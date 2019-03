Rettungsring und Selbstaufgabe

Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto SLD-Chef Wlodzimierz Czarzasty (rechts im Bild) gibt der »Europäischen Koalition« die Hand (24. Februar)

Bei den Europawahlen im Mai – und wahrscheinlich auch denen zum polnischen Parlament im Herbst – dürften sich im wesentlichen drei Blöcke gegenüberstehen: die regierende Partei »Recht und Gerechtigkeit« (PiS) mit diversen kleinen Anhängseln, die unter Führung der christdemokratischen »Bürgerplattform« (PO) gebildete »Europäische Koalition« und das linksliberale Projekt »Frühling« des LGBT-Aktivisten Robert Biedron. Das über mehrere Zwischenstufen aus der während des Sozialismus regierenden »Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei« hervorgegangene »Bündnis der Demokratischen Linken« (SLD) ist der zweiten dieser Blöcke beigetreten. Vorher waren Versuche der SLD, ein Wahlbündnis mit der linkssozialdemokratischen Partei »Razem« zu schließen, an deren Ablehnung gescheitert. Und dies, obwohl der SLD-Chef Wlodzimierz Czarzasty der Partei erste Listenplätze in sechs der 16 Wojewodschaften angeboten hatte.

Innerhalb der Postsozialisten ist die Entscheidung, mit den Liberalen und Liberalkonservativen zusammen zu kandidieren, offenbar nicht unumstritten. Eine dieser Tage von der Tageszeitung Rzeczpospolita veröffentlichte Umfrage zeigt, dass die Idee des Abschlusses der »Europäischen Koalition« von etwa drei Vierteln der PO-Anhänger und ähnlich hohen Anteilen der Parteigänger der wirtschaftsliberalen »Modernen« sowie einer knappen Mehrheit der Wähler der Bauernpartei PSL gutgeheißen wird. Bei den SLD-Anhängern dagegen hat diese Option nur eine relative Mehrheit gegenüber den Gegnern (47 zu 43).

Der Grund dafür ist nicht, dass SLD-Chef Czarzasty schlecht verhandelt hätte. Wie Andrzej Rozenek, zuletzt Bürgermeisterkandidat der Partei in Warschau 2018, kürzlich in einem Kommentar in der Satirezeitschrift NIE argumentierte, müsste es der Partei durch das Bündnis mit den Liberalen gelingen, mindestens ihren bescheidenen Besitzstand aus den letzten Europawahlen zu halten: drei EU-Abgeordnete. Denn so viele Spitzenkandidaturen sowie sechs weitere zweite Plätze war der PO die Einheitsfront mit der SLD wert. Rozenek beschränkte sich aber nicht darauf, diese nüchterne und etwas zynisch daherkommende Mandatsarithmetik ins Feld zu führen. Er argumentierte damit, dass die SLD »aus Verantwortung für das Land« zum Bündnis mit den Liberalen genötigt sei. Anderenfalls drohe eine Verlängerung der PiS-Herrschaft, und es entfalle – für die von der PiS mit nochmals gekürzten Strafrenten belegten ehemaligen Mitarbeiter des sozialistischen Staatsapparats – jede Chance, diese Repressalie noch zu deren Lebzeiten rückgängig zu machen. Agnieszka Wolk-Laniewska, eine der wenigen linken Publizistinnen der älteren Generation, hielt dagegen: Das Bündnis mit den Liberalen sei für die SLD, vor allem an der Basis, politischer Selbstmord. Das Profil der Partei als eigenständige Kraft werde völlig überdeckt durch den gemeinsamen Wahlauftritt mit denen, die man früher einmal als den »Klassengegner« bezeichnet habe.

Welches Argument letztlich zieht, ist im voraus schwer zu sagen. Für die Aktionseinheit aller PiS-kritischen Kräfte spricht in erster Linie das Wahlrecht in Polen. Denn es begünstigt größere Gruppierungen. Nur hierdurch konnte die PiS 2015 mit knapp 38 Prozent der Stimmen eine absolute Mehrheit im Sejm erringen. Strategisches Hauptziel des Oppositionsbündnisses ist es, der Kaczynski-Partei diese Mehrheit in diesem Jahr wieder zu nehmen. Alle weiteren Fragen werden derzeit ausgeklammert. Das Bündnis für die Europawahlen ist ausdrücklich als taktisch definiert. Niemand der Teilnehmer macht ein Geheimnis daraus, dass die auf der Liste der »Europäischen Koalition« Gewählten sich, einmal in Brüssel, auf die jeweiligen »politischen Familien« verteilen werden: überwiegend die »Europäische Volkspartei« (PO und PSL), im übrigen Liberale und Sozialdemokraten. Das mag für die EU-Wahl sogar funktionieren; der Vorsprung der PiS gegenüber der »Europäischen Koalition« bröckelte in den Umfragen zuletzt. Die eigentliche Nagelprobe stünde an, wenn dieses Bündnis im Namen der Wiederherstellung der Rechtsstaatlichkeit in Polen auch zur Sejmwahl gemeinsam antreten würde. Für den – einstweilen unwahrscheinlichen – Fall eines Sieges müsste eine solche Anti-Kaczynski-Einheitsfront sich entweder auf Dauer der Hegemonie der Bürgerplattform unterordnen – dies ist klar das Ziel von PO-Chef Grzegorz Schetyna. Das wäre die politische Selbstaufgabe der SLD dreißig Jahre, nachdem auf dem letzten Parteitag der PVAP 1989 schon einmal ein Parteivorsitzender die Parole ausgegeben hatte, »die Fahne hinauszutragen«. Oder das Bündnis müsste sich schon kurz nach der Wahl wieder spalten. Das wäre die Wiederholung dessen, was in den neunziger Jahren innerhalb des »Solidarnosc«-Lagers geschehen ist – und ein gefundenes Fressen für Jaroslaw Kaczynski.