessen, was Razem noch aus der staatlichen Parteienfinanzierung nach der Wahl 2015 übrig hat – und, gewichtiger: dieser Razem-Kandidat auf seiner Liste dürfe nicht Adrian Zandberg sein. Das dürfte mehrere Gründe gehabt haben: erstens ist Zandberg eloquent und schlagfertig und damit eine potentielle Konkurrenz für Biedrons eigene Ambitionen, ein Medienstar zu sein. Zweitens aber ist Zandberg – obwohl er mit seinen 40 Jahren noch jung ist – ein Sozialdemokrat von »altem Schrot und Korn«, und das widerspricht Biedrons Strategie, unter den nicht kirchlich gebundenen Liberalen zu fischen, die für Frauenrechte und die Trennung von Staat und Kirche eintreten, aber ökonomisch gemäß den Interessen ihrer Klasse denken. Ein Umverteilungspolitiker wie Zandberg hätte da gestört.

Razem will jetzt ein Bündnis mit der »Union der Arbeit« und der »Partei für soziale Gerechtigkeit« des Warschauer Mieteraktivisten Piotr Ikonowicz eingehen. Das ist politisch ehrenhaft, aber in Mandaten gerechnet chancenlos. Zumal die Partei gegenüber den sozialpolitischen Versprechungen der PiS ideologisch nicht aus der Defensive kommt. Eine jüngst auf Twitter verbreitete Fotomontage von Razem zeigt Mutter und Kind vor einem Wohnblock. »Mama, ziehen wir da ein?« fragt das Mädchen. Ja, sagt die Mutter, wenn der Staat solche Wohnungen baue. Der Staat, ohne weitere Qualifikation. Das Argument hat Karl Marx schon in der »Kritik des Gothaer Programms« auseinandergenommen: daraus spreche die Illusion, man könne mit Staatskrediten genausogut eine neue Gesellschaft bauen wie eine neue Eisenbahn. Oder, um es mit der Leitparole von Razem zu sagen: eine »andere Politik« sei »möglich«.