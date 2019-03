PKK-Hysterie in München

Peter Kneffel/dpa Auch das Porträt des PKK-Gründers Abdullah Öcalan wird mitunter kriminalisiert

Bis zu 30 Ermittlungsverfahren pro Person laufen in München gegen linke Aktivisten, die sich gegen das Verbot der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) und gegen die deutsche Unterstützung für das türkische Regime einsetzen. Vorgeworfen werden ihnen jeweils Verstöße gegen das Vereinsgesetz, weil sie zum Beispiel in »sozialen Netzwerken« Bildmaterial geteilt haben, auf dem Symbole von mutmaßlich der PKK nahestehenden Organisationen zu sehen sind. Auch das Tragen von T-Shirts beziehungsweise Fahnen oder Transparenten mit entsprechendem Aufdruck auf Demonstrationen wird ihnen angelastet.

Der 29jährige Azad Yusuf Bingöl, über dessen Fall am Montag die kurdische Nachrichtenagentur ANF berichtete, hat demnach allein in der vergangenen Woche vier Vorladungen zur Vernehmung erhalten – in einem fünften Schreiben wurde er aufgefordert, sich als Beschuldigter schriftlich zu äußern. Laut Bingöl laufen gegen ihn rund 30 solcher Verfahren. Er will sich entsprechende Meinungsäußerungen aber nicht verbieten lassen. Die Kriminalisierung von Kurdinnen und Kurden hierzulande sei »ein Geschenk an den türkischen Staat«, der auch mit deutschen Waffenexporten unterstützt werde, erklärte Bingöl am Montag. »Jeder, der zu kritisch ist, soll eingeschüchtert und mundtot gemacht werden.«

Zur Vernehmung einbestellt hat ihn die Polizei unter anderem wegen eines T-Shirt-Aufdrucks, der den inhaftierten PKK-Gründer Abdullah Öcalan zeigte, und weil er am Rande der Proteste gegen die »Münchner Sicherheitskonferenz« Mitte Februar eine Fahne der syrisch-kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) getragen habe. Schriftlich erklären soll sich Bingöl zu einem »Retweet« im Januar: Er hatte über den Kurznachrichtendienst Twitter den Beitrag eines anderen Nutzers geteilt, der auf den Hungerstreik des Aktivisten Siyar Xelil in Nürnberg hingewiesen hatte. Auf dem Foto zum Text war eine Flagge des »Freiheits- und Demokratiekongresses Kurdistan« (Kongreya Azadi u Demokrasiya Kurdistane, Kadek) zu sehen. Dabei handelte es sich um eine im Jahr 2002 aus der PKK hervorgegangene Organisation, die damals nach wenigen Monaten wieder aufgelöst worden war.

Der Münchner Kommunikationswissenschaftler Kerem Schamberger weiß von »mindestens 23 Ermittlungsverfahren« mit derartigem Hintergrund, die sich gegen ihn richten. »Die sind jetzt teilweise in eine Anklageschrift überführt worden, es gibt aber noch keinen Gerichtstermin«, sagte Schamberger am Dienstag im Gespräch mit junge Welt. Er sei schon gespannt auf den »Sicherheitsreport« der Münchner Polizei für das Jahr 2018. In deren Statistik war für 2017 ein Anstieg der »politisch motivierten Ausländerkriminalität« um 75,4 Prozent wegen mutmaßlicher Straftaten mit PKK-Bezug festgestellt worden. Obwohl die Beschuldigten zum Teil deutsche Staatsbürger waren – darunter manche auch ohne Migrationshintergrund. Die vermeintlichen »kriminellen Ausländer« hatten zum Teil nur Facebook-Beiträge von Schamberger über den türkisch-kurdischen Konflikt und den Kampf der YPG sowie der Frauenverteidigungseinheiten YPJ gegen die Terrormiliz »Islamischer Staat« in Syrien geteilt. Ende 2014 und Anfang 2015 waren YPG und YPJ dafür international gelobt worden.

Das Tragen ihrer Fahnen wird zudem weder bundesweit noch in Bayern generell als Verstoß gegen das Vereinsgesetz gewertet – aber Rechtssicherheit gibt es diesbezüglich nicht. Warum, das hat der Leiter des Referats für internationalen Terrorismus und Extremismus beim Bundesinnenministerium, Jens Koch, zu erklären versucht, als sich im Dezember der Aktivist Benjamin Ruß in einem solchen »Fahnenprozess« in München verantworten musste. Weder YPG und YPJ noch deren Symbole seien in Deutschland verboten, sagte Koch seinerzeit im Zeugenstand. Die PKK bediene sich aber aus Behördensicht auch der Symbolik von nicht verbotenen Organisationen, um ihren inneren Zusammenhalt zu fördern und von dem positiven Bild zu profitieren, das YPG und YPJ in der Öffentlichkeit genießen. In diesem Kontext stelle der Gebrauch dieser sonst unverfänglichen Embleme eine Wiederbetätigung der PKK dar (siehe jW vom 15. Dezember 2018).

Für noch mehr Irritationen sorgte das Bundesamt für Verfassungsschutz mit einer im Februar erschienenen Broschüre über die 1978 gegründete PKK. Auf dem Titelblatt des 40seitigen Machwerks ist die nicht verbotene kurdische Nationalfahne zu sehen, die seit 1927 gebräuchlich ist.

Ob die Münchner Polizei trotz ihres Ermittlungseifers auf diesem Gebiet noch genug Zeit findet, etwa gegen militante Neonazis, Dschihadisten und klassische Kriminelle vorzugehen, beantwortete deren Pressestelle bis zum Redaktionsschluss nicht.