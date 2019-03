Höcke unter Druck

Ralf Hirschberger/dpa Indirekt, aber deutlich hat sich die Parteispitze vom »Flügel«-Mann Björn Höcke distanziert

Wenn die rechte Wochenzeitung Junge Freiheit am vergangenen Donnerstag das bereits vor acht Monaten erschienene Buch von Björn Höcke – der Abdruck von Gesprächen mit dem Titel »Nie zweimal in denselben Fluss« – verreißt, sollte man aufhorchen. Gilt der Landessprecher der Thüringer AfD doch als Hoffnungsträger des völkischen Teils seiner Partei, dem »Flügel«. Chefredakteur Dieter Stein erklärte auf der Titelseite des Blattes, es stelle sich für die AfD die Frage, ob sie Höckes Weg von »unpolitischer Selbstradikalisierung« und Isolierung »in Parallelwelten« bis in den »eskapistischen Untergang mittragen« wolle. Eine kaum verhohlene Kampfansage.

Stein steht mit seinen Ansichten nicht allein da. Das bewies auch der AfD-Parteitag in Baden-Württemberg im Februar (siehe jW vom 27.2.). Dort warnte Parteichef Jörg Meuthen vor »einigen komplett rücksichtslosen Radikalen«. Alice Weidel, Kofraktionsvorsitzende im Bundestag, wollte in diesen gar eine Gefahr für den Bestand der Partei erkennen. Auch ohne die Erwähnung Höckes oder des »Flügels« war klar, wer gemeint war.