Auf Spurensuche

Paul Zinken/dpa Nicht alle Linke-Politiker unterstützten die Großdemonstration gegen Rassismus in Berlin (13.10.2018)

»Solidarität ist unteilbar«: Das Motto der »Antirassismuskonferenz«, die die Bundestagsfraktion der Partei Die Linke am Freitag nachmittag in Berlin veranstaltete, gab von vornherein die Stoßrichtung vor. Die gewählte Überschrift konnte dabei als Spitze in Richtung der Fraktionskovorsitzenden Sahra Wagenknecht verstanden werden. Diese hatte sich im vergangenen Herbst kritisch über die »Unteilbar«-Demonstration in Berlin geäußert.

Mit Petra Pau, Christine Buchholz, Ulla Jelpke und Martina Renner eröffneten vier Frauen die Konferenz. In ihren Äußerungen machten die Abgeordneten deutlich, dass gelebte Solidarität und gemeinsam geführte Kämpfe um eine bessere Gesellschaft notwendig seien. Ebenso verwiesen sie darauf, dass zwar die AfD die Vorzeigerassisten in deutschen Parlamenten stelle, jemand wie Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) aber nicht aus der Verantwortung gelassen werden dürfe. Den eigenen Anspruch an die Konferenz machte Pau, die auch Vizepräsidentin des Bundestags ist, zu Beginn deutlich. Ihre Fraktion wolle lernen, Rassismus besser verstehen und ihn so wirkungsvoller bekämpfen.

Einen gewinnbringenden Beitrag für dieses Vorhaben leistete Iman Attia, Professorin an der Berliner Ali ce-Salomon-Hochschule. Dort arbeitet sie zum Schwerpunkt Rassismus und historisch-politische Bildung. Die von ihr vorgestellte Definition be­inhaltete zwar wenig Überraschendes, allerdings helfen ihre klaren Grenzziehungen, an denen es in vielen Debatten häufig fehlt. Attia machte deutlich, dass es bei Rassismus keinesfalls um die Bewertung wie auch immer verstandener »Rassen« gehe, sondern letztere erst das Ergebnis von diskriminierendem Handeln seien. Dieses habe historisch stets in einem Spannungsfeld von Ethnie, Kultur und Religion stattgefunden. Rassismus beginne dort, wo anhand solcher Kategorien ein Unterschied zwischen der einen und der anderen Gruppe gemacht werde. Voraussetzung dafür sei, dass allen Mitgliedern einer Gruppe die gleichen, unveränderlichen Eigenschaften zugeschrieben würden. So könne etwa ein bestimmter Umgang mit Kindern vermeintlich erklärt werden, indem pauschal auf Begründungen wie »weil es im Koran steht«, »weil die Menschen in der Diaspora leben« oder »weil sie schwarz sind« verwiesen werde. Zen­tral bei diesen generellen Zuschreibungen sei dabei die Bewertung der einen Gruppe (vorzugsweise der eigenen) als der anderen übergeordnet.

Eine solche »Rassifizierung« von Differenzen und Konflikten – die es laut Attia seit mehr als 500 Jahren gebe – sei keineswegs nur eine Frage der Wortwahl. Rassismus materialisiere sich schließlich nicht allein auf der diskursiven Ebene, sondern in den sozialen Verhältnissen, etwa wenn Geflüchtete in Sammelunterkünften leben müssten. Von Behörden schikaniert zu werden, von Lehrern weniger Vertrauen zu bekommen oder auf dem freien Wohnungsmarkt leer auszugehen – derartige Erfahrungen verdichteten sich zu materiellen Lebensbedingungen, die das Bild des »Andersseins« weiter verstärkten.

Die soziale Frage blieb jedoch währen der Konferenz unterrepräsentiert. Attia sprach selbst vom »Klassismus« – einem Stellvertreterbegriff für diejenigen, die sich höchstens auf Zehenspitzen marxistischen Klassenanalysen nähern und sich die Hintertür offenhalten wollen, um Ausbeutungsverhältnisse zu moralisieren. Ein am späten Nachmittag im Rahmen der Konferenz abgehaltener Workshop zum Thema »(Anti-)Rassismus und soziale Kämpfe« brachte ebenfalls wenig Erkenntnisse. Deutlich wurde lediglich, dass beide Felder eng miteinander zusammenhängen: etwa bei Fragen der Städteplanung unter neoliberalen Vorzeichen, also der Verdrängung von meist marginalisierten Gruppen aus den Innenstädten; oder bei Fragen, inwieweit migrantische »Communities« innerhalb von gewerkschaftlichen Kämpfen sichtbar seien.

Ihre Souveränität bewies die Professorin Attia nicht nur bei ihrem Vortrag, sondern auch in dem Moment, als sie beim Öffnen der Konferenz für Fragen aus dem Publikum gleich den ersten beiden Stichwortgebern Paroli bot. Ein Journalist der Welt stellte die aus seiner Sicht wohl besonders ausgebuffte Frage nach dem offensichtlichen »Elefanten im Raum«: Antisemitismus innerhalb der Linken. Unmittelbar darauf beschwerte sich eine Vertreterin der Organisation »Terre des Femmes« (die ein generelles Kopftuchverbot für junge Mädchen fordert) über die »einseitige Besetzung« der Veranstaltung und die dort vertretenen »fundamentalistischen Gruppen«, die eine bestimmte Ausprägung des Islams verfolgten. Attia intervenierte prompt und erklärte, beide hätten »offenbar nicht zugehört« und nicht verstanden, worum es eigentlich gehe. Die Gefahr ist groß, dass die beiden nicht die einzigen bleiben, die sich trotz einer respektablen Konferenz weiterhin ihren eigenen Interessen gemäß zurechtlegen werden, wo Rassismus beginnt und wo er aufhört.