Wenn Herrenmenschen sich versöhnen

AP Photo/Michael Gruber Wieso wolln die Juden denn ned anbandeln? Vizekanzler und FPÖ-Erzsympath Heinz-Christian Strache nebst Gattin beim Wiener Opernball

Herr Groll und der Dozent saßen in Grolls Stammheurigen »Zum alten Haus« und besprachen die politische Lage.

»FPÖ-Vizekanzler Strache hat Israel zum wiederholten Mal ultimativ aufgefordert, sich endlich mit seiner Partei zu versöhnen. Dass Israels Repräsentanten sich weigern, mit FPÖ’lern zu sprechen, müsse aufhören, schließlich sei die FPÖ eine demokratische gewählte Partei«, sagte der Dozent.

»Mit einer doppelten Agenda«, erwiderte Groll. »Zum einen posaunt sie ihre Abscheu vor dem Antisemitismus hinaus, zum anderen spielt sie munter weiter auf der antisemitischen Klaviatur.«

»Die von einer Historikerkommission betriebene Aufarbeitung der braunen Flecken der FPÖ kommt nicht und nicht vom Fleck.«

»Das wundert mich nicht, sie müsste nach weißen suchen.«

»Ein Ding der Unmöglichkeit«, stimmte der Dozent bei. »Beim Kapitel ›Nationalsozialismus‹ soll es die größten Probleme geben.«

Auch das wundere ihn nicht, entgegnete Groll. Die FPÖ sei ja 1955 als Abspaltung ehemaliger Nazis vom Verband der Unabhängigen VdU gegründet worden, der sich noch einen sogenannten liberalen Flügel geleistet habe. »In der FPÖ hatten diese Weicheier nichts verloren, ihr erster Vorsitzender war SS-Brigadeführer Reinthaller, ihm folgte bald ein SS-Obersturmführer nach, dessen Einheit in Polen Massenerschießungen von Juden durchführte. Seltsamerweise war Friedrich Peter immer dann auf Heimaturlaub, wenn seine Einheit besonders viele Massenerschießungen durchführte. Und wenn er dann doch bei seinen schneidigen Mordgesellen war, die Kinder, Frauen und Alte mitleidslos abknallten, tagein, tagaus und darüber begeistert Buch führten, dann war er grade auf der Toilette oder beim Pilzesammeln im Wald.«

Der Dozent leerte Wein aus einem Krug in sein Glas. »In Österreich war man sehr bemüht, Naziverbrechern keine Verbrechen nachzuweisen, im Falle Friedrich Peter waren diese Bemühungen besonders erfolgreich.« Er nahm einen großen Schluck vom Wein.

»So erfolgreich, dass der brave Soldat Peter im Jahr 1970 Bruno Kreiskys Minderheitsregierung mit seiner kleinen FPÖ ermöglichte«, setzte Herr Groll fort. »Die er dann – die FPÖ wurde mit einem vorteilhaften Wahlrecht belohnt – zur dreizehn Jahre währenden Alleinregierung ausbaute. Man soll das nicht vergessen: Am Beginn der verklärten Kreisky-Ära stand ein Kniefall vor den Nazis, und in der ersten SPÖ-Alleinregierung befanden sich gleich vier ehemalige NSDAP-Mitglieder.«

Nun nahm auch Herr Groll einen Schluck vom Wein und ließ einen zweiten folgen.

»Und Justizminister Broda, der in seiner Jugend in den dreißiger Jahren Kommunist war, und unter Kreisky fortschrittliche Justizreformen wie die Entkriminalisierung der Abtreibung und ein modernes Eherecht auf den Weg brachte, stellte zur Kompensation für das ›Nationale Element‹ in der Bevölkerung sämtliche NS-Prozesse ein!«

Der Dozent führte den Gedanken weiter. »Als Kreisky 1983 die absolute Mehrheit verlor, koalierte sein Nachfolger wieder mit der FPÖ, dann übernahm Jörg Haider auf dem Innsbrucker Reichsparteitag 1986 in einem Putsch die verstaubte Altnazipartei und baute sie zu einer aggressiven Jungnazi- und Krawallpartei um, die bis 2008, dem Unfalltod Haiders, die Republik vor sich hertrieb.«

»Vergessen Sie nicht Franz Vranitzky!« unterbrach Groll. »Der Sohn eines Kommunisten übernahm die SPÖ und beendete die Koalition. Er verabscheute Haider.«

»Die ›Vranitzky-Doktrin‹!« rief der Dozent und schenkte beiden Wein nach.

»Die ihm heute noch um die Ohren gehauen wird«, erwiderte Groll. »Und doch war sie das Beste, was er je in der Politik angestellt hat. Und er hat viel angestellt – die Demontage der verstaatlichten Industrie und der Schiffswerften beispielsweise.«

»Immerhin lag die SPÖ damals bei Wahlen jenseits der 40 Prozent«, gab der Dozent zu bedenken.»Eine Marke, die Sebastian Kurz auch anstrebt. Allenthalben konzediert man ihm mindestens drei Kanzlerperioden.«

Groll lächelte schmal. »›Und immer, immer wieder geht die Sonne auf, und wieder bringt ein Tag ein neues Lied‹, wie das Kärntner Nazikind Udo Jürgens so schön sang, das Lied des Antisemitismus. In den Burschenschaften werden wie eh und je judenfeindliche Lieder geschmettert, und FPÖ-Vizekanzler Strache lädt Kanzleramtsminister Gergely Gulyás aus dem antisemitischsten Staats Europas in seine Opernballloge, jenem Ungarn, in dem landauf, landab Plakate affichiert sind, die den Holocaustüberlebenden George Soros zeigen, wie er EU-Kommissionspräsident Juncker anhält, Europa zum Aufmarschgebiet gottloser Horden aus dem Osten zu machen. Juden erklären Europa den Krieg – die klassische Hetze der Antisemiten.«

»Obwohl es notwendiger denn je wäre, es gab keine Antiopernballdemo!«

»Und 77 Prozent aller Österreicher essen ihre Faschingskrapfen am liebsten mit Marmelade«, erwiderte Groll.

Der Wirt stellte einen Krug Rotwein auf den Tisch.