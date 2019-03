Kontrollverlust und Widerstand

Bernd Thissen/dpa Fascho-Chic für den »neuen Autoritarismus«: Herbert Reul (CDU), Innenminister von Nordrhein-Westfalen, posiert mit SEK-Beamten vor dem neu angeschafften Panzerfahrzeug »Survivor« (Essen, 17.12.2018)

Krisen und Umbrüche in der kapitalistischen Weltwirtschaft und ihrem Finanzsystem prägten die letzten eineinhalb Jahrzehnte. Sie brachten tiefgreifende Veränderungen für die Volkswirtschaften und Gesellschaften gerade der klassischen westlich-kapitalistischen Staaten, aber auch der Schwellenländer, so für die politische Kultur mit ihren Herrschaftsmodalitäten und Parteiensystemen. In den wenigsten Fällen führten die Krisen zu nachhaltigen Verschiebungen des Kräfteverhältnisses zugunsten Linker, meistens jedoch zu scharfen Rechtsentwicklungen. So regiert seit dem 1. Januar 2019 der faschistische Präsident Bolsonaro im »BRIC«-Staat Brasilien.

»In fast allen entwickelten kapitalistischen Ländern – den USA ebenso wie jenen der EU – zeigen sich ausgeprägte Erosionserscheinungen der traditionellen politischen Systeme«, heißt es im Editorial von Nummer 117 der marxistischen Zeitschrift Z. Soziale Desintegrationsprozesse spitzten sich zu, vormals stabile Parteien und Parteiensysteme lösten sich auf, autoritäre, nationalistische Demagogie erhielte Zulauf: »Der Kontrollverlust der politischen und ökonomischen ›Eliten‹ ist mit Händen zu greifen. ›Neue Unsicherheit‹ greift um sich«. Horst Kahrs fragt in seinem Beitrag, ob wir vor einem »autoritären Jahrhundert« stehen. Nach einer sehr ins­truktiven Analyse sowohl der Konstanten als auch der Wandlungen im Parteiensystem der BRD und in den Wählerpräferenzen und -wanderungen auf sozialwissenschaftlicher Basis geht der Autor der Frage nach, weshalb es der AfD »gerade jetzt« gelingt, den seit der kurzen »Blüte« der NPD in den 1960er Jahren beobachteten Zyklus des schnellen Auf- und Abstiegs rechter Organisationen zu durchbrechen und sich im Parteiensystem zu verankern. Hat das etwas mit der »Rückkehr des Autoritarismus« zu tun, wie er schlussfolgert?

Ähnlichen Fragestellungen folgen weitere Beiträge dieses gelungenen Heftes. Unser Nachbarland Frankreich steht dabei gleich zweifach im Blickpunkt: Sebastian Chwala untersucht die jüngsten Konflikte und insbesondere auch den Graben zwischen den politischen Eliten und vielen Menschen, die sich von ihnen und der Abgehobenheit der tradionellen Herrschaftsparteien abgestoßen fühlen. Die damit angesprochene Bewegung der »Gelbwesten« wird vom Autorenkollektiv der »Quantité critique« analysiert und als heterogen, parteienfern und entwicklungsoffen für die Verbindung mit sozialen Bewegungen charakterisiert. Nach Parallelen und Unterschieden in Großbritannien, Spanien und Italien wird in weiteren Beiträgen gesucht. Frank Deppe eröffnet diesen Schwerpunkt mit einer Analyse globaler Entwicklungen; auch die anderen, hier nicht vorgestellten Beiträge dieses Kapitels sind durchweg erhellend. Auf den Redaktionsartikel »Pressure from without«, der die Dynamik bei betrieblich-gewerkschaftlichen und außerparlamentarischen Bewegungen nachzeichnet, die zusammengeführt werden müssten, sei hier gesondert hinzuweisen. Den marxistischen Blick auf Ökonomie und Ökologie lenken Konrad Lotter, Stephan Krüger, Helmut Knolle und Robert Sadowsky. Mit der Rätebewegung in Bayern während der Novemberrevolution beschäftigt sich Sebastian Zehetmair.