Bitte etwas leiter, äh, lauser

Simone Scardovelli »Verdammt demokratische Band«: La Stampa

Sänger Günter Reznicek übernahm am Montag abend in der Kantine des Berghain die Aufgabe, für die Band La Stampa mit Ansagen den Kontakt zum Publikum herzustellen. »Das folgende Stück«, kündigt Reznicek an, »wird bei euch Assoziationen auslösen, die euch ein Leben lang beschäftigen werden«. Darauf beugt sich Jörg Heiser von sehr weit oben nach unten, so dass sein Gesicht auf die Saiten seiner Gitarre zukam. Heiser betrachtet sein Instrument wie einen seltenen Schmetterling, dessen Schönheit sich eben nur bei Betrachtung aus nächster Nähe erschließt. Der Schlagzeuger Jons Vukorep trägt Kopfhörer, als müsste er sich erst akustisch in eine andere Welt begeben, damit er beim Trommeln seine volle Konzentration erreicht.

Während Heiser sich runterbeugt und Vukorep sitzend durch ein Kopfkino flaniert, legt der Pianist Thomas Hug die Finger beider Hände langsam und vorsichtig um einen Mikrofonständer herum. Auf den ersten Blick sieht das aus, als befürchte er, dass eine plötzliche Windböe ihm den Mikrofonständer wegwehen könnte. Auf den zweiten Blick macht Hug, der als Pianist immerhin ein Studium an einem Konservatorium durchlaufen hat, den Eindruck, als würde ihm sein gleich kommender Gesangseinsatz ziemlich bevorstehen.

Mit solchen Gesten zeigen La Stampa, dass es sich selbst nach einigen Bandjahren, nicht so wenigen Auftritten und dem zweiten Album »Bonjour Trieste«, dessen Release hier begangen wird, bei einer Live-Aufführung um keine Kleinigkeit handelt. Darum wirkt die Band während der ersten Stücke, in denen Saiten, Tasten und Trommeln mit erschrockener Vorsicht angeschlagen werden, wie eine höchst niveauvolle Kreuzfahrtschiffband. Doch dann beginnen die sechs das gleißende »Our spirits (are getting younger)«. Die Kantine gerät in Bewegung, und La Stampa machen spielend eines klar: Nichts ist selbstverständlich.

An so vielem, was jemand mit einem Klang, in einem Lied oder auf einer Bühne macht oder machen könnte, kleben für Musiker Anführungsstriche. Die können Ironiealarm auslösen. Ist der abgestellt, drohen hohles Pathos, Bedeutungsgehuber und Gestrigkeit im künstlerischen Ausdruck Platz zu nehmen wie ein Hintern. Um beiden Gefahren zu entgehen, spannen La Stampa praktisch von Stück zu Stück einen weiteren, stilistischen Horizont auf. »Das kommt daher, dass wir eine so verdammt demokratische Band sind«, wird Jörg Heiser nach dem Konzert an der Bar mit sardonischem Grinsen sagen. »Deshalb dauert bei uns auch alles immer so lange.«

Die verdammte Demokratie hat dem Songwriting von La Stampa ganz offensichtlich gut getan. Ein Lied klingt wie ein Chansons aus französischen Teenie-Filmen, bei einem anderen handelt es sich um die charmante Bearbeitung eines kroatischen Punksongs, ein drittes Stück erinnert an genialische Bands der achtziger Jahre wie Japan oder Prefab Sprout. Musik ist für La Stampa ein wunderbar weites Feld, auf dem immer wieder Versprechen wachsen. Manchmal auch Versprecher, wenn sich etwa Jörg Heiser zwischen zwei Stücken wie ein Wiedergänger Ernst Jandls mit der Bitte an den Mischer wendet, seine Gitarre auf dem Monitor doch bitte »etwas leiter, äh, lauser« zu stellen.

Mittlerweile begegnet das Publikum, zu dem Schriftstellerinnen, Familientherapeutinnen, Sounddesigner und eine Meute Journalisten gehören, der Band mit hörbarer Sympathie. Reznicek braucht nur anzukündigen, dass das nächste Stück wieder auf Französisch sei und sich manche Anwesende zum Verständnis »halt mal ein bisschen Mühe geben« müssten, um ein freudiges Gejohle ausbrechen zu lassen aus. Er kommt hinter dem Synthesizer hervor, an dem er bisher gestanden hat, stellt sich breitbeinig an den Bühnenrand und singschreit über einen »Transformateur«. Fröhlich setzt er so einen rockrampensaustarken Schlusspunkt hinter das Konzert. Den Sänger Reznicek sollten La Stampa noch öfter beschäftigen. Auch, wenn es bis dahin wegen der verdammten Demokratie noch lange dauern sollte.